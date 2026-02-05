旅行業界で活躍する添乗員たちは、豊富な渡航経験を持つ海外旅行のエキスパートです。そんな添乗員が、プライベートで休暇を過ごしたいと願う国はどこなのでしょうか。旅行のプロの視点から選ばれた海外旅行先を、阪急交通社がアンケート結果を基にお伝えします。





【調査概要】

有効回答数：88名

調査期間：2025/12/1～2025/12/13

調査機関：株式会社阪急交通社

調査対象：添乗員

調査手法：Webアンケート





数多くの国を訪れ、現地の事情に精通している添乗員。彼らがプライベートで訪れたいと考える国には、実際の経験やプロの知見に基づいた確かな魅力があるはずです。





そこで阪急交通社では、添乗員を対象に「プライベートで行きたい国」に関するアンケート調査を実施。回答者のうち36名が51ヶ国以上への訪問経験があり、その知見は旅行先選びの参考になることでしょう。





気になる結果を、各国の魅力や特徴と併せて、ランキング形式で紹介します。





添乗員がプライベートで行きたい国ランキング









1位に輝いたのは、世界的に人気の高い観光地を多数有するイタリアです。2位にフランス、3位にスペインと続き、ヨーロッパの国々が上位を占める結果となりました。





4位には雄大な自然が楽しめるスイスが入り、5位には北米からアメリカがランクインしています。6位のトルコ、8位のエジプト、クロアチアなど、旅行のプロならではの選択も見られました。





ここからはランキング上位の国々について、魅力や概要を添乗員のコメントも参考にしながら紹介します。





1位 イタリア









世界遺産を最も多く保有しており、都市ごとに異なる魅力を持っているイタリア。ローマの名所やフィレンツェの芸術、ベネチアの運河、ナポリ近郊のポンペイ遺跡など、豊富な見どころがあります。





添乗員からは、「名所をゆっくりまわりたい」、「本場のイタリア料理やワインを楽しみたい」といった声があり、観光と美食の両面で、旅行のプロをも魅了しています。一方で「実は国土の3分の1が森林で、日本では見ることのできないような自然も魅力です」といった声も挙がりました。





2位 フランス









華の都・パリを筆頭に、歴史と芸術を各地で堪能できるフランス。エッフェル塔やルーブル美術館のほか、モンサンミッシェルやプロヴァンスの田園風景など豊富な観光資源を有する国です。





アンケートでも、「大都市はもちろん、小さな村にも魅力がたくさんある」、「歴史的な街の散策や美術館めぐりだけでなく、山や海など大自然も楽しめる」といった声が複数見られ、その多様性が人気の理由となっています。





3位 スペイン









スペインは、サグラダ・ファミリアをはじめとするガウディの建築や、イスラム文化の面影を残すアルハンブラ宮殿など、独自の芸術と歴史が特徴的な国。





添乗員付きツアーの催行が多い国のひとつでもあり、「一番多く添乗した国なので自然と好きになった」という声も見られました。





地方ごとに異なる食文化や夜遅くまで賑わうバルの雰囲気なども魅力です。





4位 スイス









アルプスの雄大な山々と美しい湖が織りなす絶景が広がるスイス。登山鉄道やロープウェイが充実しており、気軽に大自然を楽しめる環境が整っています。





マッターホルンやユングフラウなどの名峰のほか、チューリッヒやルツェルンといった洗練された都市も人気。また「オルゴールや時計作りの歴史が長い国なので、工房の見学や博物館もおすすめです。製造業に興味を覚えるきっかけにもなりました」といった声もありました。





5位 アメリカ









広大な国土を持つアメリカは、ニューヨークのような大都市からグランドキャニオンをはじめとする大自然まで、多彩な見どころがあふれる国です。





エンターテインメントやスポーツの本場でもあり、「ディズニーワールドに行きたい」、「趣味（音楽鑑賞・エンタメ）のため訪問したい」との声がある中、「モニュメントバレーで先住民ナバホ族の人たちに会える」という特別な体験を挙げる添乗員もいました。何度訪れても新しい発見がある、スケールの大きさが魅力の旅行先です。





6位 トルコ









ヨーロッパとアジアの文化が融合し、異国情緒あふれる独特の魅力を持つトルコ。イスタンブールのブルーモスクやトプカプ宮殿といった建築物のほか、世界遺産であるカッパドキアの奇岩群と熱気球体験、泉質の良い温泉も人気です。





また世界三大料理のひとつに数えられるトルコ料理も旅の大きな楽しみ。アンケートでも、「宮廷料理が素晴らしい」という添乗員の声が見られました。「自然が豊かで、泉質の良い温泉がある」、「海やビーチが綺麗」といった声もあります。





7位 カナダ









カナダは、カナディアンロッキーやナイアガラの滝など、世界有数のスケールを誇る大自然で知られる国です。四季折々の絶景が楽しめ、特に秋の黄葉や冬のオーロラ観賞は高い人気を誇ります。





治安の良さと、移民国家ならではの国際色豊かな雰囲気も魅力。バンクーバーやトロントなどの大都市で、世界各国の文化や料理に触れるのも良いでしょう。





8位（同率） イギリス









ロンドンのビッグベンや大英博物館、スコットランドの古城など、歴史と文化に彩られた見どころが数多くあるイギリス。映画のロケ地めぐりや本場のアフタヌーンティーなど、テーマ性のある楽しみ方も可能です。





絵画のように美しい田園風景を持つ湖水地方、保養地として栄えてきたバースなど、リフレッシュできるスポットも豊富に揃います。





8位（同率） エジプト









ピラミッドやスフィンクスなど、古代エジプト文明の壮大な遺跡群が、訪れる人々を圧倒するエジプト。ギザの三大ピラミッドをはじめ、ルクソール神殿やツタンカーメンの秘宝が集められた大エジプト博物館など、数千年の歴史を体感できるスポットが数多くあります。





遺跡のほかにも、ナイル川クルーズや巨大市場の散策、紅海沿岸リゾートでのバカンスなども楽しめます。





8位（同率） クロアチア









クロアチアは、アドリア海沿岸の美しい景観と中世の街並みが魅力的な国。「アドリア海の真珠」と称されるドブロヴニクの旧市街は特に美しく、オレンジ色の屋根と青い海が織りなす景観は圧巻です。





また、世界遺産のプリトヴィッツェ湖群国立公園では、大小の湖と滝がつくる幻想的な自然美を堪能することが可能。





近年、日本人観光客からの人気も高まっている注目の旅行先です。





8位（同率） マダガスカル









アフリカ南東部に位置するマダガスカルは、長い年月をかけて独自の生態系が育まれた不思議な島国です。バオバブの並木道や、キツネザルをはじめとする固有種の動物たち、手つかずの自然が残る国立公園など、ほかでは見られない光景を楽しめます。





ジャングルの中でのウォーキングサファリや、奇岩群を観察しながらのハイキングなど、旅慣れた人々の冒険心をくすぐるアクティビティが楽しめます。「自然環境の中、野生動物を観察できるのが魅力的」と答えた添乗員もいました。





■添乗員付きの海外ツアーについて





豊富な経験を持つ添乗員が選んだ国々は、歴史や文化、独特の自然などそれぞれに深い魅力があります。個人ではアクセスが難しい場所や、言語に不安がある地域でも、旅行のプロである添乗員が同行するツアーであれば安心して楽しめることでしょう。





阪急交通社では、今回ランキングに挙がった国々への添乗員付きツアーを多数催行しています。





