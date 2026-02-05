アンチエイジング研究50年の医学博士と美容家が語る「ロンジェビティ（長寿美容）」の新常識。95%の日本人が抱える“ケイ素欠乏”を補う植物性シリカとは？【イベントレポート】

F.I.S.株式会社

F.I.S.株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川淳）は、2025年3月に立ち上げた植物性シリカ配合ブランド「BEAUTIFUL SILICA」のスペシャルトークイベントを、2025年12月21日(日)、および2026年1月18日（日）に大丸東京店 9F「明日見世」にて開催しました。

本イベントは、50年以上、アンチエイジング医学を研究される森吉臣医学博士（一般社団法人 植物性シリカ普及協会 代表理事）と、「100年時代の衣食住美」を提案する美容家・西村直子氏が初共演。今話題の「ロンジェビティ(長寿美容)」を支えるミネラルとして重要な「植物性シリカ」について、医学的な知見と美容としての実践、両面から解説しました。

本イベントは2回行われましたが、申込開始後わずか数日で満席、当日は各回で立ち見が出るほどの盛況となりました。参加者アンケートでは満足度100%、「植物性シリカの印象がとても良いものになった」と回答した方も100%となり、植物性シリカの可能性を感じるイベントとなりました。

■開催背景：「アンチエイジングからロンジェビティ（長寿美容）へ。なぜ今『植物性シリカ』なのか」

人生100年時代と言われる現代では、単に若作りを目指す「アンチエイジング」ではなく、心身ともに健康で、美しく自立した状態を長く保つ「ロンジェビティ（Longevity）」という概念が注目されています。しかし、食生活の変化により現代人の95%において、身体の土台をつくる重要なミネラルである「ケイ素（シリカ）*」が慢性的に不足しており、これが不調や老化の一因になっていると考えられています。

そこで私たちは、日本の稲作文化から生まれたサステナブルな資源である「お米のもみ殻」由来の植物性シリカに着目し、商品を開発。一般社団法人 植物性シリカ普及協会のご協力のもと、医療エビデンスに基づく正しく安全な知識をお伝えするとともに、すでに植物性シリカを日常に取り入れ、習慣化している美容のプロから、その効果的な活用法を語っていただく場として、本イベントを企画・開催しました。

*「ケイ素」は元素名であり、体内に取り入れる際にはケイ素化合物となります。

詳しいケイ素とシリカについては、 一般社団法人 植物性シリカ普及協会を御覧ください。

HP：https://shokubutsusei-silica.or.jp/whats-silica

■医学博士による解説：「95%の日本人が抱える“ケイ素欠乏”を補うシリカとは」

冒頭、森博士は「アンチエイジング＝抗老化」に対し、「ロンジェビティ」は「健康で自立した人生を、できるだけ長く楽しむこと」であると定義。その実現のためには、細胞内のエネルギー工場である「ミトコンドリア」の活性化と、血管や肌などの「構造」を丈夫に保つことが不可欠であり、その両方に深く関与しているのが「ケイ素（シリカ）」であると解説しました。ケイ素（シリカ）が不足すると、コラーゲン産生の低下から、外見的な老化であるハリ不足やシワ・たるみにつながるだけでなく、体内における代謝や免疫力の低下にも直結するため、ロンジェビティ（長寿美容）の土台が崩れると警鐘を鳴らしました。

＜ケイ素（シリカ）の役割＞

・体を「つくる」「支える」「守る」3つの構造的な役割を担う

・皮膚・髪・爪・骨・血管・軟骨など、全身のあらゆる組織に存在する

・抗酸化、デトックス、糖代謝のサポートなど、多面的な働きを持つ

現代日本人の約95％がケイ素（シリカ）欠乏の状態にあり、さらにその体内量は加齢とともに減少の一途をたどります。森博士は「食事だけで十分な量を補うことは極めて困難であり、外部から積極的に補給することが不可欠」と指摘。ケイ素は一般的な食品にも含まれますが、腸での吸収率が低く、通常の食生活では慢性的に不足してしまいます。そのため、「身体への親和性が高く、吸収率と安全性に優れた『植物性シリカ』のサプリメントで補うことが、最も効率的な解決策である」と結論付けました。

■植物性シリカの特徴

植物性シリカは植物由来で、植物が土壌のケイ素を“濾過して”吸収するため、水に溶けやすく、身体にやさしい形（オルトケイ酸）として存在しています。この吸収性の高さこそ、植物性シリカの最大の特長で、無理なく体内に入り、細胞や血管、骨のすみずみまで届きます。

