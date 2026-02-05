『uka medical uniform study』新商品バイカラースクラブをリリース！ユニフォームメーカー住商モンブラン×トータルビューティーカンパニーuka
uka medical uniform study (ウカ メディカルユニフォームスタディ)
ユニフォームメーカー住商モンブラン株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：兼八 晃）はトータルビューティーカンパニー uka（ウカ）のカラー監修によるメディカルユニフォームブランド『uka medical uniform study（ウカ メディカルユニフォームスタディ）』において、新たにバイカラースクラブUM503を2026年1月にリリースいたしました。
2025年2月にカタログ定番商品として上市しました本ブランドは、男女兼用アイテムやドクターコート、ワンピースなど幅広い商品展開で、総合病院をはじめとする数多くのお客様にご支持をいただき、累計1万3,000枚以上を販売しております。
UM503のカラーバリエーション
今回のバイカラースクラブは、お客様からお寄せいただいたご要望を受け、男女問わず着用いただける脱ぎ着しやすいジップアップタイプのスクラブです。
「誰の肌も美しく昇華させる」というukaのネイルカラーに着想を得たカラーバリエーションをベースに、６パターンの組み合わせをご用意しました。季節やその日の気分に合わせて選んでいただくことができ、着る人、見る人、どちらにも心地よさをもたらすカラー展開となっております。
素材とディテールポイント
UM503ストレッチダブルクロス
動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌触りと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。
UM503ディテールポイント
そして、住商モンブランが積み重ねてきたパターン研究と現場の声から生まれたデザインにより、着用時の小さなお困りごとを軽減させる工夫が随所に凝らされています。
医療従事者の方々がもっときれいに、うれしく、飛び立てるように。
これからもみんなが笑顔になるユニフォームをお届けします。
商品仕様
ブランド名 uka medical uniform study（ウカ メディカルユニフォームスタディ）
商品名 スクラブ（男女兼用・ジップアップ）
品番 UM503
素材 ストレッチダブルクロス（ポリエステル100%）
サイズ展開 SS～3L
カラー展開 全6色（クールホワイト×ラベンダーピンク、クールホワイト×アースブルー、ラベンダーピンク×ペールピンク、アースブルー×インディゴブルー、ペールピンク×ウォームグレー、インディゴブルー×チャコールブラック）
メーカー希望小売価格 9,240円（税込）
uka medicaluniform study UM503 カラーバリエーション
販売について
2026年1月より全国のユニフォーム販売代理店にて順次取り扱い開始
取り扱いオンラインストア一覧はこちら：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/
本件に関するお問い合わせ先
住商モンブラン株式会社 企画・マーケティング部 広報宣伝チーム 高垣・比佐
メールアドレス montblanc_pr@scmb.jp
株式会社ウカ PR 小林・石山・小松 tokyo-office@uka.co.jp
会社概要
住商モンブラン株式会社
1950年創業の総合白衣メーカー。医療・介護、飲食・サービス、食品工場向けの白衣や作業服など、働く人のためのユニフォームを企画、生産、販売している会社です。
会社名：住商モンブラン株式会社
代表取締役社長：兼八 晃(かねはち あきら)
本社所在地：〒541-0041 大阪市中央区北浜4丁目7番28号
コーポレートサイトURL：https://www.scmb.co.jp/
デジタルカタログ：https://www.scmb.co.jp/catalog/
取り扱いオンラインストア一覧：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/
オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/sumisho_montblanc/
住商モンブラン株式会社プレスリリース一覧はこちら：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/175182
会社名：株式会社ウカ
本社所在地：東京都港区赤坂9-5-14赤坂ヒルサイドハウスII 2階C
代 表：渡邉 季穂
公式HP：https://uka.co.jp/