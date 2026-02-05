Canva Japan、全国のセブン‐イレブンでいつでも簡単に作成したデザインを印刷できる機能を提供開始

Canva Japan株式会社

誰でも簡単に使えるデザインツールを提供するCanva（キャンバ）(https://www.canva.com/ja_jp)の日本法人であるCanva Japanは、Canvaで作成したデザインを全国のセブン‐イレブン店内のマルチコピー機でいつでも簡単に印刷できる機能の提供を本日より開始しました。印刷ソリューションを提供する富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の協力を得て実現したこの新機能により、Canvaユーザーは作成したデザインを24時間365日いつでも簡単に印刷することが可能になります。

日本の消費習慣と密接に関係しているコンビニエンスストアは、買い物と同時に店内のマルチコピー機で資料や写真、チケットや証明書などの印刷を行う人も増え、昨今では各種印刷が可能な場所としての地位を確立しています。Canvaは、全国に店舗網を持つコンビニエンスストアチェーンであるセブン‐イレブンにてCanvaで作成したデザインの印刷を可能にすることで、国内ユーザーの印刷体験を向上し、Canvaが目指すデザインの民主化を日本国内でもより一層積極的に推進します。日本全国に21,000店舗以上展開しているセブン‐イレブンで印刷が可能となることで、ユーザーは日頃の印刷から急な印刷対応まで、それぞれに都合の良い店舗を選び、時間を気にすることなくいつでも柔軟にデザインの印刷を行うことができます。

Canvaとの新しい印刷機能を利用してセブン‐イレブンで印刷する場合、従来は作成したデザインをPDF化した上でそのファイルを保存したUSBメモリを用意する方法か、印刷サービスのウェブサイトからファイルをアップロードする方法に限られていました。新機能では、PDF化せずにCanva経由で直接印刷発注用のQRコードまたはプリント予約番号の生成ができるようになるため、ユーザーが作成したデザインファイルを印刷する際の手間が減ります。印刷可能な文書タイプは、ポスターや資料など一般的な書類サイズとして使用されるA4サイズとA3サイズです。

Canva Japanカントリーマネージャーである高橋敦志は、次のように述べています。

「Canvaはこれまで、人々が日常生活の中でクリエイティブな活動を行うために、必要な環境づくりに注力してきました。今回の印刷機能の向上は、思いついたアイデアをよりスムーズに、手に取れる形へと移行できるようにすることを目的としています。このたび、Canvaプリントがセブン‐イレブンのマルチコピー機での印刷に対応したことで、場所や時間を問わず、誰でもCanvaで作成したデザインを簡単に印刷できるようになります。これにより、アイデアを思いついたその場で形にすることが可能になります。本取り組みは、創造のプロセスにおける障壁を取り除き、より多くの人が自身のアイデアを具体的な形として表現できるよう支援する、Canvaにとって新たな一歩となります。」

セブン‐イレブンでのCanvaデザイン印刷方法は、以下のリンクで紹介しています。

https://www.canva.com/ja_jp/seven-eleven-print/

Canvaについて

2013年創業のCanva（キャンバ）(https://www.canva.com/ja_jp/)は、ビジュアルコミュニケーションとコラボレーションのために構築された世界有数のオールインワンプラットフォームです。あらゆる人がデザインで輝けるようにするため、Canvaは世界190か国以上の大企業、中小企業、個人、学生のクリエイティブおよびデザインニーズに応えています。

デザインの第一歩を踏み出す初心者から、パワフルなツールを求めるプロのクリエイターまで、Canvaはユーザーが思いついたアイディアを美しい作品に仕上げるために必要なものを提供します。デザイナーが手がけた世界最大規模のコンテンツライブラリを基盤に、Canvaは多彩なプロダクトと独自のAIツールを搭載。個人やチームが、より直感的にクリエイティブを生み出し、協力しながらスムーズにコミュニケーションできる環境を提供します。

