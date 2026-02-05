『5%即増量！付与上限なし！新生活応援！ふるなびマネー即増量キャンペーン』を開始！

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）は、『5%即増量！付与上限なし！新生活応援！ふるなびマネー即増量キャンペーン』


を2026年2月5日(木)12:00に開始しました。



ふるなびマネーは、対象キャンペーンへ参加しチャージするだけで、おトクにマネーが貯まる新しい決済サービスです。


貯まったふるなびマネーは全国の宿泊施設をはじめ、さまざまなサービスで利用できます。


また、チャージ時に適用されるキャンペーン増量分を自動計算し、必要な金額だけを賢くチャージできる独自機能を搭載しています（特許出願中、特許出願番号：2025-189116）。



今後も、多くのユーザーにご利用いただけるよう、サービスの拡充を進めてまいります。




■キャンペーン


5%即増量！付与上限なし！新生活応援！ふるなびマネー即増量キャンペーン


事前エントリー＆ふるなびマネーチャージでふるなびマネーが増量！　


（ https://furunavi.jp/c/ad_furunavimoney_202602 )


■期間：


2026年2月5日(木)12:00～2026年3月1日(日)23:59


■参加条件：


１.ログイン、または新規会員登録（無料）


２.エントリー


３.ログイン状態にてふるなびマネーにチャージ


■増量ふるなびマネーの付与について


・チャージ金額の5%分のふるなびマネーを増量して付与します。


・付与されるふるなびマネーは、小数点以下は切り捨てとなります。


・ふるなびマネーのチャージ完了時に即時付与となります。


■注意事項


・本キャンペーンは、予告なく中断、中止、変更する場合があります。


・本キャンペーンには注意事項がありますのでご確認のうえ、キャンペーンにご参加ください。





■ふるなびマネーについて


■ふるなびマネーの特徴


１.キャンペーンに参加してチャージするだけで、おトクにマネーが貯まる


キャンペーンに事前エントリーのうえチャージするだけで、キャンペーン内容に応じたふるなびマネーが増量付与されます。


増量付与されたふるなびマネーは、ふるなびマネー1円=1円相当として、対応店舗・サービスでの決済に利用できます。


２.キャンペーンを利用しながら、必要な金額だけを賢くチャージ


ご利用額にあわせてキャンペーン適用による増量付与分を自動計算し、必要な金額だけを賢くチャージできます。（※）　


※特許出願中：特願2025-189116



ふるなびマネーについてはこちら


( https://money.furunavi.jp/ )



■ふるなびマネーが使える店舗・サービス


全国の宿泊施設やさまざまなサービスで利用可能です。


※今後も対応店舗・サービスの拡大を検討しています。


■チャージに利用できる決済方法


・クレジットカード（5大国際ブランド Visa／MasterCard／JCB／American Express／Diners Club対応）




【会社概要】


社名　　： 株式会社アイモバイル


所在地　： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号　関電不動産渋谷ビル8階


代表者　： 代表取締役社長　野口 哲也


設立　　： 2007年8月17日


URL　　： https://www.i-mobile.co.jp/



【事業概要】


アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。


ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。


寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。



【本リリースに関するお問合せ】


株式会社アイモバイル 事業企画本部 マーケティング戦略部


Mail： support@furunavi.jp


※メディア関係者様は以下の専用お問合せフォームよりご連絡ください。


（ https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media )