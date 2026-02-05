「TOKYO OUTLET WEEK 2026」池袋開催が熱狂のうちに閉幕！次なる舞台は名古屋で決定！

株式会社ユニエイム

株式会社ユニエイム（企画・制作：TOKYO OUTLET WEEK実行委員会）は、2026年3月6日（金）～9日（月）の4日間、名古屋＠エフリードビル2F にて「TOKYO OUTLET WEEK 2026 Special Edition」を開催いたします。

■ 池袋会場は熱気に包まれ、約15,000名が殺到!開場前から長蛇の列

2026年最初の開催となった1月29日(金)～2月1日(日)の池袋会場では、3日間で延べ約15,000名のお客様にご来場いただき、大盛況のうち終了いたしました。

オフシーズンで例年アウトレット市場が落ち込むとされる時期にもかかわらず、開場前から行列ができるほどの注目度を集め、会場内には常に活気が溢れていました。会場には10万点を超える豊富な商品ラインナップを用意し、人気ブランドのアイテムが50%～90%OFFという圧倒的な価格で手に入るとあって、多くのお客様が両手いっぱいにお買い物を楽しまれている姿が印象的でした。

「こんなに安くブランド品が手に入るなんて!」

「掘り出し物がたくさんあって、何時間でもいられる!」

といった喜びの声が会場内に響き、SNSでも「#TOKYOOUTLETWEEK」のハッシュタグで多数の投稿が拡散されました。

また、今回は協賛企業のハウスウェルネスフーズ株式会社のご協力により、来場者全員に「1日分のビタミン」をプレゼント。お買い物と健康を両立できる嬉しいサービスとして、大変好評をいただきました。

■ 次回開催は名古屋・伏見!春の新生活シーズンを彩る先取りアウトレット

池袋会場の大成功を受け、次回開催は名古屋・伏見エリアに決定いたしました!

開催日は2026年3月6日(金)～3月9日(月)の4日間。会場は地下鉄伏見駅から徒歩圏内の好アクセスな「エフリードビル2F」です。

名古屋会場は前回開催時も大変なご好評をいただいており、「待っていました!」という地元ファンの声も多数寄せられています。今回は春物の先駆けアウトレットセールとして、新生活や新学期に向けた春のトレンドアイテムをお得にゲットできる絶好の機会となります。

販売価格は今回も50%OFF～90%OFF。トレンドのファッションアイテムから定番のベーシックアイテムまで、幅広いラインナップを約30,000点ご用意する予定です。

■ 人気ブランド23ブランドが参加決定!追加ブランドも続々発表予定

ブランド発表第一弾として、東京でも大人気の定番ブランドが多数参加決定!

【参加ブランド一覧(第一弾)】

anuans / archives / AZUL by moussy / Cheek / dazzlin / DOUX archives / EATME / eimy istoire / EMODA / EPIMIE PIMMY / feepur / JOSE MOON / KarLParkLane / LAGUNAMOON / MAJESTIC LEGON / MERCURYDUO / MOUSSY / MURUA / PILIT / RESEXXY / rienda / SLY / Ungrid

※追加のブランド発表は随時、公式LP(https://tokyo-outletweek.com/tow2026se-nagoya/)にて発表予定です。

◼︎企画詳細

今後発表予定

■正式名称：TOKYO OUTLET WEEK 2026 Special Edition in NAGOYA

■開催日時：2026年3月6日(金)～3月9日(月)

3月6日(金) 11:00～21:00 (最終入場 20:30)

3月7日(土) 10:00～19:00 (最終入場 18:30)

3月8日(日) 10:00～19:00 (最終入場 18:30)

3月9日(月) 10:00～16:00 (最終入場 15:30)

■会場：エフリードビル2F（愛知県名古屋市中区錦2-11-6 2F）

■集客予定人数：延べ7,000人

■入場料： 無料

■入場方法：公式アプリ・公式LINE@友だち登録・メルマガ登録のいずれかにより、チケットを取得

（※混雑状況によっては入場制限がかかることもございます。）

■商品在庫数：30,000点(予定)

■主催：株式会社ユニエイム

■制作：TOKYO OUTLET WEEK実行委員会

■オフィシャルサイト：https://eventmanager-plus.jp/get/tow2026SE_NAGOYA

■お問い合わせ：TOKYO OUTLET WEEK実行委員会(050-5306-3312)



【入場チケット】

下記、いずれかによりチケット取得可能。

１、公式LINE@「@tow-nagoya」に友達登録により無料チケットを取得

・LINE友達検索→@tow-nagoyaより友達追加



２、公式サイトよりメルマガ登録にて無料チケットを取得

URL：https://tokyo-outletweek.com/tow2025aw-nagoya/



※2026年2月5日の情報となります。詳細に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。情報に関して変更が生じた場合は、オフィシャルサイトよりご連絡させていただきます。