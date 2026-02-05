【期間限定無料公開】『保健室経由、かねやま本館。』の著者・松素めぐり先生からの、不登校の親と子どもへのメッセージ～一緒に悩んでくれる親がいるだけで、子どもの希望～/不登校オンライン

株式会社キズキ

2024年度、日本全国の小・中学校における不登校児童・生徒数は35万3,970人であり、過去最多を更新しました（※）。

（※出典：文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」）

不登校が社会的課題として大きく注目される一方で、その当事者や家族へのサポートは、まだまだ十分とは言えません。

そうした状況の中、不登校のお子さんがいる親御さんのためのウェブメディア「不登校オンライン」（運営：株式会社キズキ）では、小説『保健室経由、かねやま本館。』の著者・松素めぐり先生に、「“悩みを抱える子ども”を、大人はどう受け止められるのか」をテーマに寄稿をいただきました。

親御さんだけではなく、「今、不登校で悩みを抱えているご本人」へのメッセージもいただいています。

この度、松素先生の寄稿をより多くの不登校当事者・関係者の方に読んでいただける機会をつくるため、公開から1か月の期間限定（2026年3月4日（水）まで）で、無料公開します。期間中、専用フォームからお申し込みいただいた方は、どなたでも全文を閲覧できます。

『保健室経由、かねやま本館。』は、お悩みを抱える中学生の心情が丁寧に描かれており、中学生はもとより、多様な年代から大人気を博しています。

『保健室経由、かねやま本館。』と同じく、じんわりとあたたかい気持ちになれる文章を、ぜひご覧ください。

松素めぐり先生プロフィール

松素めぐり（まつもと・めぐり）

多摩美術大学美術学部絵画学科卒業。『保健室経由、かねやま本館。』で第60回講談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。同シリーズ1~3巻で第50回児童文芸新人賞を受賞。『保健室経由、かねやま本館。』シリーズ1~8巻。ほかの作品に、『おはなしサイエンス 宇宙の未来 パパが宇宙へ行くなんて!』(講談社)など。執筆の他、イラスト・アート制作も行なっている。

【松素めぐり先生の寄稿及び無料お申し込みフォーム】

■一緒に悩んでくれる親がいるだけで、子どもの希望。『保健室経由、かねやま本館。』の著者・松素めぐり先生からの、不登校の親と子どもへのメッセージ～（有料会員様限定）

https://futoko-online.jp/contribution/18651/

■目次

- 『保健室経由、かねやま本館。』は、「苦しかった中学1年生の自分」に向けて書き始めた。でも次第に…- 近所の小中学生たちと「人と人」として接している。子どもたちから教えてもらうことばかり- 子どもの話を聞くときは、親の自分が先に結論を出さないようにしている- 辛かった中学生時代。親との関係は良好だったが、友達からの評価がほしかった- 辛かった時期、親でも先生でもない大人が親身になってくれたことが救いになった- 「親は仕事を辞めるべきか…」不登校のお子さんにとっては、「真剣に悩んでくれる親」がいること自体が希望- 我が子であっても「わからないこと」ばかり！違いを面白がりつつ、共鳴はうれしい- 今、不登校で悩みを抱えている子どもたちへのメッセージ～あなたは本当に本当にひとりじゃない～- 今、お子さんの不登校で悩みを抱えている親御さんへのメッセージ～いつか必ず愛は届く～

■無料公開版のお申し込みフォーム

https://form.run/@fo-matsumoto-meguri

【運営会社概要】

会社名：株式会社キズキ

所在地：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿EAST COURT 2階

代表者：代表取締役 安田祐輔

事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など

キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/

不登校オンライン：https://futoko-online.jp/

株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/