韓国発・高機能素材「タイベック（Tyvek）」を駆使したバッグブランド「miyansol」ブランド10周年を記念し、松坂屋名古屋店にて日本初のポップアップストアを開催！

リラックスしたライフスタイルとユニークなデザインを提案する韓国の人気バッグブランド「miyansol（ミヤ・アンソル）」が、ブランド設立10周年を迎え、日本初となるポップアップストアを2026年2月11日（水）～2月17日（火）まで松坂屋名古屋店にて開催いたします。

■ 「miyansol」とは

デザイナーのニックネーム「MIYA」と娘の「SOL」の名を冠した本ブランドは、2016年の設立以来、革新的な素材「タイベック（Tyvek）」を主軸としたデイリーバッグを展開しています。 「過剰な装飾を排し、誰もが気軽に楽しめるフェアな価格と品質」を哲学に、韓国国内の主要百貨店やライフスタイルショップで大きな支持を得ています。現在はアメリカ、中国、インドネシアなど世界各国へ進出し、韓国を代表するタイベックバッグブランドとして注目を集めています。

※Tyvek(R)およびタイベック(R)は、米国デュポン社の商標または登録商標です。

■ 優れた素材「タイベック（Tyvek）」の魅力

「miyansol」が主素材として採用している「タイベック」は、米国デュポン社が開発した高密度ポリエチレン不織布です。見た目は「紙」のようなユニークな質感でありながら、驚きの機能性を備えています。

・ 超軽量かつ高耐久: 驚くほど軽く、復元力に優れているため、荷物が多い日でも安心です。

・優れた機能性: 生活防水・防湿・UVカット機能を備え、あらゆる天候やシーンで活躍します。

・環境への配慮: 化学物質を使用せず、熱と圧力のみで成形されたリサイクル可能なサステナブル素材です。

■ 選ぶ楽しさと個性を演出するラインナップ

今回のポップアップでは、定番のベージックバッグをはじめ、ミニバッグ、ハートバッグ、そして人気のポーチシリーズを幅広く展開します。 鮮やかなカラーバリエーションのバッグに加え, ファッションのアクセントとなるウェビング素材のストラップや、愛らしいアニマルチャームなど, 「自分好みの組み合わせを見つける楽しさ」をご提案します。日常に彩りを添える, あなただけのお気に入りアイテムを見つけてください。

日本初上陸記念・限定ノベルティプレゼント 期間中、会場にて2万円（税込）以上お買い上げいただいたお客様に「miyansol リミテッド・エディション ミラー」をプレゼントいたします。（先着200名様限定、なくなり次第終了）

＜松坂屋名古屋店 ポップアップ概要＞

・期間 : 2026年 2月11日(水)～2月17日(火)

・場所 : 松坂屋名古屋店 本館1階 北入口イベントスペース

・住所 : 〒460-8430 名古屋市中区栄三丁目16番1号

・営業時間 : 10:00 ~ 20:00

miyansol 公式 EC :https://www.miyansol.com/miyansol 公式インスタグラム :https://www.instagram.com/miyansol/