Create Good Golf.を提案するゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライド株式会社(所在地：東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員：鈴木一成、以下当社)は、「ONOFF AKA」シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンを2026年3月6日(金)に新発売いたします。

今回発売のNEW「ONOFF AKA」シリーズは、「Good Job! AKA」をキャッチコピーに掲げ、ドライバーからアイアンまで全番手において強弾道と高い安定性を両立させた、“良いゴルフ”を実現するための機能とデザインを徹底的に追求したゴルフクラブです。





NEW「ONOFF AKA」シリーズ





▼商品詳細は「オノフWebサイト」にてご覧いただけます。

https://onoff.globeride.co.jp/club/aka/index.html





また、オノフYouTubeチャンネルにて、今江敏晃氏(元プロ野球選手)×飯島茜プロ×鹿又芳典氏(カリスマフィッター)によるNEW「ONOFF AKA」シリーズインプレッション動画や、契約プロ(権藤可恋、小林光希、大城さつき、李知姫)によるインプレッション動画を公開。NEW「ONOFF AKA」シリーズを試打し特徴を徹底検証。魅力を分かりやすく解説しています。









【今江敏晃氏×飯島茜プロ×鹿又芳典氏インプレッション動画】

https://youtu.be/E-Ug44sAZx0





今江敏晃氏×飯島茜プロ×鹿又芳典氏インプレッション動画





【契約プロインプレッション動画】

権藤可恋プロ ： https://youtu.be/LREdne0_wRM

小林光希プロ ： https://youtu.be/sfgAyjtIXj4

大城さつきプロ： https://youtu.be/WlnhRYreGwU

李知姫プロ ： https://youtu.be/--oXqR6xey4





契約プロインプレッション動画





【NEW「ONOFF AKA」シリーズラインナップ】

■ONOFF DRIVER AKA





ONOFF DRIVER AKA





― POINT ―

・パワートレンチ×ビードレスカップフェースの進化で、AKA史上最大の反発性能を実現。

・大型で安心感のある、“つかまりやすい”ヘッド構造。

・フェースレーザーミーリングに「隠れONOFF」デザイン。

・フレックス別最適設計シャフトで再現性アップ＆Good Draw.設計を最大化。

・標準仕様でも48通りの調整が可能(ヘッド×グリップ×スリーブ)。

・ヘッド、シャフト、グリップを自社開発しているからこそできるX CBT(クロスバランス テクノロジー)。

価格：96,800円(税込)





■ONOFF FAIRWAY ARMS AKA





ONOFF FAIRWAY ARMS AKA





― POINT ―

・AKAシリーズでは、W#9が10年振りにラインアップ。

・AKAフェアウェイウッドで初めてウエイトスクリュー＆スリーブ調整機能を搭載。

・“ぶっ飛び”と“狙い”を最大限に引き出す、専用設計シャフト。

価格： W3,W5 66,000円(税込)、 W7,W9 55,000円(税込)









■ONOFF UTILITY WINGS AKA





ONOFF UTILITY WINGS AKA





― POINT ―

・AKAではU2を初めてラインアップ。飛距離ギャップを埋められる6番手展開。

・AKAユーティリティで初めてウエイトスクリュー＆スリーブ調整機能を搭載。

・”飛び”と”狙い”を最大限に引き出す、専用設計シャフト。

価格：49,500円(税込)





■ONOFF IRON AKA





ONOFF IRON AKA





― POINT ―

・反発領域が大幅に広がったことで、ミスショットもナイスショットに。

・独自の接合技術で低重心化を実現し、ストロングロフトでも高弾道を可能に。

・下部打点の安定感を表現するため、「隠れONOFF」をフェース下側に配置。

・最適なライ角に調整できることで、性能を最大限に引き出すことが可能に。

価格： ※下記記載

ONOFF SMOOTH KICK MP-526I

4I セット(#7 ～ #9,PW) 118,800円(税込)、単品(#5,#6,AW,SW) 29,700円(税込)

N.S.PRO 850GH neo (R) / N.S.PRO 950GH neo (S)

4I セット(#7 ～ #9,PW) 110,000円(税込)、単品(#5,#6,AW,SW) 27,500円(税込)









【グローブライド株式会社】

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。

企業サイトURL： https://www.globeride.co.jp/









【お客様からのお問い合わせ先】

グローブライド株式会社 お客様センター

フリーダイヤル： 0120-506-204

受付時間 ： 9：00～17：00(土日祝日、当社休業日は除く)