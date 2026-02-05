『5%即増量！付与上限なし！新生活応援！ふるなびマネー即増量キャンペーン』を開始！
株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）は、『5%即増量！付与上限なし！新生活応援！ふるなびマネー即増量キャンペーン』
を2026年2月5日(木)12:00に開始しました。
ふるなびマネーは、対象キャンペーンへ参加しチャージするだけで、おトクにマネーが貯まる新しい決済サービスです。
貯まったふるなびマネーは全国の宿泊施設をはじめ、さまざまなサービスで利用できます。
また、チャージ時に適用されるキャンペーン増量分を自動計算し、必要な金額だけを賢くチャージできる独自機能を搭載しています（特許出願中、特許出願番号：2025-189116）。
今後も、多くのユーザーにご利用いただけるよう、サービスの拡充を進めてまいります。
■キャンペーン
5%即増量！付与上限なし！新生活応援！ふるなびマネー即増量キャンペーン
事前エントリー＆ふるなびマネーチャージでふるなびマネーが増量！
■期間：
2026年2月5日(木)12:00～2026年3月1日(日)23:59
■参加条件：
１.ログイン、または新規会員登録（無料）
２.エントリー
３.ログイン状態にてふるなびマネーにチャージ
■増量ふるなびマネーの付与について
・チャージ金額の5%分のふるなびマネーを増量して付与します。
・付与されるふるなびマネーは、小数点以下は切り捨てとなります。
・ふるなびマネーのチャージ完了時に即時付与となります。
■注意事項
・本キャンペーンは、予告なく中断、中止、変更する場合があります。
・本キャンペーンには注意事項がありますのでご確認のうえ、キャンペーンにご参加ください。
■ふるなびマネーについて
■ふるなびマネーの特徴
１.キャンペーンに参加してチャージするだけで、おトクにマネーが貯まる
キャンペーンに事前エントリーのうえチャージするだけで、キャンペーン内容に応じたふるなびマネーが増量付与されます。
増量付与されたふるなびマネーは、ふるなびマネー1円=1円相当として、対応店舗・サービスでの決済に利用できます。
２.キャンペーンを利用しながら、必要な金額だけを賢くチャージ
ご利用額にあわせてキャンペーン適用による増量付与分を自動計算し、必要な金額だけを賢くチャージできます。（※）
※特許出願中：特願2025-189116
■ふるなびマネーが使える店舗・サービス
全国の宿泊施設やさまざまなサービスで利用可能です。
※今後も対応店舗・サービスの拡大を検討しています。
■チャージに利用できる決済方法
・クレジットカード（5大国際ブランド Visa／MasterCard／JCB／American Express／Diners Club対応）
【会社概要】
社名 ： 株式会社アイモバイル
所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階
代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也
設立 ： 2007年8月17日
URL ： https://www.i-mobile.co.jp/
【事業概要】
アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。
ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。
寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。
