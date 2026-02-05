【母の日速報】2026年も楽天ランキング1位～3位を独占！「おいもやのカーネーション」が人気な理由

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役：関谷夕佳）は、母の日商戦が本格化する中、大手ECモール「楽天市場」のカーネーションランキングにおいて、1位・2位・3位を独占する快挙を達成いたしました。（※2026年1月27日時点）。

楽天市場カーネーションランキングにて「おいもやのカーネーション」が1位・2位・3位を独占

楽天年間ランキング 「総合1位」を3年連続で獲得！人気No.1カーネーション

楽天市場「花・ガーデン・DIY」ジャンル、2025年年間ランキング1位のカーネーションと和菓子のセット

楽天市場の「花・ガーデン・DIY」ジャンルにおいて、2023年、2024年、2025年と、3年連続で年間ランキング総合1位を受賞しているおいもやのカーネーション。なぜ、お花屋さんではない「お芋スイーツ専門店」が、これほどまでに支持され続けているのでしょうか？ その裏には、おいもや50年の歴史と、生産者と二人三脚で積み上げてきた「カーネーションへの異常なこだわり」がありました。

生産者との「改良の積み重ね」が生む、毎年10万鉢以上販売の実績

ネット通販でお花を買う際、最も懸念されるのが「届いた時のお花の状態」です。 おいもやでは、毎年10万鉢以上を出荷する膨大なデータとノウハウを活かし、提携のカーネーション生産者と長年にわたり品質改良を重ねてきました。

単に売るのではなく、苗の段階から生産者と二人三脚で作り上げているからこそ、ネット通販でありながら「花持ちが良い」「翌年も咲いた」という感動の声が寄せられるのです。

2026年トレンドカラーを先読み！定番の「赤」から「レインボー」まで揃う圧倒的バリエーション

定番のカーネーションだけでなく、7色のレインボーカーネーションや動物の鉢カバーのカーネーションもご用意。

おいもやのカーネーションがこれほど注目されるもう一つの理由は、そのバリエーションの豊富さにあります。

トレンドカラーの採用

毎年、その年の流行をいち早く取り入れた「新色」を発表。定番の「赤」や「ピンク」だけでなく、ファッションのようにカーネーションの色を選べる楽しさを提供しています。

お店では見かけないような珍しい品種

咲き進むにつれて色が変化するような品種や、7色に輝く「レインボーカーネーション」など、他のお店では見かけない珍しいお花もラインナップ。

ライフスタイルに合わせたサイズ展開

お部屋の広さや飾る場所に合わせて選べるよう、鉢のサイズも「3.5号」のミニサイズから、ド迫力の「7号」まで幅広く用意しています。

遊び心あふれるポットカバー

母の日限定ラッピングの他にも、犬や猫の形をした可愛い「アニマルポットカバー」なども用意。ペット好きのお母さんの心を鷲掴みにする工夫が随所に施されています。

「花だけじゃ寂しい」を解決。50通りから選べる「花とスイーツ」の最強タッグ

花とスイーツで二度嬉しい！50通りから選べる「カーネーションとスイーツ」のセット

ランキング1位～3位を独占した商品は、いずれも「立派な鉢植えカーネーション」に「お芋スイーツ」がセットになったギフトです。

「母の日にはお花を贈りたいけれど、花だけだと少し寂しい…」 そんな贈る側の悩みを一発で解決するのが、おいもやの提案する「花とスイーツ」のセットです。

カーネーションの色とスイーツの組み合わせは、なんと50通り以上。お花好き、和菓子好き、洋菓子好きなど、どんなタイプのお母さんにもぴったりのギフトが見つかることが、多くのユーザーに選ばれる秘訣となっています。

まとめ：在庫がある今がチャンス！「早割」で賢く準備を

「全100種以上の豊富なラインナップ」と「圧倒的な実績」でランキングを独占したおいもやのカーネーション。 しかし、人気の「新色」や「限定ポット」は、母の日が近づくにつれて続々と完売してしまいます。

現在は、早期予約でお得に購入できる「早割」キャンペーンを実施中。 「今年はどのお花にしようかな？」と迷っているなら、選択肢が豊富な今のうちに、お母さんにぴったりの母の日ギフトを選んでみてはいかがでしょうか。

