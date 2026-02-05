caseplayから「TGC in あいち・なごや 2026×サンリオキャラクターズ」 のスマートフォンケースが登場！スマートフォンケースはもちろん、イヤホンケースなど5アイテムで展開

写真拡大 (全14枚)

株式会社FOX




株式会社FOX（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十畑 理央）が運営する、オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー（スマートフォン関連アイテム）を提供するサービスCASEPLAY（ケースプレイ）は、『TGC in あいち・なごや 2026×サンリオキャラクターズ』のスリムプロテクションケースを、2026年2月5日(木)に販売スタートいたします。


ハローキティやマイメロディなど全7キャラクターでポップな7デザインをiPhone/Xperia/Pixel/Galaxyなど160種類以上で展開。スマートフォンケースはもちろんイヤホンケースやスマートウォッチバンドなど5アイテムで展開いたします。




商品ページ：


https://caseplay.shop/pages/aichinagoya-sanrio-01?utm_source=referral&utm_medium=release&utm_campaign=aichinagoya-sanrio-01(https://caseplay.shop/pages/aichinagoya-sanrio-01?utm_source=referral&utm_medium=release&utm_campaign=aichinagoya-sanrio-01)




＜caseplay販売アイテム一覧＞


■スリムプロテクションプレミアムケース：5,980円(税込)




１.フレームとパネルの分離構造


スリムプロテクションプレミアムケースの最高品質のプリントは、独自の分離構造によるものです。現在世の中に流通しているオンデマンド製法のスマホケースはプリンタの特性上どうしても表刷りになり、プリントの発色に限界がありました。スリムプロテクションプレミアムケースはフレームとパネルを分離させることで、パネルへの裏刷りが可能になりプリンタ能力を最大限引き出し、非常に高品質の仕上がりを実現します。



２.ミニマルながらMILスペック3倍の耐衝撃性能


スリムプロテクションプレミアムケースはMILスペック3倍となる抜群の耐衝撃性能を有します。フレームとパネルの分離構造は落下などの衝撃を緩和する効果も生み出しており、あらゆる角度で3.6mからの落下テストを複数回実施し、クリアしています。ミニマルなデザインながら非常に優れた耐衝撃性能を実現します。



３.すべてがサステナブルな素材


スリムプロテクションプレミアムケース本体はフレームとパネルには、ともに再生素材が使用されています。さらにデザインのプリントにはミマキエンジニアリング社製の『GREENGUARD Gold』認証のUV硬化インク を使用したり、商品配送時のパッケージにも全て再生紙を利用したり、caseplayはあらゆる側面で環境配慮した取り組みを実施しています。



※GREENGUARDは、米国の第三者安全科学機関であるUL社が実施する、室内空間における化学物質排出に関する環境認証制度です。公平な経験科学データに裏付けされた情報を基に、化学物質の室内空間への排出量が少なく、より環境に配慮された製品が認証を受けられます。


認証には通常とGoldの２種類があり、Goldには通常よりも厳しい基準値が設定されています。


出典：株式会社ミマキエンジニアリングHP



【スリムプロテクションプレミアムケース 対応機種】


iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Pixel 9a、Galaxy S2



■スリムプロテクションケース：4,980円(税込)




１.環境に配慮した素材を使用


製品のリサイクル含有物を検証し、環境配慮など社会的責任を果たした上で生産されているかを証明するマークです。caseplayのスリムプロテクションケースは、消費者が使用した後の樹脂製品（ポストコンシューマー）を100％用いて製造されています。



２.高度な衝撃保護性能


caseplayのスリムプロテクションケースのコーナー部分にエアーポケット構造を備えており、デバイスへの衝撃を緩和します。



■アートパネルスピーカー




インテリアとしてもBluetoothスピーカーとしても使えるアートパネルスピーカー。 壁掛けとスタンドの2way仕様になっており、スマートフォンとBluetooth接続することで、音を再生することが可能です。 パネル部分は取り外し可能で、お好きなデザインのパネルを付け替えて楽しむことができます。



価格：


・スピーカー+パネル　15,800円（税込）


・アートパネル　4,480円（税込）


・サイズ：横300mm×縦300mm



■スマートグリップスタンド




スマホグリップ、スマホスタンド、スマホマグネットと複数の機能を持つ多機能なアイテム。 従来のスマホリング機能にプラスして、マグネット化もするため、ワイヤレス充電にも対応しています。 多機能でありながらも、従来のスマホリングと比べ厚みがなく薄いためスマートにお使い頂けます。



