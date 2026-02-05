【業界初※】「IoTデバイス×LINEミニアプリ」を活用した独自の新システムを導入　クレーンゲーム約370台にIOTデバイス搭載し、スマホひとつで“並ばない・お得な” 運営DXを実現

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也）は、2026年2月中旬、千葉県船橋市の「コーナン船橋花輪インター店」内にオープンするアミューズメント施設「クレーン横丁 極（きわみ）コーナン船橋花輪インター店」において、IoTデバイスとLINEミニアプリを連携させた独自の新システム「横丁手形-ヨコパスー（以下、ヨコパス）」を導入いたします。

本システムは、店内に設置された約370台のゲーム機すべてにIoTデバイスを搭載することで実現した業界初※の仕組みです。従来用いていた物理的なICカードを必要とせず、お客さまがLINE利用者であれば、お手持ちのスマートフォンで「サービス利用料金の決済」「ポイント管理・利用」までが完結する、新しいアミューズメント体験を提供します。

（※自社調べ：IoTデバイスによるゲーム機制御とLINEミニアプリを組み合わせたシステムとして／2026年1月時点）

■ 導入の背景：アミューズメントの「両替の手間」「手間時間」をDXで解消

従来はクレーンゲームで遊ぶ際、「100円玉への両替」や「プリペイドカードの発行・チャージ」といった手間が発生していました。しかし今回のIoTデバイスに連動するLINEミニアプリの導入により、その手間や煩わしさから解消され、スマホだけで遊べ、さらにお得なポイントも貯まる「ラク・トク」体験をご提供します。

■ 新システム「ヨコパス」 3つの革新的な特長

1. 【業界初※】選べる2つの決済モード（チャージ払い＆都度払い）

お客さまの遊び方に合わせた柔軟な支払いが可能です。

・チャージ（プリペイド）払い： 事前に「バリュー（ハウスマネー）」をチャージ（購入）することで、金額相当のバリューとボーナスのバリュー、「ポイント」が付与される最もお得なモード。現金と電子決済の両方に対応しています。現金支払いの場合は店内の精算機で精算可能。

・都度払い： 事前チャージせず、その場でPayPay等の電子決済を行い、1プレイごとに支払うモード。こちらもポイントが付与されます。 ポイントは支払方法に関わらず、100円につき1ポイントです。

本システムの決済基盤には、株式会社DGフィナンシャルテクノロジーの『Cloud Pay Neo（クラウドペイネオ）』を採用しています。

2. スマホで二次元コードを読み取るだけのスマートプレイ

ゲーム機に貼られた二次元コードをLINEミニアプリのリーダーで読み取り、プレイ回数を選択するとゲームがスタートします。チャージ払いはチャージ分から自動減算、都度払いはプレイごとに決済処理を行います。

3. ポイント交換もスマホで完結

貯まったポイントをプレゼントと交換する際も、LINEミニアプリで完結します。店舗に置かれたプレゼントで希望するもの、および対応スタッフの二次元コードを読み取ることで、その場でプレゼントを差し上げます。ポイント残高や有効期限、履歴等もスマホでいつでも確認でき、失効のリスクを減らします。

■今後の展望

当社では、本システムの導入により店舗運営の省人化・効率化を検証するとともに、蓄積されたデータをもとにサービスの改善やお客さま一人ひとりに合わせたクーポン配信やサービス提供を行う「One to Oneマーケティング」を推進します。また、本システムの他業態への展開や機能拡張も見据え、リアルとデジタルが融合した新しいエンターテインメント体験を創造してまいります。

■店舗概要

・店舗名:「クレーン横丁 極 コーナン船橋花輪インター店」

・所在地:千葉県船橋市宮本9丁目５番15号

・オープン日：2026年2月中旬予定

・営業時間:10 時～23 時予定

・設置台数：約370台

・面積:約 747 坪(約 2,400 平米)

■株式会社イオンファンタジー

「モーリーファンタジー」をはじめ、日本・中国・アセアン諸国の９ヵ国でアミューズメント施設・プレイグラウンドなど1,316店舗（2025年12月末現在）を運営。

社名：株式会社イオンファンタジー

設立：1997年2月14日

資本金：18億24百万円（2025年2月期）

事業内容：ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「プレイグラウンド」の運営

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/

