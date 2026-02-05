【最大40,000円OFF♪先トクキャンペーン実施中】スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅・先トクキャンペーン♪』で最大4万円OFFクーポンを配布！ＧＷ・夏休みなど人気の日程は早い者勝ち！

写真拡大 (全13枚)

スカイパックツアーズ株式会社

たす旅 「先トクキャンペーン」

《スカイパックツアーズ公式サイト》


https://www.skypaktours.co.jp/


《たす旅》
https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp



スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになった旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の2026年3月29日(日）出発～2026年10月24日（土）帰着分の販売を1月27日（火）に開始しました。


期間限定でクーポン利用で旅行がお得になる『先トクキャンペーン』を2月5日（木）12時から行います。期間中は旅行代金に応じて最大4万円分の割引クーポンを配布します。是非この機会にGW、夏休み、連休など早めの予約でお得に旅してみませんか。



◆2026年夏ダイヤ期間中より、ボーイングB737-8型機の運航開始！


保有機の増加に伴い、当該期中より神戸=札幌（新千歳）、神戸=那覇、札幌（新千歳）=茨城の計3路線において増便予定！


◆福岡ー宮古（下地島）線、ご好評につき今年も直行便運航！


昨年より運航期間が約一ヶ月拡大※！
6月19日（金）から10月24日（土）まで、南国の楽園・宮古諸島への旅がさらに便利に。
※2025年夏ダイヤは6月20日（金）～9月30日（火）の期間運航


◆乗継設定便が大幅に増えました！


長崎-宮古（下地島）間と仙台-鹿児島間に新たな乗継設定が加わり、ネットワークがさらに充実！
その他の路線でも乗継設定便が大幅に増え、ますます便利にご利用いただけます。


◆名古屋（中部）-那覇線が増便！


1日3往復運航※で、さらに便利に。
名古屋と沖縄をつなぐ空の旅を、ぜひこの機会にご利用ください。
※2025年夏ダイヤと比較し1往復増便



【キャンペーン概要】


・予約対象期間：2026年2月5日（木）12:00 ～ 2026年2月24日（金）18:00


・旅行対象期間：2026年3月29日（日）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着


・対象フライト：スカイパックツアーズで提供するスカイマーク全フライト


・対象ホテル：全ホテル（ダイナミックパッケージ内で提供するすべてのホテル）



【クーポン内容】


最大40,000円OFFの割引きクーポンを配布します。


旅行代金に応じた割引クーポンを取得して、お得に旅行をお楽しみいただけます。


【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】


『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。





『たす旅』

《パンフレット商品も2026年1月28日（水）に販売開始》


スカイパックツアーズではWEB予約だけではなく、電話や提携する旅行会社のカウンターでお申し込みが出来るパンフレットによる商品展開も行っております。旅行代金はわかりやすい固定価格ですのでお申し込みしやすくなっております。当社サイトにてデジタルパンフレットもご覧いただけます。


※商品詳細は、下記デジタルパンフレットをご確認ください。


https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet_20260329/



パンフレット一例



　　スカイステイション沖縄

　　スカイステイション北海道

　　スカイステイション宮古島

【パンフレット商品のお問い合わせ・お申し込み】


スカイパックツアーズ　お客様予約センター


TEL：03-5821-3366


WEBサイトからもお問い合わせできます。


https://www.skypaktours.co.jp/



《取り扱い旅行会社を大募集中》


弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。


詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。



スカイパックツアーズ株式会社　東京本社


TEL:03-5821-8551