■美容家西村さんのお話『アンチエイジングはライフスタイルを整えることから』習慣化の大切さを強調

続いて登壇した美容家の西村氏は、提案する「100年時代の衣食住美」という考え方に対し、美しくなるためには、ライフスタイル、環境を整えていく大切さが根底にあることを提案。特に香港在住時に学ばれた東洋医療の漢方をもとに、ご自身の体質や季節にあったケアの重要性を伝えてくださいました。

西村氏は、数年前から、「シリカ」を日常生活に取り入れており、効果を実践されているそうですが、植物性シリカの濃縮液タイプ「飲む BEAUTIFUL SILICA」を取り入れた習慣については、「味や匂いがなく、お水やお茶、お米を炊くときに数滴入れるだけなので、続けられています。ペットの犬にも。植物性のシリカは今回初めてだが、浸透率がいい。いいものを身体に取り入れたら、運動をすることで、巡りを良くしています」と紹介。

■参加者アンケート：参加満足度は100%に。医療ファクトに基づいた情報発信が安心感につながる

イベント後に実施したアンケートでは、回答者の約8割が「とても満足」、約2割が「満足」と回答し、全体満足度は100％という結果に。

特に印象に残った内容として、

・「シリカとは何か、どのように体に働くのかという基礎から理解できた」

・「植物性シリカと鉱物性シリカの違いがよく分かった」

・「シリカはよく聞くが、とても勉強になり、生活にぜひ取り入れてみたいと思った」

・「登壇者のお二人の若々しさに衝撃を受けました。シリカの偉大さを証明しているとわかりました」

といった声が多く寄せられました。

また、「医師の解説がとてもわかりやすく、良さが理解できた」といったコメントも複数見られ、イベント後も多くの方が森博士に質問をしていました。医療ファクトに基づいた情報発信が、参加者の安心感や購買意欲に直結している様子がうかがえました。

■第1回の様子

▲森博士に質問する様子▲参加者の多くが投影資料の撮影をされていました

2025年12月21日に実施された第1回めのイベントにも、美容家の西村直子さん、そして小村十樹子医師（一般社団法人 植物性シリカ普及協会 理事、トキコクリニック総院長）、永沢幸子氏（一般社団法人 植物性シリカ普及協会 会員、アンチエイジングアドバイザー）に登壇いただき、植物性シリカを医学的な側面、美容ケアの実践方法についてお話いただきました。

■登壇者プロフィール

Instagram：https://www.instagram.com/naoko_nishimura_西村 直子（にしむら なおこ）

「100年時代の衣食住美」を提案する美容家。25ansビューティメダリスト第1期生。

各媒体にてコラム連載など執筆活動を主に登壇・セミナー会も開催し発信。医食同源の香港生活10年で培った経験から衣食住美の美容道を開拓。コスメや美容法を見極める眼力を持ち各種媒体で連載を持つなど活動。日焼けしない歴40年の美容家で、女性ファッション誌「25ans」ビューティメダリスト1期生であり「奇跡の53歳」として数々のメディアで活躍中。

森 吉臣（もり よしおみ）

一般社団法人 植物性シリカ普及協会 代表理事、医療法人社団健若会 東京予防医療クリニック名誉院長、獨協医科大学 名誉教授。

日本大学医学部卒、同大学院修了。医学博士。病理学・アンチエイジング医学の専門家として 50 年超。植物由来ケイ素化合物（植物性シリカ）の科学的研究と普及を通じ、ロンジェビティ（長寿・健康寿命）の実現を追求している。

小村 十樹子（こむら ときこ）

一般社団法人 植物性シリカ普及協会 理事、医療法人十美会 トキコクリニック 総院長。

神戸大学医学部卒業。1996 年にトキコクリニックを開設。美容皮膚科・美容内科の分野で 30 年近くにわたり臨床を重ね、「健康があってこそ美しい」を信念に、内外両面からのケアと植物性シリカの研究・普及に取り組んでいる。

永沢 幸子（ながさわ さちこ）

一般社団法人 植物性シリカ普及協会 アンチエイジングアドバイザー、JAMアンチエイジングアドバイザー。

美容医療の現場で20年以上にわたり培った経験から、栄養やデトックスの重要性を提唱。身体の構造を支えるミネラル「ケイ素（シリカ）」の役割に着目し、アンチエイジングを「時間と共に育むもの」として伝える活動を行っている。

■商品紹介：お米のもみ殻由来・業界屈指の高水準 高濃度の植物性シリカ濃縮液サプリメント「"飲む"BEAUTIFUL SILICA」

本イベントでご紹介した植物性シリカ濃縮液サプリメント「飲むBEAUTIFUL SILICA」は安心の国内産もみ殻を使用し、吸収率の高い高濃度の商品です。

■"飲む"BEAUTIFUL SILICAの4つの特徴

１.業界屈指の高水準・吸収率の高さへの工夫

高濃度19260ppmを配合[※1]した植物性シリカの溶液化を実現。水に溶けやすい形で安定化させることで、摂取しやすさと吸収性に配慮した設計にこだわりました。従来の粉末状やカプセル状の製品と比較して、液体状にすることで吸収率を大幅に向上させ、効率的な摂取を可能にしています。



２.植物由来の安全性とトレーサビリティ

原料は国内産のお米のもみ殻のみを使用。鉱物性原料を一切使用せず、無香料・人工添加物不使用というこだわりの設計で製造されており、人の身体との親和性が高く、優れた吸収性を誇ります。また、日本国内のHACCPに準拠した工場にて製造され、ロットごとの成分分析を徹底することで、常に高水準の品質を保持。原料の産地から製造・検査・出荷に至るまでのすべての工程において透明性とトレーサビリティを確保し、安心して選べる製品づくりを実現しています。

３.国際的にも認められた安全性

国連の食料農業機関（FAO）及び世界保健機関（WHO）による、合同食品添加物専門会議（JECFA）での添加物の安全性評価において、Amorphous（非晶質）のケイ素と指定されています。[※2]



４.生活に取り入れやすいシンプルな“飲む”習慣

毎日の食事や飲み物に加えるだけで、無理なく体の内側から美と健康をサポート。忙しい現代人のライフスタイルにもなじみやすく、これからの新しい健康習慣として注目を集めています。

[※1]シリカ濃度19260ppmは、植物性シリカ商品として国内でも屈指の高水準を誇ります。

この高濃度抽出は開発元の特許技術によって実現されたもので、国内トップクラスの品質として高く評価されています。

[※2] 二酸化ケイ素の食品添加物の評価ページ：https://www.ffcr.or.jp/tenka/secure/jecfa.html

リンク先の279番目(二酸化ケイ素）をご参照ください。

■新春『からだ』リセットキャンペーン実施中（～2/13迄）

シリカ（元素記号Si、ケイ素）の元素番号「14」にちなみ、毎月14日を『シリカの日』として様々なキャンペーンを実施してまいります。今回は、第一弾として、1月14日（水）～2月13日（金）までの1ヶ月間、新年の美容と健康習慣を応援する「新春からだリセットキャンペーン」を開催しております。期間中は、より多くの方に植物性シリカの良さをご体感いただくため、ブランド登場以来の特別価格にて、『飲むBEAUTIFUL SILICA（500ml） 』をご提供しております。

▼ご購入はこちら

https://beautifulsilica.com/products/nomu-beautifulsilica

■BEAUTIFUL SILICAについて

「BEAUTIFUL SILICA」は、お米のもみ殻をアップサイクルして抽出した植物性シリカ（整肌成分）を配合した「高機能自然派スキンケアシリーズ KIRAKIRA」と、独自の特許技術により植物性シリカを液体化し、環境にも、からだにもやさしい“飲むシリカ習慣”を提案するサプリメント「飲む BEAUTIFUL SILICA」を展開。内側と外側の両面から、現代のライフスタイルに寄り添う新しい美容習慣を提案します。シリカ（ケイ素）は、皮膚や髪、爪、骨などに含まれるミネラルの一種で、からだを形づくるさまざまな組織に存在しています。年齢や生活環境によって体内のシリカ量は変化するとされ、

その重要性から美容や健康の分野で近年ますます注目を集めています。

■BEAUTIFUL SILICAの想い

「BEAUTIFUL SILICA」は、「本当に良いものだけをお届けしたい」という真摯な想いから、

植物性シリカに関する40年の研究実績を持つ専門メーカーとの共同開発により誕生しました。

日本の伝統的な稲作文化と、革新的な特許技術を融合させた植物性シリカの新たな可能性に着目。

日々を心地よく過ごすためのケアを通じて、ひとりひとりが自分らしく輝けるライフスタイルを提案します。製品を通じて、内外の両面から健やかな美しさを見つめ直し、お客様の日常に寄り添うブランドを目指しています。

【公式ブランドWebサイト】

https://beautifulsilica.com

【公式LINE】

https://line.me/ti/p/%40741ncqch

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/beautiful_silica/

【BEAUTIFUL SILICA お問合せ先】

TEL：050-1724-4503