『カオスゼロナイトメア』銀河系災害シーズン2「業火の種」を開催！

■フルボイスで制作された新規ストーリーと、新規★5戦闘員「ナイン」、新規★5パートナー「アルセア」を追加

■「ゼロシステム」の改編および新規成長システムの追加により、新しいローグライクのプレイ体験を提供

■「信号増幅アンカー」、「救出アンカー」など、豪華な報酬を配布するシーズン2アップデートを記念するイベントを実施

スマイルゲート・メガポート(以下、スマイルゲート)は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発しているローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』(以下、カオゼロ)が、ストーリーを基盤としたシーズン制コンテンツ「銀河系災害」の第2シーズン「業火の種」を2月4日(水)に開始したと発表しました。

新しいシーズンでは、声優のフルボイスで制作されたストーリーが追加され、新規戦闘員やパートナー、イベントカオスなど、様々なコンテンツが追加されます。

また、ゲームのメインコンテンツであるカオスに新たな成長要素を導入し、利便性の向上に重点を置いたシステム改修を行うことで、前シーズンとはまったく異なるローグライクのプレイ体験を提供します。

シーズン2「業火の種」は、「惑星：スパイツ」の地下闘技場と、カオスに汚染された「惑星：ベルン」を舞台にストーリーが展開されます。

「業火の種」は全3章で構成されており、第1章では、行方不明となった「ファースト」と地下闘技場をめぐるストーリーを楽しむことができます。

新規イベントカオス「燃ゆる生命」では、「闘技場戦闘」をプレイすることができ、新たに追加された「闘技場装備」と「精錬システム」も体験できます。

精錬システムは、所持している装備に追加オプションを付与し、性能を最大化する機能です。

さらに、カオス中心部のボスを撃破すると「神のハンマー」という特殊機能を使用でき、1つの装備に2種類の装備効果を付与することができるため、装備の価値を大きく引き上げることが可能です。

アップグレードにより、ユーザーが直接カオスのプレイ環境をデザインできる「ゼロシステム」も大幅に改編されます。

アップグレード段階に応じて、「アクセス承認」、「権限拡張」、「管理者モード」の3つのグレードが順次開放され、それぞれのグレードごとに新しい利便機能を有効化することができます。

特に、「ヒラメキ」が完了したカードのヒラメキ効果を再抽選できる機能や、戦闘員を選択してカードをコピーできる機能によって利便性が大きく改善されます。

新規★5戦闘員「ナイン」と新規★5パートナー「アルセア」も追加されました。

「ナイン」は秩序属性のヴァンガード戦闘員で、味方のシールド獲得を支援して生存力を高め、敵に防御力を基盤とした強力なダメージを与えるのが特徴です。

「アルセア」はヴァンガード専用のパートナーで、担当戦闘員の防御力を増加させ、担当戦闘員のコスト2以上のカードが消滅した際に、固定シールドを獲得する効果を持っています。

また、シーズン2の開始を記念して、様々なイベントを開催予定です。

まず、2月4日(水)から3月4日(水)までの間、毎日ログインするだけで「信号増幅アンカー」など豪華な報酬を受け取ることができるログインイベントを実施します。

また、新規戦闘員「ナイン」を活用して3つの依頼を達成すると期間限定報酬が受け取れる「9番街の傭兵事務所」イベントや、新規イベントカオス「燃ゆる生命」の探査度レベル達成に応じて報酬を獲得できる達成イベントも用意しています。

スマイルゲートのキム・ジュヒョン事業室長は、「膨大なストーリーと多様な新規コンテンツ、利便性向上を含む『カオゼロ』の銀河系災害シーズン2が開始されました。毎シーズン、新しいカオスのプレイ体験をお届けできるよう最善を尽くしておりますので、ぜひ楽しんでプレイしていただきたいです。」と述べました。

『カオスゼロナイトメア』に関する最新情報は、「X」や「YouTube」などの公式コミュニティ、「公式サイト」で確認できます。

■ゲーム情報

[ タイトル ] カオスゼロナイトメア

[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X

https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube

https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/