Box/OneDriveの社内データをAI学習できる「ChatSense」、ソースコードの学習に対応

株式会社ナレッジセンスは、セキュリティの高い環境でChatGPTをRAG活用できる法人向け生成AIサービス「ChatSense」を提供しております。この度ChatSenseは、社内データの「追加学習」機能にて提供しているRAGサービス内で、ソースコード形式（PythonやJavascriptなど）のファイルを、AIに学習させることができる機能を提供開始しました。「追加学習」機能についてはこちらをご覧ください。 https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service?utm_source=271(https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service?utm_source=271)

大企業の知的活動を最速にする株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役：門脇敦司、以下ナレッジセンス）は、チャットGTPを活用した企業向け社内RAGサービス「ChatSense」について、ソースコードファイルを直接AIに学習させることができる機能に対応しました。

本日中（2026年2月5日）に、全ての「追加学習AI」利用中のユーザーにおいて順次、利用可能になります。法人向けChatGPT「ChatSense」のご登録については、こちらよりお問い合わせください。 https://chatsense.jp/contact/

■ 背景 ― 「社内の技術ナレッジやコード資産を検索・活用したい」

ChatGPTは、まるで人間のように自然にやりとりができるAIチャットボットです。ChatGPTは、業務効率化を目的として多くの企業で導入され始めています。ナレッジセンスの提供する法人向けChatGPTサービス「ChatSense」においても、セキュリティなど、法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

ChatSenseでは、BoxやSharePoint等の社内データをAIに追加学習させ、社内データに基づいて回答できるRAGサービスである「追加学習」オプションを用意しております。これまで、WordやPDF、テキストファイルなどのドキュメント形式には対応しておりましたが、システム開発を行う部門やDX推進担当者様より、「過去のソースコードやスクリプトの中に重要なナレッジが含まれているが、それらを検索対象にできない」という課題の声をいただいておりました。

この度ChatSenseは、こうした技術的なナレッジ活用の課題を解消するため、ソースコード形式（PythonやJavascriptなど）のファイルを学習・検索できる機能を提供開始しました。

■ 新しい「ソースコード学習」機能について

ChatSenseでは「追加学習」機能を利用して、RAG・Web検索・コードインタープリターをAIが駆使してくれるAIエージェントサービスを提供しています。今回のアップデートにより、AIが取り込めるファイル形式が大幅に拡大しました。

具体的には、Python（.py）、JavaScript（.js）、TypeScript（.ts）、Java（.java）などの主要なプログラミング言語のソースコードファイルを、そのまま「追加学習」用のデータとしてアップロード可能になります。 これにより、エンジニアやデータサイエンティストは、過去の社内コードベースから「特定の処理の実装方法」や「過去のプロジェクトでの設定値」などを、自然言語でAIに質問し、瞬時に回答を得ることが可能になります。

ナレッジセンスは今後も、生成AIを業務で活用し始めた入門者の方にもわかりやすく、効果を実感しやすい機能の実装を継続してまいります。

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatGPTは、米OpenAI社が2022年秋にリリースした大規模言語モデルです。ナレッジセンスの提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスです。ChatSenseは、企業・官公庁・総合大学など、多くの法人で導入実績があります。以下の特徴がございます。

1.チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2.プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られないビジネス向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能、プロンプトテンプレート機能、RAG機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3.ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

