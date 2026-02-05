2026年 ホワイトデーに向けた、日常を特別なひとときに変えてくれるゴディバならではの上品なプラリネ　ゴディバ「プティ カレ プラリネ アソートメント」登場

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、ホワイトデーに向けて、「プティ カレ プラリネ アソートメント」を、2026年2月16日（月）より、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて期間限定販売いたします。

ゴディバのプラリネなどを手軽に楽しめる限定商品が新登場。こだわりの香ばしく贅沢な味わいとゴディバならではの上品な美味しさが、あなたの日常を特別なひとときに変えてくれます。ダーク ヘーゼルナッツ、ダーク アーモンド、ミルク ピーカン、ミルク ピスタチオ アーモンドなどのプティ カレ プラリネを詰め合わせました。

■「プティ カレ プラリネ アソートメント」限定チョコレート

ダーク ヘーゼルナッツ

香ばしいヘーゼルナッツプラリネをダークチョコレートで包み、カリッとしたヘーゼルナッツ粒をトッピング。さらに濃厚なダークチョコレートで重ね包み、ダークチョコレートのラインでデコレーションしました。ヘーゼルナッツプラリネの香ばしさが引き立つ、贅沢なひと粒です。



ダーク アーモンド

まろやかなアーモンドフィリングをダークチョコレートで包み、食感のアクセントになるアーモンド粒をトッピング。さらにコク深いダークチョコレートで重ね包みました。アーモンドの香ばしさが引き立つ、贅沢なひと粒です。



ミルク ピーカン

クリーミーなピーカンナッツプラリネをやさしい甘さのミルクチョコレートで包み、カリッとした食感のほろ苦いカカオニブをトッピング。さらにミルクチョコレートで重ね包みました。ピーカンナッツプラリネの香ばしさが引き立つ、贅沢なひと粒です。



ミルク ピスタチオ アーモンド

風味豊かなピスタチオとアーモンドプラリネをほんのり甘いミルクチョコレートで包み、サクサクとした食感が楽しいクリスピーライスをトッピング。さらにミルクチョコレートで重ね包みました。ピスタチオとアーモンドプラリネの香ばしさが引き立つ、贅沢なひと粒です。

■プティ カレ プラリネ アソートメント

「プティ カレ プラリネ アソートメント 3粒入」

ダーク ヘーゼルナッツ、ミルク ピーカン、ミルク ピスタチオ アーモンドのプティ カレ プラリネを3種類3粒詰め合わせました。大切な人へ、そして自分へのご褒美にどうぞ。



「プティ カレ プラリネ ダーク アソートメント 3粒入」

ダーク ヘーゼルナッツ、ダーク アーモンドのビターなダークチョコレートのプティ カレ プラリネを2種類3粒詰め合わせました。大切な人へ、そして自分へのご褒美にどうぞ。



「プティ カレ プラリネ アソートメント 5粒入」

ダーク ヘーゼルナッツ、ダーク アーモンド、ミルク ピーカン、ミルク ピスタチオ アーモンドのプティ カレ プラリネを4種類5粒詰め合わせました。大切な人へ、そして自分へのご褒美にどうぞ。



「プティ カレ プラリネ アソートメント 10粒入」

ダーク ヘーゼルナッツ、ダーク アーモンド、ミルク ピーカン、ミルク ピスタチオ アーモンドのプティ カレ プラリネを4種類10粒詰め合わせました。贈り物にもどうぞ。

■商品概要

商品名：

「プティ カレ プラリネ アソートメント」

販売期間：

2026年2月16日（月）～3月31日（火）

※販売期間は店舗により異なります

取扱店：

全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）

GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）

ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）

種類および価格（税込）：

「プティ カレ プラリネ アソートメント 3粒入」／1,134円

「プティ カレ プラリネ ダーク アソートメント 3粒入」／1,134円

「プティ カレ プラリネ アソートメント 5粒入」／1,782円

「プティ カレ プラリネ アソートメント 10粒入」／3,456円