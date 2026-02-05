入学、入社など新たな生活は、快適で自分らしい足元から　“機能性”と“デザイン性” を兼ね備えたローファー・ビジネスシューズ・パンプスが集結！ぴったりな一足が見つかる「新生活応援フェア」

株式会社エービーシー・マート

ABCマートでは、春の新生活にあわせ、入学・入社など新たな生活が始まる方へ向けて、こだわりのローファーやパンプス、ビジネスシューズを中心に取り揃えた「新生活応援フェア」を、2月5日（木）より全国のABC-MART店舗及び公式オンラインストアにて開催します。

毎日の通学・通勤で使うからこそ、新生活準備のこの時期に、履き心地やデザインにこだわった一足を、豊富なラインナップでご用意しました。

特設ページ：https://www.abc-mart.net/shop/e/e10000709/

■ HAWKINS｜本革の高級感と最新の機能性を備えたビジネスシューズ

防水・防滑シリーズ

HAWKINSビジネスシューズNO.1シリーズは、日本の靴職人監修のもとリニューアル。スタイリッシュなデザインはそのままに、木型やアウトソールまで見直し、快適な履き心地と品質を高めました。

本革アッパーを手作業で仕上げ、上質で高級感のある佇まいを実現。防水透湿性に優れた日本製メンブレン「ウォーターテック」と、高いグリップ力を発揮するアウトソールを採用し、雨天時や日常のビジネスシーンでも安心して履ける一足です。

商品名：HP IT S-TIP

カラー：BLACK、BISCOTTO

サイズ：24.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm、30.0cm

金額 ：14,300円（税込）

商品名：HP IT PLAIN

カラー：BLACK、BISCOTTO

サイズ：24.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm

金額 ：14,300円（税込）

エアーライトシリーズ

軽量設計により、長時間の着用でも疲れにくく、快適な履き心地を追求したビジネスシューズです。アッパーには上質な本革を使用し、足になじむ柔らかさと高級感のある佇まいを両立しました。さらに、足あたりの良いメッシュライニングを採用することで、通気性にも配慮しています。

シューズ内部にはクッション性に優れたカップインソールを搭載し、足元をしっかりとサポート。屈曲性の高いアウトソールが歩行時の負担を軽減し、長時間の移動や立ち仕事でも快適に着用いただけます。ビジネスパーソンの足元を支える、スーツスタイルにもなじむ一足です。

商品名：AL FL2 PLAIN

カラー：BLACK、BROWN

サイズ：24.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm

金額 ：13,200円（税込）

商品名：AL FL2 S-TIP

カラー：BLACK、BROWN

サイズ：24.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm

金額 ：13,200円（税込）

■ABC SELECT｜多機能で働く女性の足元を快適に「お仕事Fitパンプス」

「お仕事Fitパンプス」は、柔らかな素材が足になじみ、摩擦や靴擦れを軽減する設計が特長です。つま先部分には抗菌・消臭加工を施し、清潔感を保ちながら着用いただけます。

また、高い屈曲性とアーチクッションにより、長時間の歩行や立ち仕事でも安定した履き心地を実現しました。上品で目立ちにくい金具デザインは、ビジネスシーンはもちろん、フォーマルな装いにも幅広く対応します。

商品名：PLAIN PUMPS 5.5

カラー：BLACK

サイズ：21.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

金額 ：5,940円（税込）

商品名：STRAP PUMPS 5.5

カラー：BLACK

サイズ：21.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

金額 ：5,940円（税込）

商品名：PLAIN PUMPS 3.5

カラー：BLACK

サイズ：21.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

金額 ：5,940円（税込）

商品名：STRAP PUMPS 3.5

カラー：BLACK

サイズ：21.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

金額 ：5,940円（税込）

商品名：WEDGE PUMPS 2.5

カラー：BLACK

サイズ：22.0cm~25.0cm（0.5cm刻み）

金額 ：5,940円（税込）

■HAWKINS｜軽量で柔らかい、快適さにこだわった「マジ軽ローファー」

「マジ軽ローファー」は、快適性にこだわった軽量設計のローファーです。足への負担を軽減し、長時間の歩行や通勤・通学でも快適に着用いただけます。

足の形にフィットする設計で安定感があり、ゆったりと履ける幅広仕様も特長です。シンプルで上品なデザインは、日常使いはもちろん、きちんとしたシーンにも対応。軽さ・フィット感・履きやすさを兼ね備えた一足です。

特設ページ：https://www.abc-mart.net/shop/e/emajikaru/

商品名：W'S SOFT LOAFER

カラー：BLACK、DK.BROWN

サイズ：22.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）

金額 ：6,490円（税込）

商品名：SOFT LOAFER

カラー：BLACK、 DK.BROWN

サイズ：24.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

金額 ：6,490円（税込）

■ 会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）