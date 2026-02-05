京都・伊藤久右衛門より宇治抹茶×いちごケーキが登場！新作「お茶苺トルテ」2月5日販売開始
江戸後期創業、京都・宇治 伊藤久右衛門(所在地：京都府宇治市、代表取締役社長：広瀬 穣治)は、伊藤久右衛門 実店舗にて、春限定の新作「宇治抹茶いちごケーキ お茶苺(おちゃめ)トルテ」を2026年2月5日(木)より販売いたします。
宇治抹茶いちごケーキ お茶苺トルテ
宇治抹茶×いちごの新作ケーキが登場いたします。白餡や国産ホワイトチョコレートを使用した、しっとり食感の宇治抹茶ケーキに、白餡といちごをあわせたクリームを絞り、シロップに漬けたドライフルーツのいちごをトッピング。可愛らしくも重厚な味わいのケーキに仕上げました。
お茶の葉といちごをあしらったキュートなパッケージは、ちょっとした手土産にぴったり。実店舗＆春限定の販売となります。新たな京都土産として、是非、お使いください。
宇治抹茶いちごケーキ お茶苺トルテ パッケージ
■商品概要
商品名 ：宇治抹茶いちごケーキ お茶苺(おちゃめ)トルテ
販売価格 ：1,382円(税込)
販売期間 ：2025年2月5日(木)より提供開始 ※季節限定商品
取扱い店舗：各実店舗 ※一部店舗除く
■会社概要
社名 ： 株式会社伊藤久右衛門
所在地 ： 〒611-0013 京都府宇治市莵道荒槙19-3
代表者 ： 代表取締役社長 広瀬 穣治
創業 ： 天保3年
事業内容 ： 宇治茶・抹茶スイーツなどの製造販売
URL ： https://www.itohkyuemon.co.jp/corporate/
■伊藤久右衛門のあゆみ
江戸後期・天保3年、初代伊藤常右衛門(いとうつねえもん)・瀧蔵が田原村 名村(現宇治田原南)にて茶業に携わったのがはじまりです。その後、二代目伊藤常右衛門・久三郎、三代目伊藤常右衛門・由松、四代目伊藤多吉と代々茶づくりを継承してまいりました。昭和27年、五代目伊藤久三が宇治田原から宇治の地へとうつり、宇治蓮華(現平等院表参道)で宇治茶販売の店舗を構えました。同年、会社設立にあたり、代々受け継いだ伊藤常右衛門の名を拝し、伊藤久三自身の名にある「久」の一文字をとって、社名を「株式会社伊藤久右衛門」といたしました。創業の地である宇治田原では、現在も伊藤家に代々受け継がれる茶園で茶づくりを続けております。
宇治茶の初荷風景
当時の茶工場