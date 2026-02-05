ドラマ『ラーメンD 松平國光』からも豪華ゲストが登場！エンタメステージ出演者決定！

株式会社ＣＳ日本(C)高崎スゴウマ！ラーメン大集合2026実行委員会

高崎スゴウマ！ラーメン大集合2026実行委員会は、2月から週末の4週間にわたり群馬県高崎市の【Gメッセ群馬】総合展示場にて開催する大型ラーメンフェス『高崎ラーメン祭2026 スゴウマ！ラーメン大集合 produced by ラーメンD松平國光』にて行われるステージイベントの出演者を公開しました。

地域初となる大型ラーメンフェス『高崎ラーメン祭2026 スゴウマ！ラーメン大集合 produced by ラーメンD松平國光』は、都内で人気の“いつか行きたかった”行列店、“一度は食べるべき”老舗の名店からSNSで話題の一杯まで、“うまい一杯”が高崎に一堂に会します。また今回、地元・群馬で愛される

超人気店たちが「奇跡のコラボ企画」で出店します。

■エンタメステージ 出演者決定！ ドラマ『ラーメンD 松平國光』からも豪華ゲストが登場！

イベントをラーメンとともに熱く盛り上げる出演者が決定しました。

まずはドラマ『ラーメンD 松平國光』から、ドラマ内でAD役として活躍し、ラーメンD・松平國光を支え仕事にひたむきに向き合い成長する姿を印象に残した雨宮大晟さん（UNiFY）、大槻拓也さん（BUDDiiS）のトークショーが2月22日に行われることが決定しました。ドラマの撮影秘話や出演者同士のエピソードトークなどにご期待ください。

3月1日には、事故物件住みます芸人の松原タニシさんと怪談家ぁみさんによるホラートークショー「ぞわぞわ怪談ステージ」が行われます。温かいラーメンをすすりながら怪談に震える…不思議な時間をお楽しみください。

また3月7日にはGAORAプレゼンツでお届けする、全日本プロレス所属の安齊勇馬選手とリングアナウンサー新土裕二さんによるトークショーを開催。地元安中市での凱旋大会を控える安齊選手のデビューからここまでの道のりや活躍、また地元群馬に関するトークや安齊選手をよく知る新土アナとのプライベートトークなど盛りだくさんの内容を二人が語りつくします。質問コーナーやサイン色紙プレゼントなども予定しています。

■ステージを熱く盛り上げるアーティストステージも！

このほかにも毎週末、イベント会場を彩り熱く盛り上げるアーティストのみなさんをお迎えし、エンタメステージをお届けします。

まず2月14日には、会場の観客全員を巻き込みながら全身全霊で盛り上げるステージに定評があるボーイズグループ青春CYBERと、共感を呼ぶ歌詞と聴き心地の良い歌声を武器にSNSをメインに活動する23歳のシンガーソングライターまつむら かなう が登場。

2月15日には国内やアジア・欧州などで活躍しアジア・トップ・アワーズ2025でポピュラーボーイグループ賞を受賞しているダンス＆ボーカルグループU＆pia、路上ライブからキャリアをスタートさせ、ソウルフルなハスキーボイスがSNSやテレビを中心に世界で話題となっているKIMIKAが登場。グローバルでも活躍するアーティストがとっておきのステージを披露します。

女性ボーカルの絶対的な歌唱力と、ド派手なパフォーマンスが見所のバブリー系エンタメバンドジュリアナの祟り、“目の保養”という意味の“目の正月”が由来で、ニューイヤーにかけて大晦日のカウントダウンライブのようなハイテンションステージで魅せるガールズグループメノニューイヤー、学生らしく「やんちゃ」「遊び心」をステージに！無邪気に踊ろう、騒ごうをコンセプトに楽しいライブを届ける小中高校生ガールズグループチキータの3組は、2月21日、22日、23日の3日間連続で出演決定！ステージをとびっきり明るく元気に盛り上げます。

キレのあるパワフルなダンスパフォーマンスに歌唱、カッコ良さとアイドルらしさを融合した唯一無二の、仮面がトレードマークのアイドルグループ仮面女子は2月21日、23日に出演します。

うまいラーメンとともに、心も熱くするエンタメステージもお楽しみに。

■出演予定 ※五十音順、ステージごと ※カッコ内は出演予定日

雨宮大晟（UNiFY）

【2月22日】

大槻拓也（BUDDiiS）

【2月22日】

安齊勇馬 (C)全日本プロレス

【3月7日】

新土裕二 (C)全日本プロレス

【3月7日】

仮面女子

【2月21日、23日】

KIMIKA

【2月15日】

ジュリアナの祟り

【2月21日、22日、23日】

青春CYBER

【2月14日】

チキータ

【2月21日、22日、23日】

松原タニシ

【3月1日】

怪談家ぁみ

【3月1日】

まつむら かなう

【2月14日】

メノニューイヤー

【2月21日、22日、23日】

U&pia

【2月15日】

■イベント開催概要

イベント名：高崎ラーメン祭2026 スゴウマ！ラーメン大集合 produced by ラーメンD松平國光

開催場所：Gメッセ群馬 屋外展示場（群馬県高崎市岩押町12-24）

開催日程：4週間にわたって毎週末に開催いたします。

第一陣 2月13日（金）～15日（日）

第二陣 2月20日（金）～23日（月祝）

第三陣 2月27日（金）～3月1日（日）

第四陣 3月 6日（金）～3月8日（日）

開催時間：金曜日17時～21時、土曜日11時～21時、日曜日・祝日10時30分～20時 予定

*22日（日）は21時までとなります

ラストオーダー：会期中の全日程でラストオーダーを19:45とさせていただきます。

運営主体：高崎スゴウマ！ラーメン大集合2026実行委員会

イベント運営・施工：株式会社ブルースモービル

入場料：無料

ラーメン料金：一杯 1,000円（税込）

出店数：全期間で32ブース予定 *1週につき8ブースが出店、週替わりで店舗入れ替え式となります

■イベント公式X、HP

Xを中心に出店ラーメン店の情報やイベント情報など最新情報を発信していきます。

公式X：https://x.com/sugouma_ramen

公式HP：https://takasaki-sugoumaramen-2025.com/

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階