芸能プロダクションアデッソ所属 高知県観光特使の【白田久子】が高知龍馬マラソン2026 ゲスト＆ゲストランナーとして出演！
芸能プロダクションアデッソ所属の【白田久子】が、2026年2月15日（日）高知県にて開催される『高知龍馬マラソン2026』へゲスト＆ゲストランナーとして出演いたします。https://ryoma-marathon.jp/guest/
■高知龍馬マラソン2026■開催日：2026年2月15日（日）■時間：９：００高知県庁スタート高知県の魅力を全国へ発信し続ける高知県観光特使・白田久子が、2026年開催の高知龍馬マラソンにゲストとして登場。さらに今回はゲストランナーとしても参加し、ランナーの皆さんと共に高知の街を駆け抜けます。沿道からの声援、ランナーとの交流、そして高知への想い--白田久子ならではの視点で、～走ることで伝える高知の魅力～を体現します。スポーツと観光が融合する特別な一日を、ぜひご期待ください。＜高知龍馬マラソンYOUTUBE＞https://www.youtube.com/channel/UCKX4Tyk2xfTBfjg77TNTVBw
白田久子
高知県出身／俳優・モデル2007年ミス・インターナショナル日本代表テレビや映画、CMでの活動に加え、ベジフルビューティーセルフアドバイザー、コスメコンシェルジュなどの多彩な資格を持ち、野菜ソムリエアンバサダーとしても活動。２児の母でもあり、仕事も育児も精力的に活動中。高知県出身 高知県観光特使。＜SNS＞〇instagram：https://www.instagram.com/hisako_shirata/?hl=ja〇Amabeブログ：https://ameblo.jp/shiratahisako/〇HP：https://adessonet.co.jp/works/shirata-hisako/
株式会社アデッソは、現在、「KIDS・FAMILYオーディション」を開催中https://page.line.me/436globn?oat_content=url&openQrModal=true
「ENTAMA MOVIE STUDIO」多目的レンタルスタジオhttps://mover-entama.link/?page_id=1067https://ad.adessonet.co.jp/lp_owner/https://ad.adessonet.co.jp/lp_user/
「ENTAMA エンタマ」☆WEBアプリhttps://entama.link/所属事務所：株式会社アデッソHP：https://adessonet.co.jp/X：https://twitter.com/adesso_officialinstagram：https://www.instagram.com/adesso_official_account/Facebook：https://www.facebook.com/adesso.official.account/