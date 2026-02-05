月星座占い｜想いも運命も“現実”解読【気持ち整え癒し叶える専門家】月華のコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年2月5日（木）より、運営する『本格占い｜みのり』にて「月星座占い│月華」の提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆月星座｜想いも運命も“現実”解読【気持ち整え癒し叶える専門家】月華URL:https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_ren/399/tsukika

月星座占い│月華

■提供内容のご紹介

月星座占い｜20年以上の研究実績を基に的中連発し、SNSでも圧倒的な人気を誇る月華。膨大な鑑定データの解析と実践を重ねた末に辿り着いた、月星座の神髄をついに解禁。宿命/本音/欲望全てを『奥底』まで炙り出す、精密でリアルな感情・運命解析術を、ぜひご体感ください。

■監修者紹介

占星術師としての活動歴は20年以上、リーディング数は1000名を超える。

心理カウンセリングを学ぶ中で、占いを人の心の支えとして活かせる可能性に気づき、西洋占星術の学びを本格的に開始。多数の鑑定師からの学びを通し、独自の鑑定スタンスを確立した。現在ではアメブロにて1日6000～7000アクセスを集める人気占星術師として活躍するかたわら、中之島nerimaサロンにて毎月占星術講座を開催。出生図の惑星を意識して活かし、運気の波を自分で掴むための解釈や指導を行う。なかでも月を用いて癒すことに着目し、「月の癒しホロスコープクリアリングセッション」を提供。プロ育成にも力を注いでおり、多くの弟子が鑑定師として活動している。

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。