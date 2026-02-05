【申込200名突破】中学入試終了直後から予約殺到。「にしむら先生」が教える「中高一貫校入学前に必要な準備」とは

株式会社メイツ

中高一貫校専門 個別指導塾WAYSを運営する株式会社メイツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：遠藤尚範）は、YouTube等で人気の受験指導専門家・にしむら先生（西村創氏）をお招きして開催する無料オンラインセミナー『中高一貫校入学前に整える「心・技・体」の準備』（2026年2月6日より開催）において、申し込み開始から短期間で参加者数が200名を突破したことをお知らせいたします。 首都圏を中心に中学入試が収束に向かう中、入学までの過ごし方に課題感を持つ保護者さまからの関心が予想以上に高く、当初の想定を上回るペースで予約が殺到しております。

■ 受験終了は「ゴール」ではないという意識の高まり

2月上旬、多くのご家庭で中学受験が終了しますが、近年は「合格後の燃え尽き」や、入学後に授業についていけなくなる「深海魚化（成績低迷）」が大きな課題となっています。

今回、開催直前の短期間で200名を超える申し込みがあった背景には、こうしたリスクを回避し、「入学までの春休みを有効活用したい」「中高一貫校生活で好スタートを切りたい」と願う保護者さまの危機感と学習意欲の高まりがあります。

本セミナーでは、こうしたニーズに応えるため、数多くの受験生を指導してきた「にしむら先生」が、家庭で実践できる具体的な準備メソッドを公開します。

■ セミナー内容：「心・技・体」で整える入学準備

本セミナーでは、指導歴25年以上の受験指導専門家・西村創氏（にしむら先生）が登壇し、中高一貫校生活で最高のスタートを切るための「心・技・体」の3つの準備について解説します。

心（マインドセット）：新たなスタートを切るための心構え

技（学習法）：入学前に取り組むべき具体的な学習法

体（生活習慣）：6年間を支える生活基盤の確立

◼️ 本セミナーはこんな方におすすめ

☑️ 2026年4月に中高一貫校へ入学予定の小学6年生（新中学1年生）とその保護者さま

☑️ 中学受験終了後、入学までの春休み期間を有意義に過ごしたいと考えているご家庭

☑️ 中高一貫校の学習スタイルや生活リズムについて、事前に知っておきたい保護者さま

☑️ 受験後の「燃え尽き」や入学後の成績不振を未然に防ぎたい方

☑️ 中学から始まる「英語」や「数学」の具体的な先取り学習法を知りたい方

☑️ 中高一貫校への入学を控え、入学までに何を準備すべきか具体的に知りたい方

■ 登壇者紹介

にしむら先生（西村創 氏）

☑️指導歴25年以上のベテラン講師

☑️早稲田アカデミー、駿台、河合塾Wingsで指導☑️ 登録者数13万人超えの人気教育系YouTuber

早稲田アカデミー、駿台、河合塾Wingsといった大手進学塾にて、25年以上にわたり受験指導に従事。最難関校から基礎クラスまで幅広い層を担当し、数多くの生徒を合格へと導く。現在はその豊富な知見を活かし、セミナー講演、書籍執筆、YouTube配信など多岐にわたり活動中。特にYouTubeチャンネル『にしむら先生 受験指導専門家』は、中学受験に挑む保護者から絶大な信頼を得ている。本セミナーでは、自身の指導経験に基づき、入学後の「深海魚化」や「燃え尽き」を防ぐための現実的なメソッドを伝授する。

◼️ セミナー詳細

中学受験後の「燃え尽き」や入学後の「深海魚化」に、ただ不安を抱くのではなく、確かな「準備」で備えませんか？

本セミナーでは、受験指導専門家・にしむら先生が、最高のスタートダッシュを切るために親子で取り組むべき「心・技・体」のメソッドを解説します。

セミナーの詳細、および参加お申し込みは、公式ホームページの特設ページをご覧ください。

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しておりますので、中高一貫校に通うお子さまの勉強についてお悩みの保護者さまはぜひ一度お気軽にご相談ください。

【無料】学習相談・体験指導を予約する :https://ways-sch.jp/reserve?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202602_nishimura-collaboration-seminar_reserve2

