世界観光ガイド（WFTGA）の世界大会[2026年2月9日～15日]に合わせ、ハシゴ酒イベント『TACHINOMIST 9.5』を開催！

■24店舗のカウンターが、世界60カ国と繋がる。

株式会社Thinkingfor

株式会社Thinkingfor（本社：福岡市中央区、代表取締役：落水 研仁）は、2026年2月9日（月）より1週間、福岡市内の厳選された立ち飲み屋24店舗にて、ハシゴ酒イベント『TACHINOMIST 9.5（タチノミスト 9.5）』を開催いたします。

本イベントは

同期間中に福岡で開催される「第21回 世界観光ガイド協会連盟（WFTGA）世界大会 2026 福岡」に合わせ、世界中から集う観光ガイドの方々へ「福岡の日常の豊かさ」を市民の目線でおもてなしすることを目的としています。

また、次回第10回の記念大会を前に「より濃密にフットワーク軽く」をテーマにした24店舗限定の特別版です。

■開催の背景：立ち飲みは「平和の文化」

2月9日から開幕するWFTGA世界大会。

世界約60カ国から集まるのは、各国の観光を支える「情報のプロフェッショナル」たちです。

代表の落水は、「物理的な壁がない立ち飲みこそ、初対面の人同士が最も早く打ち解けられる平和の文化である」と考えます。

パンフレットには載っていない、地元人との乾杯や温度感のある交流こそが、ガイドたちが世界に持ち帰るべき「福岡の真の魅力」であると信じ、本イベントを開催します。

■『TACHINOMIST 9.5』参加方法とルール

【参加方法とルール】

１. アプリ（TACHI-MAP）をインストール参加店舗のQRコードやデジタルタグを使ってインストール。

２. 参加店舗をハシゴする各店舗で「タチノミストセット」や自慢の一杯を楽しみ、デジタルスタンプをゲット。

３. 立ち飲みマナーを楽しむ

・「コミュニケーションを楽しむ」…スタッフや隣のお客様と自然なコミュニケーション。

・「詰め合って乾杯」………………混んできたら少しずつ詰めて、隣の人とスペースを共有。

・「サクッと飲んで次へ」…………ハシゴ酒こそタチノミストの醍醐味。粋に回遊します。

４. 限定グッズをゲット：デジタルスタンプを集めると、タチノミスト限定のオリジナルグッズ（非売品）をプレゼント。

アプリのインストールは下記から

https://souptruck-megusta.com/application/

イベントSNS

https://www.instagram.com/tachinomist.tm/

■ 開催概要

イベント名 ：TACHINOMIST 9.5 (タチノミスト 9.5)

開 催 期 間 ：2026年2月9日（月）～2月15日（日）

場 所 ：福岡市内の24店舗（MEGUSTA各店、今泉・大名・薬院エリアなど）

主 催 ：株式会社Thinkingfor (TACHINOMIST 実行委員会)

ホームページ：https://souptruck-megusta.com/tachinomist/

■ 株式会社Thinkingfor 代表取締役：落水 研仁のメッセージ

世界中の観光ガイドが集まるこの貴重な機会に、私たち福岡の飲食店ができること。

それは、美味しいお酒と料理、そして何より『この街に来てくれてありがとう』という心からの笑顔で迎えることです。

立ち飲み屋のカウンターは、世界で一番敷居の低い外交の場。

言葉が通じなくても、乾杯ひとつで友達になれる

そんな福岡らしい『おもてなし』を、世界中のプロガイドたちに体感してほしいと願っています。