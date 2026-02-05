「鶴ヶ城の桜」で発酵した珈琲をつくりたい！会津発酵珈琲、珈琲の未来に向けてクラウドファンディングに初挑戦
会津発酵珈琲株式会社（本社 福島県、代表取締役CEO：藤原多聞）は、実際に鶴ヶ城の桜から採取した天然酵母を用いて珈琲豆を発酵させる「桜発酵珈琲」の開発を進めています。
本プロジェクトでは、福島の日本酒づくりで培われてきた発酵の知見を珈琲のプロセスに応用することで、桜の上品な香りと奥行きのある味わいを併せ持つ、新しい珈琲体験の実現を目指します。現在、福島県の研究機関との共同研究により、珈琲の発酵条件の最適化や品質評価などを科学的に検証しながら、開発を推進しています。
また本取り組みは、福島県と福島イノベーション・コースト構想推進機構主催の「Fukushima Tech Create」への採択事業として、研究成果の社会実装を目的に新しい珈琲文化の創出に取り組むものです。気候変動や価格高騰など世界的な課題に直面する珈琲産業に対し「発酵による価値の再設計」という新たなアプローチを提示するとともに、廃棄豆問題や農福連携といった地域課題とも接続し、持続可能な珈琲のあり方を探求します。
桜のやさしい香りと、発酵による風味の奥行きを珈琲に宿すことを目指し、開発を進めています。
この一杯が生まれるまでの挑戦に、ぜひ最初の支援者としてご参加ください。
返礼品（リターン）について
【鶴ヶ城の桜 発酵珈琲ドリップパッグ６パック】＊送料込み
3,000円
【鶴ヶ城の桜 発酵珈琲 焙煎豆100g】＊送料込み
3,500円
【焙煎所向け｜生豆5kg提供プラン】 ＊送料込み
45,000円
【あなたの街の〈ご当地珈琲〉を、私たちと。 発酵珈琲 共創パートナープラン】
500,000円
クラウドファンディングでは、ドリップバッグや焙煎豆の先行販売に加え、焙煎所向けの生豆提供、自治体・事業者向けの相談プランなど、多様なリターンを用意しています。
プロジェクト概要
- タイトル：鶴ヶ城の桜で発酵した珈琲で、珈琲の未来を変えたい！
- クラウドファンディング・プラットフォーム「CAMPFIRE」
- URL：https://camp-fire.jp/projects/918838/view?
- 期間：2026年3月31日まで
- プロジェクトオーナー：会津発酵珈琲株式会社
会津発酵珈琲株式会社とは
Fukushima Tech Create 2026 成果発表会｜藤原多聞（会津発酵珈琲株式会社）登壇1
会津発酵珈琲株式会社は、福島県と福島イノベーション・コースト構想推進機構主催の「Fukushima Tech Create」への採択を契機に、研究成果を事業として社会実装することを目的に設立したスタートアップです。
「Fukushima Tech Create（FTC）の詳しい情報はこちら（https://www.fipo.or.jp/ftc）」(https://www.fipo.or.jp/ftc)
Fukushima Tech Create 2026 成果発表会｜会津発酵珈琲ポスター発表
差別化された機能的特徴
福島県内の研究機関による基礎分析の結果、従来の珈琲と比較して、酵母数・香気成分・アミノ酸（グルタミン酸、GABA）一部の増加が示唆されました。
試飲の提供
成果発表会では、2日間でのべ100名の方に弊社ブースへお立ち寄りいただき、「福島の桃で発酵した珈琲」「会津の甘酒で発酵した珈琲」をご提供しました。合計200杯以上の試飲を実施し、多くの方に発酵珈琲の味わいを体験いただきました。
Fukushima Tech Create 2026 成果発表会｜藤原多聞登壇（会津発酵珈琲株式会社）2
Fukushima Tech Create 2026 成果発表会｜藤原多聞登壇（会津発酵珈琲株式会社）3
Fukushima Tech Create 2026 成果発表会｜会津発酵珈琲抽出
会社概要
法人名：会津発酵珈琲株式会社
本社：〒979-1308 福島県双葉郡大字大熊町字下野上清水230
代表取締役：藤原多聞
事業内容：発酵技術を活用した珈琲の研究・開発・製造・販売
公式サイト： https://aizu-coffee.com
公式Instagram： https://www.instagram.com/aizu_hakko_coffee/
公式：Facebook： https://www.facebook.com/aizuhakkocoffee
公的研究機関との共同研究についてのプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000175536.html)
本件についてのお問い合わせ
会津発酵珈琲株式会社 担当：貞包みゆき（info@aizu-coffee.com）
※取材（対面・オンライン）、試飲提供、撮影協力、事業説明（共同研究・開発背景含む）等につきまして柔軟に対応いたします。
※掲載用素材（ロゴ／商品写真／代表写真／研究・開発の様子）はご希望に応じて提供可能です。