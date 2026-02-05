4周年を迎えたドワンゴ開発のハイパーカジュアルゲーム『Sandwich Runner』が世界累計2億DL突破

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、176の国と地域で展開中のスマートフォン向けハイパーカジュアルゲーム『Sandwich Runner』（サンドウィッチランナー）が、2025年12月時点で、世界累計2億ダウンロードを突破したことをお知らせします。

また、ドワンゴ開発の他4タイトル『Master Grill』（マスターグリル）、『Icing Cookie』（アイシングクッキー）、『Draw Coliseum』（ドローコロシアム）、『Gum Gum Battle』（ゴムゴムバトル）と合わせ、全5タイトルで世界累計3億ダウンロードを突破しました。

『Sandwich Runner』は、ステージ内に配置された様々な障害物を避けながら、美味しい具材を効率よく集め、ゴール地点にいるキャラクターに完成したサンドイッチを食べさせるランゲームです。年齢や国籍を問わず誰でも簡単に楽しめるゲーム性で人気を博し、アメリカ合衆国、インド、イラク、サウジアラビアなどを筆頭に、計176の国と地域でプレイされています。

本作は、2021年12月22日（水）にAndroid版を、2021年12月24日（金）にiOS版を配信開始し、2023年には世界累計1億ダウンロードに到達しました。その後も順調に人気を拡大し、配信開始4周年を迎えた2025年12月には世界累計2億ダウンロードを突破し、長く広く遊ばれているタイトルに成長しています。

また、2026年1月時点で、ドワンゴが開発するスマートフォン向けハイパーカジュアルゲーム全5タイトルで世界累計3億ダウンロードを突破しました。『Sandwich Runner』と同様に、直感的に誰でも気軽に楽しめるゲームがそろっており、バーナーで食材を焦がさないようグリルする『Master Grill』、クッキーを焼いてデコレーションする『Icing Cookie』、コマに刃を描いてバトルする『Draw Coliseum』、ゴムのように体を伸ばして戦う格闘ゲーム『Gum Gum Battle』など、シンプルかつ中毒性のあるラインナップです。

ドワンゴは、今後もより多くの方が楽しめる様々なエンタテインメントコンテンツを提供します。

｜『Sandwich Runner』概要

【パブリッシャー】株式会社ドワンゴ

【ジャンル】カジュアル・ランゲーム

【料金】無料

【対応OS】

・Androidバージョン9.0以降

・iOS バージョン13.0以降

【提供開始日】

・Android Google Play：2021年12月22日

・iOS App Store：2021年12月24日

【ダウンロードURL】

・Android Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dwango.HcgDW007SandwichRun

・iOS App Store：

https://apps.apple.com/us/app/sandwich-runner/id1592065419

｜他、ドワンゴ開発のハイパーカジュアルゲーム一覧

『Master Grill』

・Android Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dwango.HcgTTT007Burner

・iOS App Store：

https://apps.apple.com/us/app/master-grill/id1496294818

『Icing Cookie』

・Android Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dwango.HcgMAGI002IcingCookie

・iOS App Store：

https://apps.apple.com/us/app/icing-cookie/id1503448602

『Draw Coliseum』

・Android Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dwango.HcgVOL005DrawColiseum

・iOS App Store：

https://apps.apple.com/us/app/draw-coliseum/id1525663778

『Gum Gum Battle』

・Android Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dwango.HcgDW011GomugomuBattle

・iOS App Store：

https://apps.apple.com/us/app/gum-gum-battle/id1615521895