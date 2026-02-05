JCBがキャッシュレスに関する総合調査の結果を発表

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、市場のキャッシュレス利用実態を把握することを目的として、2025年度版「キャッシュレスに関する総合調査」を実施しました。

本調査は、JCBが2000年以降毎年、日本全国の一般消費者3,500人に対して行っています。

▶ 2025年度版「キャッシュレスに関する総合調査」の結果はこちら(https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1330-d6552323596fa84d3a153a4afe0fcb3c.pdf)

2025年度版調査結果トピックス

■クレジットカードは保有率・利用率ともに最上位を維持。タッチ決済の利用率は47％。

普段、何らかのキャッシュレスを利用している人の割合は94％。クレジットカードは保有率85％、利用率81％と前年より2pt.減少もキャッシュレス利用の中で最上位を維持。タッチ決済の利用率は47％。

■生活費の64％をキャッシュレスで支払い。キャッシュレスの割合は前年から増加。

クレジットカード保有者の世帯あたりの月平均生活費18.1万円のうち、64％の金額をキャッシュレスで支払っており、前年より3pt.増加した。クレジットカードは46％と前年より2pt.増加。

■クレジットカードの月平均利用頻度と月平均利用金額はともに増加。

1番多く使うクレジットカードの月平均利用頻度は15.6回、月平均利用金額は8.7万円。

いずれも前年より増加している。

調査概要

・調査時期 ：2025年9月12日～30日

・調査機関（調査主体）：株式会社プラグ

・調査対象：20～60代の一般消費者（学生含む）

・サンプル数：3,500

・調査方法（集計方法、算出方法）：WEB調査

