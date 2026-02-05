【先行公開】スマホをかざすだけで、想いがつながる。『Next Teachers′ Party 2026』来場者全員に、次世代の「スマート名刺」を限定配布！

一般社団法人もあふる

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideからなる「Next Teachers' Party実行委員会」は、2026年2月24日（火）に開催する新人教員応援イベント『Next Teachers' Party 2026』において、来場者全員への限定特典として「オリジナルデザイン・スマート名刺」を無料配布することをお知らせいたします。

本施策は、教員向けポートフォリオサービス「PPP」のサービスを活用した、イベント当日限りの特別な仕掛けです。

PPPデジタル名刺ロゴ（プランプラン株式会社）

PPPデジタル名刺の詳細はこちら(https://pipipi.ac/co.jp)

■ 紙の名刺交換に、デジタルの「奥行き」をプラスする。

教育現場においても、紙の名刺交換は信頼関係を築く大切な文化です。私たちはその良さを残しつつ、初対面のコミュニケーションをさらに加速させるためのツールとして、今回の仕掛けを導入しました。

使い方はシンプルです。紙の名刺交換のあとに、このカードを相手のスマートフォンにかざすだけ。

瞬時にあなたの「PPP（ポートフォリオ）」画面が開き、紙面には書ききれない「教育実習での記録」や「大切にしている教育観」、「趣味や特技」などが共有されます。

■ 「肩書き」以上の私を伝える、アイスブレイクの仕掛け

「初めまして」の緊張感をスマホをかざすことによって、「専門は理科なんですね！」「私も子どもと休み時間遊んでいます！」といった会話がその場で生まれ、単なる連絡先の交換を超えた、深い相互理解へとつながります。

アナログとデジタルを組み合わせることで、新人教員たちがより自分らしく、印象に残る自己紹介ができるようサポートします。

■ 当日の体験について

会場では、参加者がこのカードを持ち寄り、あちこちで「スマホをかざし合う」光景が生まれます。

アナログな交流の良さと、デジタルの便利さが融合した「新しい職員室のコミュニケーション」を、ぜひ会場でご体験ください。

ポートフォリオサービス（PPP）(https://pipipi.ac/co.jp)を活用したデジタル名刺は、Next Teachers' Party2026にて配布。限定デザインだ。

■ 『Next Teachers' Party 2026』開催概要

・日時: 2026年2月24日（火） 16:00～21:00

・会場: 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F 大ホール

・主催: Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる、学生団体TeacherAide）

・共催: 港区立産業振興センター

・特別パートナー: 一般社団法人地方Web3連携協会

・協賛: PPP（プランプラン株式会社）ほか

・詳細: https://peatix.com/event/4622227

【本件に関するお問い合わせ】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

※迷惑メール対策のため、お手数をおかけいたしますが、[at]を@に変えてお問い合わせください。