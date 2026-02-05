選挙啓発動画を、佐世保市内のスマートバス停で放映中！

マチディア株式会社

マチディア株式会社（以下、マチディア）が佐世保市内で提供する、西肥自動車株式会社※１のスマートバス停広告枠において、長崎県知事選挙及び長崎県議会議員補欠選挙、衆議院議員総選挙に向けた啓発動画を、投票日当日となる2月8日（日）まで放映しています。

スマートバス停の有償広告枠を活用した選挙啓発動画の配信は、全国初となる試みです。※2

マチディアが提供する既存の媒体設置エリア(https://www.machidea.com/media)

マチディアが提供する佐世保市内のスマートバス停広告枠（一部）●公道における屋外広告物が許可されたバス停

佐世保市内では、国道に面するバス停を含む9カ所16基のスマートバス停において、広告枠の提供を2025年10月より開始しました。

「地域における公共的な取組みに要する費用への充当を目的とする広告物」として、国土交通省および佐世保市から広告表示に関する道路占有許可いただいたものとなります。

●取り組み概要

地域の公共交通空間であるバス停は、生活動線上で住民が自然に触れることのできるメディア空間でもあります。今回、地域の情報接点としての価値を高める取り組みとして、全国に先駆けて啓発動画の放映を実施しています。

＜放映の概要＞

広 告 主 ： 長崎県

放映内容：

・2026年1月２２日（木）～2月8日（日）

長崎県知事選挙及び長崎県議会議員補欠選挙 15秒CM

・2026年1月30日（金）～2月8日（日）

衆議院議員総選挙 15秒CM

放映場所： 長崎県佐世保市内のスマートバス停（17基）

・佐世保バスセンター（2番・3番のりば付近）

・戸尾町（早岐方面）

・京町（大野・平戸方面／早岐方面）

・島瀬町（大野・平戸方面／日野方面／早岐方面）

・松浦町中央公園口（大野・平戸方面／早岐方面）

・松浦町国際通り（日野方面／早岐方面）

・佐世保市役所前（大野・平戸方面）

・俵町（大野・平戸方面／早岐方面）

・大野（平戸方面／早岐方面）

・卸本町入口（早岐・福岡方面）

マチディアでは、デジタルサイネージを備えたスマートバス停を通じて、民間広告だけでなく、行政情報の伝達や地域コミュニケーションの促進に活用できる社会インフラとしての価値創造を進めています。今後も行政・自治体・企業との協力を拡大し、地域課題の解決に資する公共×デジタルの取り組みを進めてまいります。

※1 西肥自動車株式会社：本社 長崎県佐世保市、代表取締役 酒井 利明

※2 当社調べ（2026年2月現在、株式会社YEデジタルが提供する日本国内の「スマートバス停」において、有償広告枠を活用した選挙啓発動画の配信事例として）

※ その他記載されている会社名、商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

（会社概要）

<商号> マチディア株式会社

<設立> 2023年8月

<代表者> 代表取締役社長 宮崎泰彦

<本社所在地>福岡県福岡市中央区大名2丁目12-8 大名町ビル（(株)ドーガン内）

<事業内容>

・広告事業

広告、宣伝に関する企画、制作、取次、ならびに広告配信システムの企画、設計、開発、制作、販売、賃貸、運用、保守および管理など。

・ IT流通事業

コンピューター・通信機器およびその周辺機器、関連ソフトウェアの仕入、販売、輸出入、賃貸、開発・製造、ならびに保守業務など。

・ DX事業

スマートバス停や各種媒体（dボタン広報誌、西日本新聞関連媒体を含む）向けの自治体や企業のコンテンツ配信、および配信システムの開発、調査、研究。

<企業ホームページ>

https://www.machidea.com/

<関連リンク>

・ スマートバス停（株式会社YEデジタル）

https://smartcity.ye-digital.com/busstop/works/

・ dボタン広報誌（KBCグループホールディングス株式会社）

https://kbc.co.jp/d-button/

・ 西日本新聞me（株式会社西日本新聞社）

https://www.nishinippon.co.jp/