カンゼンが創設し、第13回が開催される「サッカー本大賞」。選考委員による一次選考が終了し、優秀作品が選出された。本賞では、2025年（※1/1～12/31）に発売されたサッカー本（※ただし漫画は選考対象外）すべてを対象に選考委員によって決定される。選考委員による一次選考が終わり、下記7作品が優秀作品として選出された。この中から最終選考で、大賞が決定し贈賞式にて発表される。

「読者賞」の投票スタート

現在、カンゼンが運営するフットボールチャンネル上では読者賞の投票も開始している。「読者賞」は読者の投票を行い、決定される。 読者賞受賞作はサッカー本大賞同様に、贈賞式にて発表される。※読者賞の投票締め切りは3月6日（金）

「サッカー本大賞2026」の優秀作品（発売日順）

『早稲田サッカー 百年の挑戦』伊東武彦（著）徳間書店 刊

『サッカーはデータが10割』イアン・グラハム (著) 木崎伸也 (監修) 樋口武志 (訳)飛鳥新社 刊

『なぜ超一流選手がPKを外すのか』ゲイル・ヨルデット （著） 福井久美子 （訳）文藝春秋 刊

『プレミアリーグ全史1 2 3』ベン・メイブリー (著)平凡社 刊

『PEACE WING －広島サッカースタジアム 構想・設計・建設の記録』広島サッカースタジアム単行本制作委員会 (編著)建築画報社 刊

『ブラックアーセナル』クライヴ・チジオケ・ヌウォンカ （編纂） マシュー・ハーレ （編纂） 山中拓磨 （訳）カンゼン 刊

『史上最強のサッカー日本代表をつくるために僕はベルギーへ渡った』立石敬之 (著）日経BP 刊

【サッカー本大賞とは】

良質なサッカー書籍が、サッカー文化を豊かにする。2014年（平成26年）に設立された、サッカーに関する書籍を対象にした賞です。良い本はサッカーの見方を豊かにしてくれます。また、日本でサッカーがナンバー1スポーツになり、世界に誇れるサッカー文化を築いていくためには、高い志と情熱をもって創られた良質なサッカー書籍がもっともっと多く世に出て、多くの人に読まれて欲しいと考えています。サッカー本大賞の創設はそのような思いが出発点になっています。

選考委員 （五十音順、敬称略）

金井真紀（かない・まき）1974年生まれ。文筆家・イラストレーター。任務は「多様性をおもしろがること」。著書に『パリのすてきなおじさん』（柏書房）、『サッカーことばランド』（ころから）、『世界はフムフムで満ちている』（ちくま文庫）、『聞き書き世界のサッカー民 スタジアムに転がる愛と差別と移民のはなし』（カンゼン）、『日本に住んでる世界のひと』（大和書房）、『おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら言った 世界ことわざ紀行』（岩波書店）、『テヘランのすてきな女』（晶文社）など。佐山一郎（さやま・いちろう）作家、編集者。アンディ・ウォーホルズ『Interview』誌と独占契約を結んでいた『Studio Voice』編集長を経て84年、独立。主著書に『東京ファッション・ビート』（新潮カラー文庫）、『「私立」の仕事』（筑摩書房）、『闘技場の人』（河出書房新社）、『サッカー細見 ’98～’99』(晶文社)、『デザインと人』（マーブルトロン）、『雑誌的人間』（リトル・モア）、『VANから遠く離れて －評伝石津謙介－』（岩波書店）、『夢想するサッカー狂の書斎 －ぼくの採点表から－』（カンゼン）、『日本サッカー辛航紀 愛と憎しみの100年史』（光文社新書）。Instagram: @sayamabar陣野俊史（じんの・としふみ）1961年生まれ、長崎県長崎市出身。フランス文化研究者、作家、文芸批評家。サッカーに関する著書に、『フットボール・エクスプロージョン！』（白水社）、『フットボール都市論』（青土社）、『サッカーと人種差別』（文春新書）、『ジダン研究』（カンゼン）、共訳書に『ジダン』（白水社）、『フーリガンの社会学』（文庫クセジュ）がある。その他のジャンルの著書に、『じゃがたら』『ヒップホップ・ジャパン』『渋さ知らズ』『フランス暴動』『ザ・ブルーハーツ』『テロルの伝説 桐山襲烈伝』『泥海』（以上、河出書房新社）、『戦争へ、文学へ』（集英社）、『魂の声をあげる 現代史としてのラップ・フランセ』（アプレミディ）など。幅允孝（はば・よしたか）有限会社BACH代表。ブックディレクター人と本の距離を縮めるため、公共図書館を中心に病院や学校、ホテル、企業ライブラリーの制作をしている。代表的な仕事として、「こども本の森 中之島」のディレクションや「神奈川県立図書館」再整備監修など。近年は本をリソースにした企画・編集・展覧会のキュレーションなども手掛け多岐にわたる。京都「鈍考／喫茶 芳」主宰。Instagramアカウント https://www.instagram.com/yoshitaka_haba/

公式HP

公式X

公式Instagram

【この件に関する問い合わせ先】

株式会社 カンゼン サッカー本大賞実行委員会 担当：伊藤 真TEL：03-5295-7723MAIL：soccerbook_award@kanzen.jp