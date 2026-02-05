SNEAKER LABが世界最大級スニーカーイベント「Sneaker Con Nagoya x Def Jam Cafe」に出展｜KIXSIXとのコラボブースでスニーカークレンジング＆ガチャを実施

株式会社ビーズインターナショナルXLARGE、X-girl、MILKFED.などのストリートブランドを手掛ける株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するシューケアブランド【SNEAKER LAB（スニーカーラボ）】は、2026年2月14日（土）にポートメッセなごやで開催される、世界最大級のスニーカーイベント「Sneaker Con Nagoya x Def Jam Cafe」に出展します。

本出展では、東京発のシューレースブランド KIXSIX（キックスシックス） との

コラボレーションブースを展開。

さらに今年のスニーカーコン名古屋は、世界的ヒップホップレーベル “Def Jam Recordings” の世界観を体験できるコンセプトライフスタイルショップ「Def Jam Cafe」とのタッグにより、

音楽・ファッション・ストリートカルチャーが融合した特別なイベント

「Sneaker Con Nagoya x Def Jam Cafe」として開催されます。

SNEAKER LABとKIXSIXが共有する「スニーカーへの情熱」と「カルチャーへの敬意」をテーマに、無料クレンジングサービスやSNEAKER LABアイテムが当たるフォロー特典ガチャ企画など

体験型コンテンツをご用意しています。

■ ブース内容

１. 無料スニーカークレンジング体験

SNEAKER LABのシューケアスペシャリストによる無料スニーカークレンジングサービスを実施。

バイオテクノロジーを用いた環境にやさしいクリーナーで、来場者のスニーカーをその場でクリーンアップ。SNEAKER LABの効果とサステナブルなケア体験をお楽しみいただけます。

２. Instagramフォロー特典「GACHA GACHA」キャンペーン

SNEAKER LAB公式Instagram（@sneakerlab_jp）をフォローいただいた方限定で、

その場で楽しめるガチャガチャ抽選にご参加いただけます。

KIXSIX製品またはSNEAKER LAB製品が当たるスペシャルな特典をご用意！

■ 出展概要

イベント名：Sneaker Con Nagoya x Def Jam Cafe

開催日時：2026年2月14日(土) 12:00～18:00

会場：ポートメッセなごや 第三展示館

〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2

出展内容：

・無料スニーカークレンジング体験

・Instagramフォロー特典ガチャガチャ抽選（KIXSIX or SNEAKER LAB製品が当たる）

・KIXSIXおよびSNEAKER LABアイテム販売

【Sneaker Con Nagoya x Def Jam Cafe】 Sneaker Con と Def Jam がタッグを組み、名古屋で全く新しい体験をお披露目します。

スニーカー、ヒップホップ、ストリートウェア、アート、そしてそれらをつなぐグローバルカルチャーを祝福するイベントです。 今回が初となるコラボイベントでは、限定プロダクトのリリース、Def Jam をテーマにしたインスタレーション、そしてスニーカー・音楽・グラフィティ・日本のストリートカルチャーを代表する特別ゲストたちが一堂に会します。

会場では、Def Jam Cafe のビジュアル世界と Sneaker Con のエネルギー＆コミュニティが融合した、フル没入型の空間を体験できます。レアスニーカー、厳選されたベンダー、数量限定コラボ、ライブコンテンツ、そしてこれから発表されるサプライズゲストがラインナップされ、名古屋は2026年最も注目される国際イベントの一つになることでしょう。

公式ホームページ：https://sneakercon.com/event/sneaker-con-x-def-jam-cafe-nagoya-japan-feb-14-2026/

【スニーカーコン（Sneaker Con）】 Sneaker Conは、ニューヨーク、シカゴ、ホノルルなどのアメリカ主要都市をはじめ、ロンドン、上海、シドニー、シンガポールなど30を超える国と地域で開催されている世界最大級のスニーカーイベントです。限定スニーカー、ストリートウェア、アクセサリーなどを展開する200以上の出店が集結。国内外の著名インフルエンサーやスニーカーYouTuberも多数来場し、10万点以上の商品からショッピングを楽しめる、世界的スニーカーカルチャーの祭典として注目を集めています。 Instagram：https://www.instagram.com/sneakercon_jp/

【KIXSIX】

2016年秋に東京で設立されたシューレースブランド。スニーカーブーム絶頂の中「他人と違うように、スニーカーをカッコ良く履きたい」というデザイナーの思いからシューレースブランドとしてスタート。様々なブランドやショップとのコラボレーションも話題。

Instagram：https://www.instagram.com/kixsix_official_jp/

【SNEAKER LAB】

2012 年に南アフリカ共和国で誕生した環境に優しいバイオテクノロジーを使ったプレミアム

シューケアブランド。自然界のバクテリアや酵素を原料としており、分子レベルで汚れや臭いに

働きかけ、その効果は長時間持続します。

化学成分を使用していないため、環境にも優しいのが特徴です。

また、パッケージはリサイクル可能なサステイナブルデザインで環境に配慮しています。設立から数年間でシューケアのトッフブランドの仲間入りを果たし、 アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカなどの主要50ヶ国以上で展開をしています。

Instagram：https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja

SNEAKER LAB GIVES BACK

SNEAKER LABは教育、保健、青少年リーダー育成のための非営利団体であるGold Youth Development Agencyと協業しています。売上の一部を寄付し、アフリカの青少年を育成するプロジェクトの費用として活かされております。

”Support Africa’s Youth and put Gold in your sole with every purchase of Sneaker LAB."

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2024年6月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業