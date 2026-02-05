【受賞】”十人十色の美しさを叶える”まつ毛美容液　EGUTAM series が「Beauty of the year 2026 まつげ美容液部門」を受賞

株式会社アルマダ

この度、株式会社アルマダ（本社：港区南青山、代表：安藤潤）が展開するまつ毛美容液「EGUTAM series（エグータムシリーズ）」が、


「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」主催の「Beauty of the year 2026 まつげ美容液部門」を受賞いたしました。


本アワードは、美容業界において高い専門性と信頼性をもとに、
その年を代表する優れたプロダクトを選出するものです。
今回の受賞は、製品の品質、使用感、継続使用による実感力などが総合的に評価された結果となります。





Beauty of the year 2026 まつげ美容液部門 受賞


「EGUTAM series」は、



・ 日常的に傷むまつ毛を徹底的にケアする処方設計
・使い続けられる品質、使用感
・まつ毛の美しさを、最大限にまで高めること



を追求し、開発されました。


今回の審査では、まつ毛美容液としての機能性だけでなく、日常的に安心して使い続けられる点が高く評価され、受賞に至りました。




弊社では、弊社では、「あたらしく、うつくしく」「十人十色の美しさを叶える」という考えのもと、製品開発を行っています。


「EGUTAM series」もその思想を反映し、
流行や過剰な演出ではなく、本質的なケアを重視したプロフェッショナルな場でのみ販売されるまつ毛美容液として、多くのお客様に支持されてきました。



今回の受賞を励みに、弊社は今後も
確かな品質と誠実なものづくりを通じて、
美容に向き合うすべての方の日常に寄り添う製品を提供してまいります。




授賞式の様子


広報部より菅谷果音が登壇しました



あたらしく、うつくしく。



なにを美しいと思うか。


なにを楽しいと思うか。


なにを夢みて、なにをして生きていくか。



こたえは人の数だけあるけれど、


ひとりの感性に寄り添うからこそ見えてくる光は、


まだ見ぬうつくしい世界を照らしだす。



あたらしい「うつくしさ」をつくりだす。



髪に、肌に、人に、地球にやさしくある。


それが、わたしたちの美学です。




【商品情報】


商品名：EGUTAM series（美容液はEGUTAM／EGUTAM PREMIUMの２種）


内容量：2ｍｌ


価格：EGUTAM 6,050円（税込み）／EGUTAM PREMIUM　8,800円（税込み）


販売チャネル：全国の理美容室・ネイル・まつ毛サロン他「美」に関わる施術を行う施設



【会社概要 & お問い合わせ】


会社名：株式会社アルマダ


所在地：東京都港区南青山2-23-8


代表者：安藤潤



