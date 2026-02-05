親子で楽しく学ぶ「むし歯ゼロ教室」開催

医療法人社団にしきた

医療法人社団にしきた（西宮北口歯科 小児歯科 矯正歯科 口腔外科／兵庫県西宮市、院長：児玉秀樹）は、丹平製薬株式会社（本社：大阪府茨木市、代表取締役社長：森宏之）と共同で、親子参加型の予防歯科イベント「むし歯ゼロ教室」を開催いたします。

本イベントは、冬休みに実施した同企画が参加者から高い評価を受けたことを受け、第2回目の開催が決定したものです。

■ 開催背景

近年、子どものむし歯は減少傾向にある一方で、

・仕上げ磨きを継続する難しさ

・正しい歯みがき方法が十分に伝わっていない

といった理由から、初期むし歯や再発が課題となっています。

「どのように磨けばよいかわからない」「子どもが歯みがきを嫌がる」など、家庭だけでの取り組みに限界を感じる保護者の声も多く聞かれます。

■ イベントの特徴

本教室では、歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士・管理栄養士といった多職種の専門スタッフが連携し、親子で体験しながら学べるプログラムを提供します。

当日は、丹平製薬株式会社の製品「ハミガキ上手」を使用したブラッシング体験に加え、子どもたちが楽しみながら参加できるクイズも実施。

「できた」「わかった」という成功体験を通して、子ども自身が主体的に歯みがきに取り組むきっかけづくりを目指します。

■ 今後の展望

当院が目指すのは、「むし歯ゼロ」の社会です。

痛くなってから受診する歯科医療ではなく、むし歯になる前から予防のために通う歯科医療の実現に向け、今後も地域に根ざした予防歯科の取り組みを継続してまいります。

※前回開催時の様子は、下記よりご覧いただけます。

https://ourl.jp/rBHX9(https://www.instagram.com/reel/DStK23CAWi3/?utm_source=ig_web_copy_link)（前回の様子はこちら）

【開催概要】

■日時：2026年3月1日（日）10：00～11：00

■会場：アクタ西宮東館2階 西宮北口歯科 小児歯科 矯正歯科 口腔外科

「西宮北口歯科 むし歯ゼロ研修室」「むし歯ゼロルーム」

■参加費：なし

■申込方法：下記QRコードよりお申込みください

【本件に関するお問い合わせ先】

医療法人社団にしきた

西宮北口歯科 小児歯科 矯正歯科 口腔外科

担当：歯科衛生士 野崎 はるか

TEL：0798-65-1971

Mail：musibazero.nishikita@gmail.com

