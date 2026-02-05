DMM GAMES新作女性向けゲーム『フルールデイズ』2月12日リリース決定！『A3!』『イケメン戦国』コラボキャラクターのシルエットも情報解禁！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、開発・運営を担当する株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之、URL：https://www.cybird.co.jp/）、株式会社リベル・エンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 林田 浩太郎、URL：https://liberent.co.jp/）とともに取り組む“日常応援プロジェクト”、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』のリリース日が2026年2月12日（木）に決定したことをお知らせいたします。

また、既にシルエットが公開された『Starry☆Sky』『夢幻楼と眠れぬ蝶』に加え、本作とのコラボが決定している『A3!（エースリー）』『イケメン戦国 時をかける恋』より、ゲーム内に登場するキャラクターたちのシルエットを新たに公開いたしました。

公式サイト：https://www.fleurdays.jp

公式X：https://x.com/fleur_days

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fleur_days

■『フルールデイズ』が2月12日（木）にリリース決定！

「フルールデイズ」のリリース日が2月12日（木）に決定いたしました！

また、事前登録5万人を達成しましたので、本ゲームのリリース時に「ガチャチケット3枚」を追加でプレゼントいたします。

7万人を達成すると、「ガチャチケット計10枚」＋「無償ダイヤ1,000個」に加え、抽選で140名様に総額7万円分のAmazonギフトカード番号が当たります。

ぜひ、事前登録をしてリリース日をお待ちください。

※ダイヤはゲーム内通貨になります。

※報酬はすべてサービス開始後に付与されます。

※本キャンペーンは「フルールデイズ」運営による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

お問い合わせは「フルールデイズ」お問い合わせメールアドレス（fleurdays-support@game-mail.dmm.com）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

▼事前登録はこちら

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6738906881

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.fleurdays

DMM GAMES：https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723

■コラボ続報！キャラクターのシルエット情報解禁！

キャラクターシルエットが先行公開された『Starry☆Sky』『夢幻楼と眠れぬ蝶』に加え、

コラボ第1弾として登場する『A3!（エースリー）』および『イケメン戦国 時をかける恋』のキャラクターシルエットを本日情報解禁いたしました。

今後も続報を公開していきますので、詳しくは『フルールデイズ』公式Xをご確認ください。

※タイトル名はアルファベット順に記載しております。

▼製品概要

タイトル：フルールデイズ

ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

配信：合同会社EXNOA

開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント

▼『A3!』とは？

『A3!』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーが楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ"つぼみ"状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよう！

▼会社概要

会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）

本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F

代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎

設 立：2006年9月26日

▼『Starry☆Sky』とは？

Starry☆Sky（スタスカ）は13星座の性格特徴を持つキャラクターが登場し、『星座彼氏シリーズ』、『星座旦那シリーズ』、『プラネタリウムCD＆ゲーム』でお送りする、あなたとキャラクターとの恋物語です。

▼会社概要

会 社 名：株式会社アリスマティック（https://www.arith-metic.jp/）

本 社：東京都文京区水道2丁目19番10号

代 表 者：代表取締役 星 昌宏

設 立：2008年12月

▼『イケメン戦国 時をかける恋』とは？

本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、「ドS×唯我独尊」な織田信長、「破天荒×快楽主義者」な伊達政宗、「カリスマ×ヤンデレ」な上杉謙信など総勢22名のイケメンな戦国武将たちと出会い、時を越えた切なくも情熱的な運命の恋をお楽しみいただけます。

▼会社概要

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

▼『夢幻楼と眠れぬ蝶』とは？

DMM GAMES×サイバードがタッグを組んだ、基本プレイ無料（一部アイテム課金制）の女性向け恋愛シミュレーションゲーム。

夢の遊郭を舞台に"妖魔"と恋愛を楽しめる恋愛ゲームとなっており、同時展開のオトナ版「夢幻楼と眠れぬ蝶-裏-」では、キャラクターの魅力はそのままに、より刺激的なストーリーとイラストを体験いただけます。

