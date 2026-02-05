大人気リゾート地で学ぶ『アチーブイングリッシュキャンプ』軽井沢・河口湖「国内で本格留学体験」春休み英語キャンプ募集開始

株式会社アチーブゴール



株式会社アチーブゴール（本社：東京都渋谷区）は、

春休み特別企画として毎年ご好評をいただいている国内英語キャンプ

「Achieve English Camp」2026年春プログラムの受付を開始いたしました。

本プログラムは、日本国内にいながら英語のみで生活する“英語漬け環境”の中で過ごす、短期国内留学プログラムです。

英語力の向上はもちろんのこと、

お子さまの自信・主体性・挑戦する力を育む機会として、多くのご家庭に選ばれています。

【春休みだからこそ得られる成長】

春休みは、新学年・新生活を迎える前の大切な準備期間。

このタイミングで英語環境に身を置くことで、

「英語が苦手」から「英語が楽しい！」へと意識が変化し、

新年度への自信にもつながります。

プログラムでは、

外国人講師との英語レッスン

英語で行うアクティビティ

共同生活・チーム活動

などを通じて、生活そのものが英語環境。

「伝わった！」「話せた！」という成功体験を重ねることで、

短期間でも大きな成長を実感いただけます。

保護者の皆さまからも、

「英語に対する苦手意識がなくなった」

「帰宅後も自分から英語を話している」

「新学期への自信につながった」

といった嬉しいお声を多数いただいております



【お子さまに合わせて選べる2つのキャンパス】

本プログラムは、学習スタイルや性格に合わせて

大人気リゾート地にある2つのキャンパスからお選びいただけます。

■ 河口湖校🗻

「仲間とわいわい、定番キャンパス 」

・参加人数が多く、友達ができやすい環境

・初参加のお子さまにも安心

・賑やかな雰囲気の中で楽しく学びたい方におすすめ

■ 軽井沢校🌳

「30名限定の少人数・集中環境 」

・30名限定の少人数制

・2025年オープンの新築おしゃれキャンパス

・落ち着いた環境でじっくり学習

【 春休み限定キャンペーン】

春プログラム募集開始を記念し、期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

先着30名様限定

入学金（16,500円）全額無料！



さらに…

リピーター特典：参加費10％OFF

友達紹介割：1名紹介ごとに最大1万円引き

【📘 コース紹介】

● 一般英検コース（小学生～高校生）

英検3級～準1級までレベル別対策。

スピーキング・日常英会話を重視し、実践力を養います。

● ビジネス英語コース（大学生・社会人）

TOEIC600点以上目安。

メール・電話・プレゼンなど実務英語を短期集中で習得。

【🏕️ 開催概要】

期間：2026年春休み期間中（2026/3/1～4/4）

会場：河口湖校／軽井沢校

対象：小学生～社会人



費用：3泊4日 89,650円～/1週間 174,900円～

宿泊費・食費・授業料・教材費込み（交通費・お小遣い別途）



※詳細は公式サイトをご確認ください

https://achieve-english-camp.jp/springcamp-2026/

【まずは国内で、安心の留学体験を】

海外留学はまだ少し不安…

そんなご家庭にこそ選ばれている国内英語キャンプ。

春休みの数日間が、お子さまの自信・行動力・英語への意欲を大きく育てます。

新学年を迎える前の“成長のきっかけ”として、この春、特別な英語体験をしてみませんか

【お問い合わせ先】

株式会社アチーブゴール

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-7

電話：03-6859-2239

メール：info@achievegoal.jp

アチーブイングリッシュキャンプ公式HP： https://achieve-english-camp.jp/springcamp-2026/