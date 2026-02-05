『新機動戦記ガンダムW』新作Ｔシャツが登場！2/8開催〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉先行販売も！【株式会社コスパ】

『新機動戦記ガンダムW』新作Ｔシャツが登場！2/8開催〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉先行販売も！

コスパグループ株式会社

『新機動戦記ガンダムW』より新作Ｔシャツが登場。

ウイングガンダムゼロ、ガンダムエピオンの立ち姿が楽しめるデザインや、ウイングガンダムゼロのウイングが背中にデザインされたものなど全４種。

XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ Tシャツと飛翔Tシャツは、2026年2月8日（日）に幕張メッセで開催される〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉内、コスパブースでの先行販売も決定いたしまた。『新機動戦記ガンダムW』30周年イヤーを新作Tシャツでお楽しみください。

ワンダーフェスティバル 2026［冬］ コスパのグッズ販売情報

https://www.cospa.com/cospa/special/wonfes/

2026年4月上旬発売予定分は、〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

◆COSPA（コスパ）／『新機動戦記ガンダムW』商品情報はこちら

https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00042/mode/title

◆商品情報

商品名：XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ Tシャツ

発売日：2026年4月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年2月8日（日）開催〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉コスパブース先行販売。

※Sサイズについては先行販売はございません。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE/SLATE

価格：3,300円（税込）

「5.6オンス」の生地を使用したタフで長く愛用できる一枚。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

商品名：ウイングガンダムゼロ「飛翔」Tシャツ

発売日：2026年4月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年2月8日（日）開催〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉コスパブース先行販売。

※Sサイズについては先行販売はございません。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：NAVY

価格：3,300円（税込）

商品名：OZ-13MS ガンダムエピオン Tシャツ

発売日：2026年4月上旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：SUMI

価格：3,300円（税込）

商品名：ウイングガンダムゼロ（EW）Tシャツ

発売日：2026年4月上旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE/NAVY

価格：3,300円（税込）

■権利表記

(C)創通・サンライズ

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

X ／ https://x.com/cospa_inc

Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパ公式サイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/