価格：2,980円（税込）


サイズ：直径 47mm、厚み3.5mm



■プレミアムリングスタンド




強力マグネットを内蔵したMagSafe対応のリングスタンド。


暑さ5mmの薄型設計で、ポケットやバッグの中でもかさばらず、持ち運びが快適です。



価格：3,480円（税込）


サイズ：直径58mm、厚み5mm



■スマートウォッチバンド レザー/クリアバンド




Apple Watch、Galaxy Watch、Garminなどさまざまな機種にフィット。機種を選ばず楽しめます。


クリアタイプは透け感があり、カジュアルで軽やかな印象。


レザータイプは高級感があり、フォーマルにもフィットします。



価格：2,780円（税込）


サイズ：





■MagSafe対応カードウォレット




内蔵された磁石によって、スマートフォンに取り付けられるカードポケット。


iPhoneはMagSafe対応の機種、Androidは付属のマグネットリングと併用することでお使い頂けます。


日々使用するICカードなどのカード類を収納することが可能です。



価格：3,980円（税込）


サイズ：横65mm×縦93mm



■プレミアムカードウォレット





MagSafe対応カードウォレットの機能はそのままに、流行りのクリアアイテムも展開。内蔵された磁石によって、スマートフォンに取り付けられるクリアタイプのカードポケット。 裏刷りプリントで、プリンタ能力を最大限に活かした高品質な仕上がりを実現しました。


フレームカラーは「クリア」と「クリアブラック」の2色展開。


クレジットカードは最大3枚まで収納可能で、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。



価格：4,980円（税込）


サイズ：横:61.95mm x 縦92.99mm



■スマホショルダー&タグ




スマホショルダーに付属しているタグにデザインがプリントされたアイテム。


販売中のスリムプロテクションケースと合わせて使用できるスマホショルダーです。



価格：細 2,980円（税込）


　　　太 3,980円（税込）


　　


タグ：横：55mm x 縦52mm


スマホショルダー：3サイズ


細長ストラップ：長さ 1600mm × 太さ 6mm


細短ストラップ：長さ 1200mm × 太さ 10mm


太長ストラップ：長さ 600mm × 太さ 6mm



■caseplayについて


caseplayは、独自に開発した受発注システムにより受注した商品のみをオンデマンド印刷で都度生産し、無駄なものを作り出さない、多くの機種×多くのデザイン×多くのアイテムの在庫を抱えることなく販売可能なプラットフォームです。（ビジネスモデル特許出願済）


日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供します。





国内スマホアクセサリー領域において機種数/アイテム数/コラボ数において3冠を獲得


2025年2月_期指定領域における市場調査


調査機関：日本マーケティングリサーチ機構


■画面割れ補償サービスcaseplay CAREについて




caseplay careはFOXが長年提供してきた業界初の画面割れ補償サービスです。caseplay のスマホケースと液晶保護ガラス（2,480円 税込）同時購入いただくことで、購入後365日間に限り特別な手続きをなしにサービスを受けることが可能です。caseplay のスマホケースと液晶保護ガラスをご利用中に端末の落下など不慮の画面割れが発生した場合、その修理費用を補償します。




caseplay careの詳細 ：https://caseplay.shop/pages/caseplay-care



対応機種の詳細はこちら


■URL


https://caseplay.shop/



■会社概要


会 社 名：株式会社FOX


所 在 地：東京都千代田区有楽町1-1-2


代表取締役：五十畑 理央


▽FOX.INC URL： https://foxinc.jp(https://foxinc.jp)


▽FOX ONLINE STORE URL：https://store.foxinc.jp/



＜FOXに関して＞


FOXは、デジタルテクノロジーで彩られた快適な生活を提供する企業です。私たちの周りはテクノロジーで溢れています。そしてそれらは日々進化し続けています。新しい革新的なテクノロジーは私たちの生活を充実させてくれます。しかし多くの人にとって、最新テクノロジーを理解したり、生活に取り入れたりするのは少し難しいことでもあります。FOXは、世界中でポピュラーなプロダクトやこれからポピュラーになっていくと思われるプロダクトを集め、デジタルテクノロジーを取り入れたスマートなライフスタイルを誰もが実現できるようにしていきます。スマートフォン、IoT、ユニークなガジェットなどを通じてお客様の生活を快適にしていきます。FOXのストアを訪れれば、これからのスマートなライフスタイルとは何かがわかる。そんな企業であることを目指します。