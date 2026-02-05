川崎フロンターレとオフィシャルパートナー契約を継続

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、株式会社川崎フロンターレ（本社：神奈川県川崎市 社長：吉田 明宏）が運営するプロサッカーチーム「川崎フロンターレ」とオフィシャルパートナー契約を継続します。

当社は、川崎フロンターレと2022年にクラブパートナー、2023年にオフィシャルパートナーの契約を締結しております。パートナー契約の締結以降、ホームスタジアムである「Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（神奈川県川崎市）」のメインスタンド下層南に位置する「パーティーシート」のネーミングライツおよびロゴ掲出をはじめ、当社製品を体験いただけるさまざまな取り組みを推進してまいりました。

サーモス パーティーシート (C)KAWASAKI FRONTALE

2025年7月には、冠試合『THERMOS エキサイトマッチ』を開催しました。当日は、マイボトル持参で選手のサイン入りアイテムなど豪華景品が当たる抽選会や、マイボトルを自由にカスタマイズできるワークショップなどを実施。さらに、使用済みステンレス製魔法びん回収サービスを実施し、多くの方々にマイボトルをご持参いただくことで環境に配慮しながら楽しんでいただける企画を行ってまいりました。

THERMOS エキサイトマッチ 当日の写真 (C)KAWASAKI FRONTALE

Jリーグ百年構想リーグにおいてもオフィシャルパートナー契約を継続し、川崎フロンターレを応援するとともに、当社製品を楽しく体験いただける場や施策を実施してまいります。

■川崎フロンターレ

神奈川県川崎市をホームタウンとし、1997年にJリーグ加盟を目指してプロ化。クラブ創設21年目となる2017年に明治安田生命J1リーグ初優勝を果たすと、2023年までに7つのタイトルを獲得。「川崎フロンターレ算数ドリル」や「いっしょにおフロんた～れ」などのユニークなホームタウン活動にも力を入れている。

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/