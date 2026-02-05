バルテス、オンラインカンファレンス「Security MOTION 2026 Spring」に登壇

バルテス・ホールディングス株式会社

バルテス・ホールディングス株式会社のグループ会社で、ソフトウェアテストおよび品質向上支援をおこなうバルテス株式会社（本社：大阪市西区、東京都千代田区、代表取締役社長：田邊浩一、以下、バルテス）は、2026年3月4日（水）に開催される、オンラインカンファレンス「Security MOTION 2026 Spring」（主催：エムオーテックス株式会社）において、バルテスの社員が登壇することをお知らせいたします。

URL：https://marketingcommit.com/seminar_260304/motex_conference_valtes/

■イベント主旨

―― 現場で得られた“実践”を、次の意思決定につなげる。

昨今、AIを悪用したサイバー攻撃の高度化や、クラウド・SaaSの普及、業務変革の加速などを背景に、企業を取り巻くセキュリティ環境は大きく変化しています。「セキュリティは経営課題である」という認識が広がる一方で、人材・時間・予算といったリソース不足は、依然として多くの企業にとって大きな課題となっています。

本カンファレンスでは、CISOおよびセキュリティメーカー・ベンダーが立場の違いを越えて事例を持ち寄り、限られた条件の中で、何を優先し、どのような対策をしてきたのかといった、各社のリアルな取り組みをご紹介します。形式論にとどまらない実践知を通じて、明日からの運用改善はもちろん、2026年に向けたセキュリティ戦略設計や意思決定のヒントをお届けします。

■開催概要

・ イベント名：Security MOTION 2026 Spring～AI時代における情報システム・CISOのリアルと、明日を守る選択とは？～

・ 主催：エムオーテックス株式会社

・ 日時：2026年3月4日（水）9:30～17:20

・ 開催方法：オンライン（無料）

■バルテスによる講演

バルテスは、2025年に観測された実際の攻撃データをもとに、Web防御の現場で起きている現実とWAF（Web Application Firewall）運用における課題について解説します。

講演概要

- タイトル：なぜWAFを入れているのに侵害されるのか？2025年の攻撃データから考えるWeb防御の現実- 日時：2026年3月4日（水）14:35～15:00- 登壇者：バルテス株式会社 セキュリティソリューション開発部 部長 加賀谷知宏- URL：https://marketingcommit.com/seminar_260304/motex_conference_valtes/内容

2025年に観測された実際の攻撃データをもとに、WAFが効果を発揮しやすいケースとWAFだけでは防ぎきれないケース、それぞれの違いを整理しながら、現実の脅威に向き合うためのWeb防御の考え方と、実践的な運用のポイントを解説します。

WAF（Web Application Firewall）は、Web防御において重要な役割を担う仕組みですが、導入しただけで、すべての攻撃を防げるわけではありません。

実際の現場では、

・どのような攻撃が

・どの経路から

・どの頻度で到達しているのか

といった実態を正しく把握し、それを前提に運用できているかどうかが、被害を防げるか否かの分かれ目となります。

WAFをすでに導入している企業はもちろん、これからWebセキュリティ対策の見直しを検討している企業の皆さまにもご参加いただきたい内容です。

登壇者

バルテス株式会社 セキュリティソリューション開発部 部長 加賀谷知宏

飲食・建築・不動産など多様な業界を経験した後、IT業界へ転身。ネットワーク層を中心とした幅広い技術領域で開発に携わり、安否確認システム、メガソーラー遠隔監視システム、EMS機器と連動したオンラインフィットネスシステムなどを担当。2021年にバルテス株式会社へ入社し、現在はセキュリティソリューション開発部 部長として、セキュリティサービスの企画・開発を統括している。

■エムオーテックス株式会社（MOTEX）について

MOTEXは国産のセキュリティメーカーとして、「Secure Productivity（安全と生産性の両立）」をミッションに掲げ、LANSCOPEブランドのプロダクト・サービス提供を通じて、"デジタルセキュリティの課題から、人と社会を解放する"ことを目指しています。

▷MOTEXコーポレートサイト https://www.motex.co.jp/

▷会社案内 https://www.motex.co.jp/company/overview/

■バルテスグループについて

バルテスグループは、ソフトウェアテストをメインとした品質向上支援サービスを提供している本業界のリーディングカンパニーです。上流工程における品質コンサルティング、体系的なテストエンジニアの教育プログラムに加え、生成AIテストツール開発・活用を通じた品質向上にも積極的に取り組んでおります。バルテス株式会社は、ソフトウェアテストに関する国際的な資格認定機関である「ISTQB」の最高位ランクである「Global Partner」に日本で初めて認定された企業です。

【バルテス・ホールディングス株式会社】

企業名：バルテス・ホールディングス株式会社

証券コード：4442（東京証券取引所グロース市場）

代表者：代表取締役会長 兼 社長 田中真史

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座 1-3-15 関電不動産西本町ビル 8F

（東京本社）東京都千代田区麹町 1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル 11F

設立：2004 年 4 月 19 日（2023 年 10 月より持株会社体制に移行）

資本金：9,000 万円

従業員数：963 名（2025 年 9 月末 グループ 8 社計）

ウェブサイト：https://www.valtes-hd.co.jp/

【バルテス株式会社】

企業名：バルテス株式会社

代表者：代表取締役会長 田中真史

代表取締役社長 田邊浩一

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2023年4月6日（2023年10月にバルテス分割準備株式会社から商号変更）

ウェブサイト：https://www.valtes.co.jp/