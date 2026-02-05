《独占放送》デビュー60周年を迎えた歌手加藤登紀子を特集放送！「プレミアムライブ：加藤登紀子スペシャル」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、昨年デビュー60周年を迎えた歌手・加藤登紀子を特集放送します！

加藤登紀子がお酒を飲みながら歌い、また、お客様にもお酒が振舞われほろ酔い気分で鑑賞できるという年末恒例のコンサートを“60周年感謝祭”としてお届けした「加藤登紀子ほろ酔いコンサート2025～60周年感謝祭～」、そして彼女の生まれの地である中国・ハルビンで行われたコンサート「加藤登紀子コンサート ｉｎ ハルビン」と、2015年にデビュー50周年記念で行われたバルト三国ラトビア公演を合わせた「加藤登紀子60周年海外特別編～中国ハルビン＆バルト三国ラトビア公演～」（一部無料）を独占初放送いたします！さらに、アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介し、楽曲の生歌をお届けするBS10プレミアムオリジナル音楽番組「ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～」にて、「ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～「加藤登紀子」#1、#2」をお届けします。ぜひお楽しみください。

プレミアムライブ：加藤登紀子スペシャル

放送日時：

■「加藤登紀子６０周年海外特別編～中国ハルビン＆バルト三国ラトビア公演～」「加藤登紀子ほろ酔いコンサート２０２５～６０周年感謝祭～」2/8（日）夕方4：00～よる8：00

■「ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ 「加藤登紀子」」＃1 2/6（金）午後1：00、＃2 2/13（金）午後1：00

加藤登紀子による年末恒例の”ほろ酔いコンサート”。

60周年の締めくくりとなるコンサートの様子をお届けします。

『加藤登紀子ほろ酔いコンサート2025～60周年感謝祭～』2月8日(日)よる6：00／2月24日(火)よる8：00

加藤登紀子のライフワークである年末恒例の『ほろ酔いコンサート』。1971年にスタートした同コンサートは加藤登紀子がお酒をのみながら、ほろ酔い気分で歌うだけでなく、お客様もほろ酔い気分で鑑賞できるという趣向を凝らしたコンサート。2025年の『ほろ酔いコンサート』を“60周年感謝祭”としてお届けします。

加藤登紀子が歌で世界を回る60周年海外特別編。

中国ハルビン・バルト三国ラトビア公演の様子をお届けします。

『加藤登紀子60周年海外特別編～中国ハルビン＆バルト三国ラトビア公演～』【無料】 2月6日(金)午前10：00／2月8日(日)夕方4：002月24日(火)午後1：00 ※2月24日(火)のみ有料放送

2025年8月に歌手デビュー60周年を記念し、音楽の都・ハルビンを舞台に行われた「加藤登紀子コンサート ｉｎ ハルビン」。日本の西洋音楽のルーツ・ハルビン交響楽団との共演の様子もお届けします。また2015年に50周年記念で行われたバルト三国ラトビア公演の様子も合わせた海外公演特別編です。

アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介し、楽曲の生歌をお届けする音楽番組。

第3回目は加藤登紀子が登場。

『ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ 「加藤登紀子」』【#1】 2月6日(金)午後1：00【#2】 2月13日(金)午後1：00

アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介。インタビューとともに、アーティストがそこで語られた楽曲の生歌を披露する音楽番組。第3回のアーティストは加藤登紀子。インタビューで加藤の音楽人生を振り返りながら、彼女が名曲の数々を披露する。