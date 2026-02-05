株式会社princess tart (本社：愛知県一宮市、取締役社長：古川 将太)は2026年2月11日(水)、フルーツタルトと紅茶の専門店“Princess Tart(プリンセスタルト) 目黒”を目黒セントラルスクエアにオープンいたします。

Princess Tart(プリンセスタルト)では、季節によって変わる旬のタルト10種類に加えて、flour+waterで大人気となっている18種類の紅茶もお召し上がりいただけます。





プリンセスタルト 目黒Instagram：https://www.instagram.com/princess_tart_official/





「プリンセスタルト 目黒」セントラルスクエア目黒に2026年2月11日オープン





■Princess Tart(プリンセスタルト)の特別なタルト

プリンセスタルトは、ショーケースを覗いた瞬間に心がほどけるような華やかさと、食べ進めるほどに奥行きが増す味が魅力のタルト専門店。

まるで「パフェのような組み合わせタルト」は、フルーツ・クリーム・食感素材のレイヤーを重ねた構成が特徴で、見た目も味も華やかさを感じる、まさにプリンセスのようなタルトです。





商品ラインナップは季節の移ろいとともに更新されていくスタイルで、訪れるたびに新しい出会いをご提供。

目黒店でも、旬の素材が最も輝く瞬間を切り取り、日常のティータイムを少しだけ特別にする一皿をご提案。

美しく丁寧に彩られたタルトのわくわくした表情で、お客様をプリンセスにします。





旬の素材を取り入れた新メニューが続々登場





■紅茶と空間で完成する、“ときめきのティータイム体験”

ショーケースに並ぶタルトは「一つひとつが主役」で、見た目の高揚感から食後の余韻までを一貫してデザイン。

プリンセスタルトでは、フルーツや使用する素材と製法一つ一つに工夫を凝らし、サクッとした生地にデコレーション素材が活きるよう丁寧に作り上げます。

カットの仕方や並べ方にもこだわり、おいしさを引き立てながら華やかさを演出する、「プリンセスのようなタルト」を提供しており、自分へのご褒美はもちろん、手土産・記念日・デートといった“気持ちを添えるシーン”でもお選びいただいています。





また、プリンセスタルトの魅力は、タルト単体だけではありません。

「ベーカリーカフェ flour+water」で大人気の「18種類の紅茶」を一緒に楽しめ、タルトと紅茶のペアリングまで含めた至福の体験をお届けしています。





＜プリンセスタルト4つのこだわり＞

1. 敏腕パティシエたちが作るパフェのような組み合わせタルト

東京で修業を積んだパティシエたちが、その技術を惜しむことなくこだわりを詰め込んだ自信作のタルトを提供します。

各パティシエの知恵を振り絞り、作り上げた味の組み合わせはまさに逸品です。





2. 旬のフルーツをふんだんに使用

今一番おいしい、旬の新鮮なフルーツをたっぷり使用します。

栄養価の高い旬のフルーツを使用することで、甘みや旨味が増しておいしく召し上がれます。





3. こだわりのクリーム

フルーツに合うクリーム作りのために、タルトに使用するすべてのクリームを手作りしています。

芳醇で香ばしいなめらかなクリームが、サクッとした食感のタルトに絶妙に絡みます。





4. コクのあるタルト生地

何度も試行錯誤して完成したタルト生地は、生地だけで食べてもおいしい仕上がり。

サクサクとした優しい味わいで、主役のフルーツたちを邪魔しない最高のタルト生地です。





「タルト×紅茶」の楽しみ方をよりわかりやすく提案し、時間帯や利用シーンに合わせて選べる“目黒の新しい定番スポット”として、街の日常に寄り添うお店を目指します。





アップルパイ / プリンセスレモン





抹茶＆ティラミス / チョコレート＆ベリー





こだわりのタルトを香り豊かな紅茶と一緒に





■店舗情報

店舗名 ： Princess Tart 目黒

所在地 ： 〒141-0021 東京都目黒区上目黒1-26-1

目黒セントラルスクエア 103

営業時間 ： 月-金 10：00-19：00 売り切れ次第終了

※営業時間は変更になる可能性がございます

※最新情報はInstagramにて随時ご案内いたします

定休日 ： なし

Instagram： https://www.instagram.com/princess_tart_official/









■会社概要

企業名： 株式会社princess tart

代表者： 取締役社長 古川 将太

所在地： 〒491-0903 愛知県一宮市八幡2丁目7番地1