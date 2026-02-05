照明が変える「家投げダーツ」の臨場感。ライティングシステム＆大容量収納を融合した新型ダーツスタンド発売。

ビーズ株式会社

弊社ダーツボード・ゲームブランド「BLITZER(R)（ブリッツァー）」は2026年2月、まるでダーツバーのようにムードある雰囲気を自室に演出できる「ライティングシステムダーツスタンド BSD39-BK」を発売いたします。

【本リリースのまとめ】

●市販のダクトレール照明を取り付けられる「ライティングシステム」搭載：ボードを鮮明に照らして、視認性UP＆ムードを演出。自室を本格的なダーツスポットへ変貌させます。

●配線やモニターをスッキリ集約して、理想のダーツ環境を構築：ごちゃつくコードを目隠ししながら配線整理＆タブレット類が設置できるパンチングボードを搭載。電子ダーツでのオンライン対戦も、自宅でスマートに楽しめます。

●つっぱり式で安定感◎な、大容量収納： 賃貸にも安心＆安定して設置可能。ダーツ用品から日用品まで置けるラック一体型で、趣味と実用性を両立します。

詳細はこちら（公式サイト） :https://www.blitzer.jp/products/bsd39-bk/ご購入はこちら（Amazon） :https://www.amazon.co.jp/blitzerご購入はこちら（ダーツハイブ） :https://www.dartshive.jp/shopdetail/000000054624/

オンライン対戦や専門ダーツアプリの普及にともない、拡大しつつある「家投げ」スタイル。いつでも好きな時にダーツができる環境を、自室へ整えておきたい。そしてあわよくば、格好良さにもこだわった"理想の趣味部屋"をつくりたい...！そんな遊び心を忘れない大人たちへ贈る、新機能を搭載したダーツスタンドを開発しました。

本製品は、複雑なDIY不要で市販のダクトレール照明が取り付けられる、独自の「ライティングシステム」を搭載。設置したダーツボードに適切な角度から光を当てて、セグメントを照らし出すことが可能です。視認性を向上しターゲットの狙いやすさを高めることはもちろん、これ一台でお部屋全体のムードも一変。オシャレだけれどいやらしさのない、実力派が集うダーツバーのような臨場感を演出して、単なる「設置台」の枠を超えた役割を果たします。その他にも、スコア表示用タブレット/モニターの設置＆電子ダーツの配線目隠しができるパンチングボードや、ダーツ用品・かさばる日用品をまとめて収納できる大容量ラックなど、充実の機能性を実現。日常の景色をドラマチックに塗り替えて、一投への没入感を極限まで高める――そんなダーツスタンドを目指しました。

◆ターゲットを鮮明に捉える「ライティングシステム」

市販のダクトレール（推奨サイズ：全長30～50cm以内）を取り付けて、照明を設置できる独自のシステムを採用。高さ・角度（最大90度まで）調整機能を備え、適切なライティングを整えられます。セグメントに影が落ちることなくダーツボードを明るく照らすことができ、夜間の自宅練習も鮮明に狙いを定めることが可能です。間接照明的な効果で、自室をダーツバーのようなムードに演出するにも最適です。

◆その他製品特長

目隠ししながら配線整理

電子ダーツやライトなどのごちゃつくコード類を背面に目隠しできる、「ケーブルオーガナイズパンチングボード」を搭載。配線の取りまとめに便利なケーブル結束バンド（2本）も付属します。

スチール製なので、マグネットタイプの電源タップを取り付けることも可能です。

モニターの設置にも対応

ケーブルオーガナイズパンチングボードは、75/100mmピッチのVESA規格に対応。タブレットの設置に便利な専用フック（2本）も付属し、モニターを取り付けて電子ダーツ環境を整備することが可能です。

スコア表示にはもちろん、ゲーム・動画視聴用の機材もまとめて設置して、デバイスラックとしても◎。

賃貸でも安心なツッパリ固定

天井高：225～270cmに対応。壁に穴を開けることなく、ダーツスタンドをしっかり固定することができます。

大容量収納スペース

ダーツ用品だけでなく、日用品の保管スペースとしても便利な大容量ラック一体型。置き場に困りがちな2Lペットボトルのストックも、一段あたり最大12本まで収納可能です。

スチールラック形式を採用し、収納物の大きさに応じて棚位置は自由に設定できます。

ミスダーツから床を保護する

ラック最上段には、ミスダーツが落下してフローリングに傷がつくことを防ぐトップシートが付属。マンション住まいで気になる階下への落下音軽減にも役立ちます。

また、細々としたダーツ用品も安定して置くことができ、チップ交換などの軽作業台としても便利です。

◆撮影協力

今回の撮影では、ダーツ用品を豊富に取り扱う下記ショップにご協力いただきました。

ダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」

オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/

店舗：https://dartshive.com/shop.html

◆製品概要

BSD39 販売ページはこちら :https://www.dartshive.jp/shopdetail/000000054624/

【製品名】ライティングシステムダーツスタンド BSD39-BK

【サイズ】幅 61.5cm × 奥行 73cm × 高さ 225cm（225～270cm）

【耐荷重】総耐荷重：70kg（各棚板：25kg、ライト取り付けアーム：2kg）

【価 格】オープン価格（参考税込：20,480円）

【ＵＲＬ】https://www.blitzer.jp/products/bsd39-bk/

※ショップでの展示・販売をご希望の法人様は、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にお問い合わせください。

◆より本格的な"おうちダーツ"レイアウトを構築しよう

ブリッツァーでは、ダーツボードのほか、ダーツスタンド・ダーツマットなど多数のアイテムを展開中。自由な組み合わせで、理想のダーツ環境を自宅で構築することが可能です。

BLITZERブランドストア :https://www.amazon.co.jp/blitzer

「BLITZER(R)（ブリッツァー）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

■ブランドサイト https://www.blitzer.jp/

■公式X @BLITZER_Darts https://x.com/BLITZER_Darts

■Amazonブランドストア https://www.amazon.co.jp/blitzer

製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にご連絡ください。