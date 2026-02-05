フェリーで体験する海上の究極リアルホラー体験 『OBAKEN ZOMBIE SHIP -NO ESCAPE-』開催!!

株式会社HLC

東京都杉並区方南町を拠点とする株式会社HLC 方南町お化け屋敷オバケン（以下、オバケン）は、

初の“船上”というシチュエーションで展開するホラーイベント『OBAKEN ZOMBIE SHIP - NO ESCAPE -』 を、2026年3月8日（土）、ふじさん駿河湾フェリー「富士」（静岡県）にて開催いたします。

本イベントは、さまざまなシチュエーションで没入型ホラー体験を手がけてきたオバケンが贈る、

1日限定の体験型ホラーイベントです。フェリーに乗船し、約2時間のクルーズ中に物語が進行する、

これまでにない船上没入ホラー体験をお楽しみいただけます。

ツアーは午後の2便制で実施され、定員は1便あたり90名、合計180名を予定しています。

チケットは2026年2月12日（木）18:00より発売開始となります。

"OBAKEN ZOMBIE SHIP"とは

" OBAKEN ZOMBIE SHIP"とは、ホラーとクルーズが融合した究極の世界で体験する

何が起こるかわからない"120分"のエンターテインメントホラークルーズです。

『OBAKEN ZOMBIE SHIP -NO ESCAPE-』開催概要

■開催日:2026年3月8日(日)

■公演時間: 出港１. 16:00~18:00（乗船手続15:40） 出港２.18:30~20:30（乗船手続18:10）

※公演時間と乗船手続時間は異なりますのでご注意ください

■開催場所:駿河湾フェリー 清水港乗り場 静岡県静岡市清水区島崎町149番地

■定員数:１公演90名 合計180名

■特設HP：https://obaken-event.wixsite.com/obakenzombieship(https://obaken-event.wixsite.com/obakenzombieship)

■ツアー申し込み開始日:2026年2月12日(木) 18時発売

■料金: 新幹線付きチケットがお得です。

コース１.『新幹線付き（東京・品川・新横浜駅発） 16時乗船回ゾンビシップクルーズ』 29,300円

コース内容：（※ 大人・小人共通 ※※中学生以上のみ参加可能）

・『オバケンゾンビシップクルーズ』乗船 ※指定乗船時間のみ有効

・東京・品川・新横浜駅発、JR清水駅までの往復乗車券・特急券

・エスパルスドリームプラザ【大漁市場】（握り寿司食べ放題の夕食/50分制）※シャトルバス利用

※こちらのコースは乗船後のお食事となります。

コース２.『新幹線付き（東京・品川・新横浜駅） 18時30分乗船回ゾンビシップクルーズ』 29,300円

コース内容：（※ 大人・小人共通 ※※中学生以上のみ参加可能）

・『オバケンゾンビシップクルーズ』乗船 ※指定乗船時間のみ有効

・東京・品川・新横浜駅発、JR清水駅までの往復乗車券・特急券

・エスパルスドリームプラザ【大漁市場】（握り寿司食べ放題の夕食/50分制）※シャトルバス利用

※こちらのコースは乗船前のお食事となります。

コース３.『現地集合 16時乗船回ゾンビシップクルーズ』 21,300円

コース内容：

・『オバケンゾンビシップクルーズ』乗船 ※指定乗船時間のみ有効

・エスパルスドリームプラザ【大漁市場】（握り寿司食べ放題の夕食/50分制）※シャトルバス利用

※こちらのコースは乗船後のお食事となります。

※18時30分乗船回の現地集合コースはございません。



■企画制作・演出: 方南町お化け屋敷オバケン

■販売: 株式会社 読売旅行

■フェリー運航：ふじさん駿河湾フェリー

ツアー代金

乗船するフェリー「富士」クルーズイメージ

JR新幹線+オバケンゾンビシップ クルーズ+約30種の握り寿司食べ放題

【東京駅・品川駅・新横浜駅発】

29,300円(税込)

※※16時乗船回/18時30分乗船回 販売※※

オバケンゾンビシップ クルーズ+約30種の握り寿司食べ放題

【現地集合】

21,300円(税込)

※※16時乗船回のみ 販売※※

※「オバケンゾンビシップ」は乗船から下船までの2時間の体験となります

※お食事は清水の握り寿司約３０種類が食べ放題（５０分制）

※お食事の場所はエスパルスドリームプラザ「大漁市場」となります

※15歳未満の方は保護者の同伴が必要となります

「 方南町お化け屋敷オバケン 」とは

東京都方南町の閑静な住宅街で2012年からはじまったお化け屋敷・ホラーイベント制作会社。実際の古民家を使用したお化け屋敷などリアルな映画の世界に入った様な没入体験を提供しています。

ミッションクリア型などの斬新な内容のお化け屋敷は大きな話題を呼び、

廃キャンプ場で行われる「オバケンゾンビキャンプ」や、現在も営業中の”古民家を丸ごと使用した”常設お化け屋敷「畏怖 咽び家」（いふむせびや）はSNSや口コミでも大きな話題となった。2020年11月末には姉妹店となる”都内最大級”の常設お化け屋敷「凶遡 咽び家」（きょうそむせびや）を港区にオープンしこちらも人気を博している。

さらに、2012年から現在に至るまでテレビ局の旧社屋やサッカースタジアム、ホテル、アミューズメント施設などありとあらゆる場所でホラーイベントや宿泊イベントを開催。海外へのプロデュース等も行っておりシンガポールやジャカルタで開催された。

現在は都内に常設ホラー施設を５店舗運営し国内外のホラーイベントを多く手がけている。

[公式HP] http://obakensan.com

[公式X] https://x.com/obakensan

その他注意事項は特設サイトhttps://obaken-event.wixsite.com/obakenzombieshipをご確認ください。