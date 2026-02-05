新発売！高速＆多用途 USBメモリ - ORICO EB05 Type‑C & USB3.2 Flash Drive 登場！
皆さんこんにちは！
今日はスマホ・PCユーザー必見の 新作USBメモリ をご紹介します！
注目の新商品 -
ORICO USBメモリ タイプC 128GB（モデル：EB05） が遂に登場！
USB3.2対応で、最大 読出速度150MB/s の高速データ転送が可能です。
製品の特徴
🔄 1. デュアルインターフェース対応
USB-C と USB-A の両方に対応しているので、最新のスマホや PC だけでなく、旧型機器との接続もスムーズ！
接続端子の回転式デザインで、キャップ不要・持ち運びも便利です。
⚡ 2. 高速データ転送（USB 3.2 Gen 1）
最大 読出速度 150MB/s の高速転送で、写真・動画・書類など大容量データも快適に読み込み可能。
日常のバックアップやファイル移動がストレスフリー！
🛡️ 3. 堅牢＆軽量なメタルボディ
金属製の筐体で耐久性が高く、衝撃や摩耗に強い設計です。長く安心して使えるのも嬉しいポイント！
💾 4. 大容量 128GB
大容量データもたっぷり保存でき、容量不足の心配とはサヨナラ。
スマホの写真、仕事のデータ、大切な動画のバックアップにも最適！
🛍️ 特別キャンペーン情報（期間限定）
🔖 30% OFF クーポンコード： ORICOEBGY
📉 原価：\3,199 → 割引後：\2,399
クーポン有効期限：2026年2月28日 23:59 JST
🛒 購入はこちら！
こちらの商品ページからゲット
→️ ORICO EB05 Type‑C & USB3.2 Flash Drive(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G23R1BYV?th=1)
（期間限定クーポンをお忘れなく！）
こんな人におすすめ！
・ 最新スマホでも使えるUSBメモリが欲しい
・ PC とスマホの間で簡単にデータをやり取りしたい
・ 高速・高耐久のUSBメモリを探している
・ コスパの良いストレージデバイスを手に入れたい
ぜひシェアして、友達にも教えてあげてくださいね！
この期間だけのお得な価格です！
欲しかった USBメモリ、今が買い時！