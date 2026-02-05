Funds Startups、FinCity.Tokyoが選定する「EM Showcase 2026」に選出

Funds Startups株式会社

スタートアップエコシステムの発展を支えるFunds Startups株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前川 寛洋）は、一般社団法人東京国際金融機構（以下 FinCity.Tokyo）が、国内外の機関投資家へ注目の国内新興運用会社を紹介するプロジェクト「EM Showcase」の2026年度選定企業に選ばれたことをお知らせいたします。

また、本選出に伴い、2026年2月5日に開催される「Tokyo Asset Management Forum 2026」にて、代表の前川がプレゼンテーションを行いましたことをあわせてお知らせいたします。

■「EM Showcase」選出の背景

「EM Showcase」は、日本国内の優れた「Emerging Managers（EM：新興運用会社）」の認知度向上を目的に、FinCity.Tokyoが注目すべきEMを選定し国内外の機関投資家に紹介する取り組みです。

Funds Startupsは、多様な金融バックグラウンドを持つ専門家集団による事業性評価力と金融手法開発力や技術評価力を有し、ミドル・レイターステージのうち、特にデット供給難度の高いdeeptech分野に注力している点等が評価され、今後さらなる成長が期待される運用会社として選出されました。

今後は、FinCity.TokyoのWebサイトや情報発信、海外でのロードショー等を通じて、国内外の機関投資家へ当社の取り組みが広く紹介される予定です。



■「Tokyo Asset Management Forum2026」でのプレゼンテーション

2月5日に開催される「Tokyo Asset Management Forum」の公表イベント当日、代表の前川より、当社のビジョンや具体的な投資戦略、日本のスタートアップエコシステムへの貢献についてプレゼンテーションを行います。

開催日： 2026年2月5日（木）9:20-10:40

登壇者： Funds Startups株式会社 代表取締役 前川 寛洋

内容： Funds Startupsの事業紹介、今後の展望について

イベント詳細：https://events-fincity.tokyo/fgf-tamf/2026/

■ Funds Startups株式会社 代表取締役 前川 寛洋のコメント

この度、FinCity.Tokyoの「EM Showcase」に選出いただいたことを大変光栄に思います。資産運用特区の推進など、日本が国際金融都市としてのプレゼンスを高める中、我々のような新興運用会社が果たすべき役割は非常に大きいと感じています。

今回の選出を機に、国内外の投資家の皆様との連携を一層深め、スタートアップエコシステムのさらなる拡大に寄与してまいります。

■Funds Startupsについて

Funds Startups株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前川寛洋）は「社会的インパクトを創出するスタートアップが、最も理想的な成長を遂げられる仕組みを開発する」をミッションに据え、ファンズ株式会社の100%子会社として2023年12月に設立されました。Funds Startupsでは、Funds Venture Debt FundのGPとして、ファンド運営ならびに金融機関へのベンチャーデットに関する支援を中心に行います。今後については当事業を中核としつつ、スタートアップ専門の投資銀行として、スタートアップに最適な金融環境整備等も手掛けていく予定です。

https://social.funds.jp/fsrelease