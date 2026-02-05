「大阪 おもろい 化粧品」で見つかったモントリッチ株式会社が大阪偕星学園高校で“おもろい”美容ゼミを開催

モント・リッチ株式会社

モント・リッチ株式会社（本社：大阪府、取締役社長 吉田満由美）は、「美容をもっと身近に、もっと楽しく」をテーマに、商品づくりだけでなく、美容の楽しさを伝える取り組みも続けています。

2025年12月19日・24日、大阪偕星学園高校（大阪市生野区）で実施された探究型授業「おもゼミ」にて、美容分野としてはじめて開催された「美容ゼミ」に登壇しました。

■ 「大阪 おもろい 化粧品」で検索したら、一番に出てきた会社

今回の美容ゼミ登壇は、「大阪 おもろい 化粧品」と学校が検索して一番にモント・リッチ株式会社が出てきたことがきっかけでした。

検索結果で目に留まったモントリッチ株式会社の発信内容が、「おもゼミ」のコンセプトと合致すると感じていただき、今回の美容ゼミ登壇のオファーにつながりました。

■ クイズと体験で進む、とにかくおもろい参加型の美容ゼミ

大阪偕星学園高等学校のポスター

今回の美容ゼミは、2日間で実施。

聞くだけの授業ではなく、クイズや雑談、体験を中心にとにかくおもろい！をテーマに進行しました。

▼ 1日目：美容の「気になる」を楽しく知る

たのしいキャッチがたくさん！

■ 授業のはじまりは「自分にキャッチフレーズをつけてみよう」

美容ゼミ1日目のアイスブレークとして行ったのは、「自分にキャッチフレーズをつけてみよう」というワーク。 化粧品を売るときに欠かせないのが、「どんな商品かが一瞬で伝わる言葉＝キャッチフレーズ」。そこで今回は、“自分自身”をテーマに短いキャッチフレーズを考えてもらいました。

・垢抜けの考え方とナチュラルメイクのコツ

・ニキビや肌荒れの仕組み

・SNSで話題のコスメや成分の見方

・市販コスメを使った成分クイズ

・人の印象ってどう変わる？！

その他時間が足りなくなるぐらいの盛りだくさんの授業内容！

▼ 2日目：かわいい成分カードで、ゲーム感覚の化粧品づくり

全員参加型の美容クイズで大盛り上がり

2日目は、イラスト入りの美容成分カードを使ったワークショップを実施しました。

「ニキビが気になる」「乾燥しやすい」「さっぱりした使用感が好き」

それぞれの肌悩みや好みに合わせて、カードを選びながら「こんな化粧品があったらいいな」をテーマに自由に発想。カードを組み合わせていく様子は、まるでゲームのよう。楽しみながら成分を知ることで、美容を“難しい知識”ではなく、身近で選べるものとして感じてもらえる時間となりました。

難しそうな成分もイラストで身近にゲーム感覚で学ぶ成分カードは大人気真剣にどの成分が自分に合うか選択普段はあまりみないチューブの裏面表記もしっかり確認

化粧品メーカーの社長だからこそ話せる業界の裏話やリアルなエピソードも交え、

「美容って意外とおもろい」と感じてもらえる時間になりました。社長の余談が大人気！！

■ 生徒の声（一部抜粋）

授業後のアンケートでは、多くの嬉しい声が寄せられました。

「 普段の学校生活では学ぶことのできない内容を、実際に現場で活躍するプロから直接教わり、美容の奥深さを実感することができました」

「 日常ではなかなか会う機会のない社長の方と直接お話しできたことは、とても印象に残る貴重な経験でした」

「とても楽しかったです！ニキビに効く成分や美白成分を知ることができ、美容についての興味が深まりました」

特にクイズや体験型の内容は、両日とも大きな盛り上がりを見せました。

■ これからも「美容を楽しく」

話題の薬用白い手人をプレゼントたくさんの笑顔にあふれる教室終始明るい雰囲気で進んだ授業の様子モントリッチの商品を手に撮影

モントリッチ株式会社では、「正解を教える美容」ではなく、自分で考えて、自分に合うものを選ぶ美容を大切にしています。今回の美容ゼミも、「美容って楽しい」「知るとちょっとおもろいやん」そんな気持ちを持ち帰ってもらえることを目指しました。

現在も、美容ゼミや教育的な取り組みは継続しており、今後も内容をアップデートしながら展開していく予定です。

モント・リッチには「なにこれ、めっちゃおもろいやん」の商品がたくさん！

美容ゼミの授業後、思い出の１枚初体験でしたが何でも挑戦！おもろくやります！

やはり「バイバイくまーたん」は高校生にも圧倒的な人気で話題を独占！さらに「薬用白い手人」や「薬用白い膝人」も大好評を博し、そのほかの商品も注目を集めました。これからもおもろい化粧品を作っていきます。

公式情報

人気のバイバイくまーたん名物の薬用白い手人大ヒット薬用ツメキラリ白玉ぶるぶるアイクリーム

【モント・リッチ株式会社】

モント・リッチ株式会社は、2020年に大阪で設立された化粧品メーカーです。

「美と笑顔」をテーマに、遊び心あふれるコスメで毎日をもっとリッチに―そんな想いを込めて、“かわいいだけじゃない、使えるコスメ”の企画・販売を行っています。

大阪発のエネルギーと柔軟な発想を活かし、国内製造にこだわった確かな品質の製品を全国に向けて発信。日常にときめきをプラスするコスメブランドとして支持を広げています。

詳細な情報や最新情報は、「モント・リッチ株式会社」公式SNSで随時発信してまいります。

公式サイト：https://www.mond-rich.jp

Instagram：https://www.instagram.com/mond_rich.official/

大人気！バイバイくまーたん公式LINEスタンプも好評発売中