春を彩るピンク色のポケモンたちが大集合！ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる ユーハイムスプリング

株式会社ユーハイム

株式会社ユーハイム(本社：神戸市中央区港島中町7-7-4 代表取締役社長：河本英雄 以下、ユーハイム)は、好評販売中の「ユーハイム（ポケモン）」シリーズ「ユーハイムバレンタイン」に引き続き、春を彩るピンク色のポケモンたちが登場する春季ギフトシーズン向けコレクション「ユーハイムスプリング」を販売いたします。

オンラインショップでは2月9日(月)12:00より予約開始し、店頭では２月中旬より順次取り扱いを開始いたします。

シンプルな原料と菓子職人の技術を活かしたお菓子作りで親子3代に親しまれるユーハイムが、世代を超えて愛される「ポケモン」と一緒にお届けする、春にぴったりな心躍るおいしいお菓子をお楽しみください。

ユーハイム(ポケモン) ユーハイムスプリング

「-ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる- ユーハイムスプリング」をテーマに展開するアイテムは全部で8種類。

ピカチュウと、カントー地方からピッピ、プリン、ヤドン、ラッキー、ジョウト地方からサニーゴ、ホウエン地方からラブカスなど、『ポケットモンスター』シリーズの舞台となる様々な地方から春を彩るピンク色のポケモンたちを合わせて全14匹が大集合。出会いの春にちなみ、各地方のピンク色のポケモンたちと出会えるかわいらしいパッケージでお届けします。

バターや卵など、素材の風味が活きたやさしい味のお菓子を手に、個性豊かなポケモンたちとおやつの時間を楽しめるラインナップです。

商品詳細ミニバウムクーヘン（8個入）１.ミニバウムクーヘン（8個入）税込1,944円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンをかわいらしいサイズにカットしました。

個包装はピカチュウ、チェリム、シキジカ、ニンフィア、ヌイコグマが集まっているデザインです。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

ビスケットアソート（110g入）２.ビスケットアソート（110g入）税込2,160円

素材の風味を活かしたビスケットを詰め合わせて、ピカチュウのデザイン缶に入れました。

ピカチュウのかたちのビスケットもポイントです。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

バウムクーヘン（1個入）３.バウムクーヘン（1個入）税込1,620円

卵と砂糖、小麦粉、アーモンドパウダーにバターを合わせ、ていねいに焼きあげたバウムクーヘン。

色々なポーズのラッキーがデザインされたパッケージに入れてお届けします。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

ミニチョコバウム(ホワイト)（3個入）４.ミニチョコバウム(ホワイト)（3個入）税込648円

かわいらしいサイズのバウムクーヘンをホワイトチョコレートでコーティングしました。

ピッピがデザインされたパッケージに入れてお届けします。側面にはピカチュウも。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

クッキー（16個入）５.クッキー（16個入）税込1,944円

ひとくちサイズのバタークッキーとチョコクッキーの2種類をプリンのデザイン缶に入れました。

個包装のデザインはプリンのポーズ違いで8種類（ランダム封入）。

（特定原材料等：小麦、卵、乳）

クッキー（8個入）６.クッキー（8個入）税込756円

バターが香るさくさくのひとくちサイズのクッキー。

個包装のデザインはピカチュウ・サニーゴ、ピカチュウ・ラブカス、ピカチュウ・チェリム、ピカチュウ・ミブリムの4種類（ランダム封入）。

（特定原材料等：小麦、卵、乳）

スティックバウム（6個入）７.スティックバウム（6個入）税込1,512円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットしました。

個包装のデザインはピカチュウ、ヤドン、ニンフィア、ナカヌチャンの4種類（ランダム封入）。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド）

スティックバウム（4個入）８.スティックバウム（4個入）税込972円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットしました。

個包装のデザインはピカチュウ、ヤドン、ニンフィア、ナカヌチャンの4種類（ランダム封入）。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド）

ユーハイム（ポケモン） ユーハイムスプリング

●ユーハイム（ポケモン）特設サイト

詳細を見る :https://e-shop.juchheim.co.jp/pages/pokemon2026wd

※オンライン予約は特設サイトより承ります。 （2/9(月)12:00～開始）

※オンラインショップ以外の取扱い店舗情報は、特設サイトにてお知らせいたします。

・一部商品の取扱いが無い店舗もございます。

・商品は品切れ次第、終了となります。

●ユーハイムのお菓子作りについて：ユーハイムのお菓子は「/0(スラッシュゼロ)」

「/0(スラッシュゼロ)」とは、食品表示の「原材料名」の欄に「／(スラッシュ)」以降がないこと。食品添加物を表記する場合は、「/」などで区切ることが法的なルール(※)です。「／0」はお菓子の製造工程に、食品添加物を使っていない証です。

詳細を見る :https://www.juchheim.co.jp/slashzero/

(※原材料名と食品添加物を区分する際の「／」の使用は一例です。改行や、別途添加物欄を設けるなど様々な記載方法があります。)

ユーハイムロゴユーハイムとは

1909年創業。日本で最初にバウムクーヘンを焼いた 創業者、カール・ユーハイムの意志を受け継ぎ、シンプルな原料と菓子職人の技術を活かしたお菓子を作り続けています。国産バターなどの選び抜かれた素材を使って丁寧に焼きあげるバウムクーヘンをはじめ、自然なおいしさを追求した「/0(スラッシュゼロ)」のお菓子をお届けします。