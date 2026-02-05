デザイナー中島輝道氏が手がけるブランド「TELMA（テルマ）」がユナイテッドアローズ社へ参画。それに伴い、新子会社「株式会社TELMA」を設立

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO: 松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）は、デザイナー中島輝道氏のブランド「TELMA」の事業取得に伴い、2026年1月7日付で、株式会社TELMAを設立いたしました。

2022年に設立したウィメンズブランド「TELMA」は、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」や「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」などで経験を積み、「手の仕事と向き合う服・時代を超える美しい服」をコンセプトに、独自の美学を築いてきたデザイナー・中島輝道氏が手がけるブランドです。

当社はTELMA事業の取得により、ハイトレンドからラグジュアリー領域のブランドポートフォリオの拡充や、新進気鋭のデザイナーブランドの本格的海外展開と国内のマーケットシェア拡大を推進いたします。

■子会社設立の背景

2023年5月、当社は2032年（2033年3月期）を目標とする長期ビジョン「美しい会社 ユナイテッドアローズ、真善美を追求し続けることでサステナブルな社会の実現に貢献し、お客様に愛され続ける高付加価値提供グループになる」を発表しました。長期ビジョン達成時において、当社は高感度・高付加価値ライフスタイル提供グループでありたいと考えています。そのためにはファッションを軸にした既存ドメインでの成長拡大に加え、顧客層の拡大が不可欠です。事業の多角化とM&Aを進め、長期ビジョン達成の強固な基盤を築きます。

■株式会社TELMAの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3197/table/443_1_6c2e1c9a210ca65e733a923e7219a8ae.jpg?v=202602050451 ]

＜TELMA（テルマ）＞

時代を超える美しさや産地の知恵、受け継がれる伝統技術に学び、今までにない服の表情や動きを表現するための素材の開発や使い方を探求。服作りに関わる人たちのひたむきな姿勢や想いによって、いつもの日常がより豊かになるような洋服を目指している。

https://telma.jp/

＜デザイナー中島輝道（なかじま・てるまさ）氏 プロフィール＞

アントワープ王立芸術アカデミー卒業。卒業コレクションが評価され、「Christine Mathys賞」および「Louis賞」を歴代、且つ日本人として初めてダブル受賞し、同コレクションがアントワープ市内にあるセレクトショップLouisのウィンドーディスプレーを飾る。これを機に同年、DRIES VAN NOTEN に入社し、ドリス ・ヴァン・ノッテンのアシスタントとしてウィメンズデザインを担当。その後、日本的な物作りを学ぶ為に帰国し、14年に ISSEY MIYAKE へ入社。一枚の布という概念から独自のシルエット表現と国内産地との素材開発を学ぶ。22年より「TELMA」を発表。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。