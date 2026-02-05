ワークスアイディ、kintoneのデータをAIが自動分析・生成する「Works Connect to neoAI Chat」を提供開始

ワークスアイディ株式会社

企業のDX支援を行うワークスアイディ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池邉 竜一、以下 ワークスアイディ）は、サイボウズ株式会社が提供する「kintone（キントーン）」と、東京大学松尾研究室発の技術を活用した株式会社neoAIの生成AI「neoAI Chat」をシームレスに連携させるプラグイン『Works Connect to neoAI Chat』を、2026年2月5日（木）より提供開始いたします。 本サービスは、kintoneユーザーがAIへの複雑な指示（プロンプト）を意識することなく、既存の業務プロセスの中で自然にAIの恩恵を受けられる環境を提供します。

サービスサイト：https://dx.worksid.co.jp/service/worksconnect-to-neoaichat/(https://dx.worksid.co.jp/service/worksconnect-to-neoaichat/)

現場主導のAI活用

昨今、多くの企業で生成AIの導入が進んでいますが、実業務への定着には「プロンプト入力の手間」や「社内データとの連携」が大きな課題となっています。実際に、ビジネスパーソンが業務に必要な情報を「調べる・探す」時間は1日平均1.6時間に及ぶという調査結果※もあり、この非生産的な時間の削減は喫緊の課題です。

一方で、kintoneは導入社数が約40,000社を超え、非IT部門（現場）が自ら業務を改善するプラットフォームとして広く定着しています。ワークスアイディは、現場のデータが集まるkintoneと高度な生成AIをシームレスに接続することで、IT専門知識がない担当者でも直感的にAIの力を引き出せる環境を提供するため、本プラグインの開発に至りました。

※出典：オウケイウェイヴ総研「社内業務に関する調査」（2019年）

現場が直面する「生成AI導入」3つの課題を解決

本プラグインは、現場の活用を阻む以下の3つの壁を取り払い、kintone上でのスムーズな業務完結を支援します。

『Works Connect to neoAI Chat』の概要と特徴

- 情報の分断商談履歴はkintone、提案資料は個人フォルダ、マニュアルはPDFといった具合にデータが散在しており、これまでは判断材料を探すだけで多くの時間を費やしていました。本サービスは、これらの情報の壁を取り払い、kintoneをAI業務基盤へと進化させます。- プロンプトの壁「何をどう指示すればいいかわからない」というプロンプトへの苦手意識が、現場でのAI活用を阻害する大きな要因となっています。本プラグインでは、kintoneレコード内の情報をそのままAIへの指示として自動活用できるため、ユーザーはプロンプト入力を意識することなく、ボタン一つで最適な回答を得ることが可能です。- 属人化の解消これまで、kintoneによって情報の共有は進んできましたが、具体的な判断基準やナレッジは依然として個人の経験に依存する「属人化」が課題でした。ベテラン社員だけが持つ過去の知見をAIによって引き出しやすくすることで、新人でも高い品質で業務を遂行できるプロセスを構築し、組織全体の生産性を底上げします。

本サービスは、kintoneアプリ内のデータを「neoAI Chat」へ自動的に連携し、AIによる分析・生成結果を再びkintoneレコードへ直接記録できる拡張機能です。

「AIをどう使うか」をユーザーに委ねるのではなく、既存の業務フローの中にAIを溶け込ませることで、以下の3つの価値を提供します。

1. 【アシスタント機能】複数の役割を持つAIを、ボタン一つで使い分け

「要約」「翻訳」「提案作成」「再発防止策提示」など、業務のユースケースに合わせたアシスタントと連携が可能です。1アプリにつき最大5つまでAIアシスタントを設置でき、ユーザーは目的に応じたボタンを押すだけで最適なサポートを受けられます。



2. 【自動プロンプト＆RAG連携】コピー＆ペースト不要で、社内の資料をフル活用

kintoneレコード内の顧客情報や過去のトラブル報告書などを、自動的にAIへの指示（プロンプト）として送信するため、手動での入力の手間を省けます。kintone内のデータだけでなく、ファイルサーバー上のPDFマニュアル、規定文書、提案資料などをAIが参照して回答を生成します。



3. 【ナレッジの自動蓄積】AIの回答をフィールドに記録し、組織の共有資産へ

AIが生成した回答や分析結果は、kintoneの指定フィールドに自動で書き込み、保存されます。

個人のチャットで完結させず、チーム全体でAIの活用成果を共有・蓄積（ナレッジ化）することで、新人でもベテランの知見をボタン一つで活用できるようになります。

社会的意義と今後の展望

労働人口の減少が深刻な社会課題となる中、本サービスは「AIの民主化」を加速させます。kintoneユーザーの約8割を占める企画・営業等の非IT部門が、高度なエンジニアリングなしにAIの恩恵を受けられることで、日本企業の現場レベルでの生産性向上に寄与します。 今後は、中小企業でも導入しやすいシェアードサービスとしての展開も見据え、企業のデータ活用とAX(AIトランスフォーメーション)を提案し、「働くをデザイン」してまいります。

サービス概要

・ 名称：Works Connect to neoAI Chat

・ 提供開始日： 2026年2月5日(木)

※別途、kintoneおよびneoAI Chatの契約が必要です

・ 主な機能： マルチアシスタント機能、レコード連携機能、マークダウン表示対応など

担当者コメント

ワークスアイディ株式会社 執行役員 奥西 佑太

多くの企業で生成AIの導入が進む一方、実業務への定着には『業務プロセス内でのAI活用』や『社内データとの連携』が大きな壁となっています。

実際の業務プロセスでは『kintoneにデータはあるが、判断材料となるマニュアルや資料が別々の場所に保管されている』という課題を多く伺ってきました。今回の『Works Connect to neoAI Chat』は、こうした情報の壁を取り払い、『現場を迷わせないナレッジ活用』を実現するためにkintoneのプラグインを開発しました。これまでお使いのkintoneで、プロンプト不要、ワンクリックでkintoneのフィールドに社内データを参照して最適な回答を生成してくれます。

AIを業務プロセスの中に溶け込ませることで、組織全体の生産性と質の向上に貢献してまいります。

【プレスに関するお問い合わせ先】

ワークスアイディ株式会社 広報担当：鉾久

メールアドレス：press@worksid.co.jp

【製品に関するお問い合わせ先】

Works Connect to neoAI Chat事務局

E-mail： kintone-plugin-support@worksid.co.jp

URL：https://dx.worksid.co.jp/service/worksconnect-to-neoaichat/

■会社概要

会社名：ワークスアイディ株式会社

代表者：代表取締役社長 池邉竜一

本社 ：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー23階

設立 ：1999年7月19日

URL ：https://www.worksid.co.jp/

サービスサイト：https://dx.worksid.co.jp/

事業内容：『働くをもっと面白くするデザインカンパニー』をビジョンに掲げ、デジタル技術で人の能力を最大限に引き出せるAX・DXを推進。1999年創業以来、データドリブンコンサルティングによるデジタル経営資源の有効活用、ビジネスプロセスコンサルティングによる生産性向上などを強みに顧客への伴走支援型コンサルティングを展開。