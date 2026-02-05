株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：堤 聡）は、新刊「STAGEA サポート付曲集（入門～初級）ハッピー☆エレクトーン・キッズ ～スタジオジブリ～」を、2026年2月17日に発売いたします。

本書は、子ども向けにやさしく弾ける2段譜・3段譜で構成されており、別売りのサポート演奏データに合わせて演奏を楽しめる楽譜集です。豪華なサポート演奏が子どもたちの演奏をやさしく後押し！ひとりで弾いてもアンサンブル感が味わえます。エレクトーンならではの多彩な音色とリズムで、練習がもっと楽しくなること間違いなしです。参考演奏データの活用で、楽曲の雰囲気やフレーズの流れをつかみやすく、効果的に練習できます。「さんぽ」は、2段譜で右手がメロディーを弾き、左手はキーボードパーカッションを使ってリズム打ちができます。 「となりのトトロ」「いつも何度でも」は2段譜の両手奏で、「ねこバス」「晴れた日に…」「君をのせて」はベースをつけた3弾譜のアレンジでお楽しみいただけます。発表会やステージ演奏にもおすすめの一冊です！※「さんぽ」は『STAGEA・EL サポート付曲集（入門～初級）NEW! エレクトーン・キッズ Vol.1』より再収載し、新たな機種対応データを制作しました。【収載曲】[1] さんぽ[2] となりのトトロ[3] いつも何度でも[4] 晴れた日に…[5] ねこバス[6] 君をのせて【対応機種】エレクトーンSTAGEA / ELS-02C / ELS-02X / ELS-02 / ELB-02 / ELC-02 / ELS-01C / ELS-01X / ELS-01※対応レジストデータ：別売【編曲】上野 みゆき / 矢口 理津子 / 稲垣 千章 / 内田 誠（4曲目・5曲目）/古賀 かおり

【商品詳細】

STAGEA サポート付曲集（入門～初級）ハッピー☆エレクトーン・キッズ ～スタジオジブリ～

定価：2,090円(10％税込)仕様：菊倍判縦/36ページ発売日：2026年2月17日ISBN：978-4-636-12351-7商品コード：GTE01102717https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTE01102717

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310167

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp)問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP