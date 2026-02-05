ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全21事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、花粉症の自覚症状がある男女を対象に、「花粉症と旅行に関する実態調査」を実施しました。結果は以下の通りです。

■本調査の概要

・調査方法：インターネット・調査対象：花粉症と自認する20～50代男女・回答者数：324人・調査期間：2026年1月19日(月)～1月21日(水)・調査内容分析：株式会社エアトリ

■調査結果サマリー

・花粉シーズン（２月～５月）の旅行に対し、３人に１人以上が「旅行に行こうと思っているが、花粉（症状悪化）が不安である」「旅行に行きたいが、花粉が理由でためらっている」と回答。また、実際におよそ3割が「花粉症が理由で旅行を諦めた・中止した経験がある」ことが判明。・花粉シーズン（２月～５月）に訪れて「比較的花粉症が楽だった」「行ってよかった」と感じた場所は「北海道」が最多。スギ・ヒノキの少なさに加え、「温泉の湯気や宿の湿度で、鼻や喉の調子が良くなったから」など、滞在環境の質を評価する声も。※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、株式会社エアトリへお問い合わせください。また、【株式会社エアトリ調べ】とご明記ください。

花粉シーズン（２月～５月）の旅行に対し、３人に１人以上が「旅行に行こうと思っているが、花粉（症状悪化）が 不安である」「旅行に行きたいが、花粉が理由でためらっている」と回答。

また、実際におよそ3割が「花粉症が理由で旅行を諦めた・中止した経験がある」ことが判明。

花粉シーズン（２月～５月）の旅行への考えについて聞いたところ、「旅行に行こうと思っているが、花粉（症状悪化）が不安である（27％）」、「旅行に行きたいが、花粉が理由でためらっている（８％）」という結果になりました。 合計すると３人に１人以上が、花粉によって旅行への意欲を削がれていることがうかがえます。また、およそ３割が「花粉症が理由で、実際に旅行の計画を「諦めた・中止した」経験」があり、花粉症は旅行の大きな阻害要因となっているようです。

花粉シーズン（2月～5月）に訪れて「比較的花粉症が楽だった」「行ってよかった」と感じた場所は「北海道」が最多。「スギ・ヒノキの少なさ」に加え、「温泉の湯気や宿の湿度で、鼻や喉の調子が良くなったから」など、滞在環境の質を評価する声も。

花粉シーズン（2月～5月）に訪れて「比較的花粉症が楽だった・行ってよかった」と感じた場所を調査したところ、「北海道」が最も多いことがわかりました。理由としては、「スギ・ヒノキが少ない」という地理的条件はもちろん、「地下街や駅直結施設が充実し、外気に触れる時間を最小限にできた」「温泉の湯気や宿の湿度で喉の調子が良くなった」など、滞在環境の質を評価する声もみられました。

本調査で上位にランクインした北海道や沖縄などは、花粉シーズン（２月～５月）でも比較的過ごしやすいエリアとして注目を集めています。エアトリでは、こうした国内の人気旅行先を簡単に検索し、価格や条件を比較・検討することが可能です。

■本調査に関するお問い合わせ先

本件に関するお問合せは、下記お問合せフォームよりお願いいたします。https://www.airtrip.co.jp/pr/

【株式会社エアトリ】 本 社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F 社 名：株式会社エアトリ 代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮 資本金：1,805,647千円（払込資本3,938,440千円）ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/

【エアトリ公式SNS】Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jpFacebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtripprX（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr