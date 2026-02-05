【Pearl for Life】稀少な大粒淡水ピンクパールの人気コレクション「Mauvette」に春限定の新作ジュエリーが登場

株式会社WSP

株式会社 WSP（本社：東京都中央区、取締役 社長：藪野 真紀子）が展開するパールジュエリーブランド「Pearl for Life（パールフォーライフ）」は、2月5日(木)より公式オンラインショップと全国直営店舗WSP（ダブルエスピー）にて2026 Spring Collection「Mauvette（モーベット）」を発売いたします。

春の気配を、ひと粒の輝きに。



人気コレクション「Mauvette-モーベット-」から、春限定の新色＆デザインが登場。

ふんわりと優しいオレンジ、神秘的な干渉色を湛えたパープル--

すべてが自然のままの色彩で、あなたの毎日にそっと寄り添います。

パヴェダイヤが描くハートのきらめきは、バレンタインシーズンにもぴったり。大人のデイリーに似合う、シンプルでフェミニンな輝きを。

やわらかな光が肌の上で静かに息づき、ふとした瞬間に気持ちまで軽くなるような、そんなささやかなときめきを運んでくれる。季節の光に寄り添いながら、自分らしさがそっと花開くようなコレクションです。

Pick Up

淡水真珠 ピアス \154,000(税込)淡水真珠 ペンダントトップ \79,200(税込)淡水真珠 ネックレス \187,000(税込)淡水真珠 チェーンピアス \104,500(税込)淡水真珠 ペンダント \165,000(税込)淡水真珠 ネックレス \275,000(税込)

■「Mauvette」2026 Spring Collection

https://www.wsp.ne.jp/article/mauvette-260205/

■Mauvette (モーベット) シリーズ

https://www.wsp.ne.jp/c/mauvette

■WSP（ダブルエスピー）店舗情報

銀座本店 / 新宿店 / 心斎橋店 / 四条店

https://www.wsp.ne.jp/f/store

■WSPオンラインストア

WSPの全ラインを横断してご覧いただける総合サイト。

ブランドの想いを紡ぐコンテンツや、匠の技を結集したラグジュアリーラインから日常に寄り添うジュエリーアイテムまで、WSPが追求する"真珠がもたらす美と輝き"をお届けします。

取り扱いブランド：「WSP」「Pearl for Life」「MARLENA」

https://www.wsp.ne.jp/

■株式会社WSPについて

1991年に大阪にて真珠の卸業として創業。真珠に対する研究から得た豊富な知識により、ジュエリーの製造・販売、真珠から抽出される成分に由来した化粧品やサプリメントの開発・製造・販売へと事業を展開させる。主力となるフォーマルパールやファインジュエリー以外に、MARLENA(マルレナ)、Pearl for Life (パールフォーライフ)、化粧品のmadama・hada（まだまはだ）、美容雑貨のPEARLDAYs(パールデイズ)などのブランドを取り扱う。また、近年は真珠が生産される海洋環境の問題についても取り組んでいる。

会社名：株式会社WSP（カブシキガイシャ ダブルエスピー）

取締役社長：藪野真紀子

所在地：（東京オフィス）〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-1 銀座グランディールビル 3階

創立：1991年（設立：1994年12月）

事業内容：宝飾品の製造卸販売、化粧品の製造販売、真珠サプリの開発

URL ：https://www.wspcorp.jp/

■お問合わせ先

WSPカスタマーサポート

wspinfo@wspcorp.jp

フリーダイヤル 0120-806-044

受付時間 11：00-18：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）